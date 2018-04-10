طالب عراقي يبتكر طريقة جديدة في الرياضيات

كركوك -مروان العاني

أبتكر طالب موهوب في قسم الرياضيات بكلية التربية للعلوم الصرفة في جامعة كركوك, طريقة رياضية جديدة لإيجاد قيم الزاوية. وقال الطالب عبد الله خميس محمود في بيان امس انه (تمكن من تطوير طريقتين لتقريب قيم الدوال المثلثية على غير الطرق الكلاسيكية المعروفة لحساب قيم الدوال المثلثية كاستخدام القياس الدائري وحساب المجاور والمقابل الوتر أو استخدام متسلسلات تايلور لهذه الدوال الخاصة لايجاد اس,اي ان ),واضاف انه (أعتمد في الطريقة الأولى على مخطط منحني الدالة الـ اس و اي , ان . النقط الخاصة لايجاد متعددة حدود دالة كسرية ، والتي من الممكن استخدامها لحساب قيم ال sin لزوايا مختلفة وتم توصل الى صيغة معادلة مكافئة لصيغة معروفة مسبقا وبنفس الدقة من المرتبة الالف بعد الفارزة)واوضح ان (طريقته الثانية اعتمد في اشتقاقها على المثلث قائم الزاوية حيث استطاع من خلالها زيادة دقة التقريبية لدالة الـ sin الى عشرة الاف بعد الفارزة).