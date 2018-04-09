قتلى إيرانيون في قصف اسرائيلي على مطار التيفور واشنطن لا تستبعد كل أنواع الردود على الهجوم الكيميائي في سوريا

موسكو- بيروت -الزمان
أشار وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس الاثنين الى دور روسيا في الهجوم الكيميائي الأخير المزعوم في سوريا، وقال أنه لا يستبعد رداً عسكرياً. وكان من المفترض ان تضمن روسيا نزع سوريا مخزونها من الأسلحة الكيميائية في ايلول/سبتمبر 2013، لكن اتهامات وجهت الى نظام الرئيس السوري بشار الأسد شن عدة هجمات كيميائية على معاقل المعارضة مذاك.
وأدى هجوم كيميائي مفترض على مدينة دوما، آخر معاقل الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق مساء السبت، إلى مقتل 48 شخصا، بحسب منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق المعارضة) والجمعية الطبية السورية الأميركية (سامز).
ولم يؤكد اي مصدر مستقل الهجوم. وتحدث المرصد السوري لحقوق الانسان من جهته عن 21 قتيلا و70 شخصا اصيبوا بالاختناق، من دون ان يحدد السبب.
وقال ماتيس في اجتماع مع نظيره القطري خالد بن محمد العطية في البنتاغون «اولا يجب أن نعرف لماذا لا تزال هناك اسلحة كيميائية مستخدمة في حين كانت روسيا الضامنة لازالة جميع الاسلحة الكيميائية» السورية.
واضاف «بالعمل مع حلفائنا وشركائنا من حلف شمال الاطلسي وحتى قطر وغيرها من الدول، سنعالج هذه المسألة .. ولا استبعد اي شيء حالياً».دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين الى «محاسبة» نظام الرئيس السوري بشار الأسد وداعميه وفي طليعتهم روسيا، في حال ثبت وقوع هجوم كيميائي في دوما، آخر جيب لفصائل المعارضة السورية قرب دمشق.
وقالت ماي خلال زيارة لكوبنهاغن «اذا تأكد ذلك فإنه مثال اخر جديد على وحشية نظام الاسد والتجاهل الوقح لشعبه ولالتزاماته القانونية بعدم استخدام هذه الاسلحة».
وأضافت «في حال ثبتت مسؤوليتهم، فإن النظام (السوري) وداعميه وبينهم روسيا يجب أن يحاسبوا».
واضافت ان «المملكة المتحدة تدين بشدة استخدام الاسلحة الكيميائية في أي ظرف، ويجب علينا ان نعرف بسرعة ما حدث يوم السبت».
أكد الجيش الروسي ان طائرات حربية اسرائيلية قصفت مطار التيفور العسكري التابع للنظام السوري بين حمص وتدمر في وسط سوريا في وقت مبكر من صباح الاثنين، انطلاقا من الاجواء اللبنانية. وقالت ايران ان ثلاثة من مقاتليها قتلوا في الضربة .
ونقلت وكالات الانباء الروسية عن وزارة الدفاع ان «طائرتي اف-15 تابعتين للجيش الاسرائيلي قصفتا المطار بين الساعة 03,25 و03,53 بتوقيت موسكو (00,25 و00,53 ت غ) بثمانية صواريخ موجهة عن بعد من الاراضي اللبنانية بدون دخول المجال الجوي السوري».
وأشارت الوزراة إلى أن طائرات الدفاع الجوي السوري دمّرت خمسة صواريخ من أصل ثمانية، فيما سقطت الثلاثة المتبقية على «الجهة الغربية من المطار». وأوضحت أنه «لم يصب أي مستشار روسي موجود في سوريا في هذا الهجوم».
وقُتل 14 مقاتلاً على الأقل من بينهم ايرانيون في الضربة، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن «روسيا وايران وحزب الله لهم وجود في المطار» المعروف باسم التياس ايضا.قال مصدر عسكري سوري صباح الاثنين إن إسرائيل شنت الضربة الجوية على مطار التيفور العسكري في محافظة حمص في وسط البلاد، وفق ما نقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا).
وأوضح المصدر العسكري أن «العدوان الإسرائيلي على مطار التيفور تم بطائرات من طراز إف-15 أطلقت عدة صواريخ من فوق الاراضي اللبنانية». وأسفرت الضربة الجوية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل 14 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها بينهم مقاتلون إيرانيون.
وشنّت اسرائيل في الاشهر الماضي عددا من الغارات على قواعد للنظام السوري وحلفائه في سوريا. لكن الجيش الاسرائيلي قال ردا على سؤال لوكالة فرانس برس انه «يرفض الادلاء باي تعليق» على الغارة على مطار التيفور.
وفي وقت لاحق الإثنين، قال مصدر عسكري سوري إن إسرائيل شنت الضربة الجوية على مطار التيفور العسكري في محافظة حمص في وسط البلاد، وفق ما نقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا).mألمح موقع ديبكا الاستخباراتي العبري، اليوم الاثنين، إلى قيام المقاتلات الإسرائيلية بتنفيذ الهجوم الصاروخي على قاعدة التيفور الجوية التابعة للنظام السوري، بهدف تدمير شحنة أسلحة متطورة أرسلتها إيران لحزب الله.
ونقل الموقع عن مصادر عسكرية قولها، إن طهران أرادت استغلال التهديدات الأمريكي لسوريا بعد التقارير حول الهجوم الكيماوي لقوات النظام في دوما، وإرسال تلك الشحنة للحزب في سوريا بهدوء حتى لا تقوم أي طائرات إسرائيلية باعتراضها. وذكر الموقعيبدو أن إيران أرادت استغلال التهديدات الدولية ضد سوريا وإرسال شحنة أسلحة متطورة لحزب الله، معتقدة أن إسرائيل لن تقوم باعتراضها لتلافي أي إرباك في العملية العسكرية الأمريكية المحتملة ضد سوريا وأضاففي حال ثبت بالفعل أن إسرائيل نفذت تلك الضربة فإن طهران تكون أخطأت في حساباتها، ومن المؤكد أن تكون الحكومة الإسرائيلية أبلغت البيت الأبيض بعزمها على تدمير شحنة الأسلحة الإيرانية، وحصلت على الضوء الأخضر بتنفيذها.