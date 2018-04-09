قتلى إيرانيون في قصف اسرائيلي على مطار التيفور واشنطن لا تستبعد كل أنواع الردود على الهجوم الكيميائي في سوريا

موسكو‭- ‬بيروت‭ -‬الزمان‭ ‬

أشار‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الاميركي‭ ‬جيم‭ ‬ماتيس‭ ‬الاثنين‭ ‬الى‭ ‬دور‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬الكيميائي‭ ‬الأخير‭ ‬المزعوم‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وقال‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يستبعد‭ ‬رداً‭ ‬عسكرياً‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬ان‭ ‬تضمن‭ ‬روسيا‭ ‬نزع‭ ‬سوريا‭ ‬مخزونها‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬الكيميائية‭ ‬في‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2013،‭ ‬لكن‭ ‬اتهامات‭ ‬وجهت‭ ‬الى‭ ‬نظام‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬شن‭ ‬عدة‭ ‬هجمات‭ ‬كيميائية‭ ‬على‭ ‬معاقل‭ ‬المعارضة‭ ‬مذاك‭.‬

وأدى‭ ‬هجوم‭ ‬كيميائي‭ ‬مفترض‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬دوما،‭ ‬آخر‭ ‬معاقل‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬مساء‭ ‬السبت،‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬48‭ ‬شخصا،‭ ‬بحسب‭ ‬منظمة‭ ‬الخوذ‭ ‬البيضاء‭ (‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬المعارضة‭) ‬والجمعية‭ ‬الطبية‭ ‬السورية‭ ‬الأميركية‭ (‬سامز‭).‬

ولم‭ ‬يؤكد‭ ‬اي‭ ‬مصدر‭ ‬مستقل‭ ‬الهجوم‭. ‬وتحدث‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬عن‭ ‬21‭ ‬قتيلا‭ ‬و70‭ ‬شخصا‭ ‬اصيبوا‭ ‬بالاختناق،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يحدد‭ ‬السبب‭.‬

وقال‭ ‬ماتيس‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬القطري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬العطية‭ ‬في‭ ‬البنتاغون‭ ‬‮«‬اولا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نعرف‭ ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬هناك‭ ‬اسلحة‭ ‬كيميائية‭ ‬مستخدمة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬روسيا‭ ‬الضامنة‭ ‬لازالة‭ ‬جميع‭ ‬الاسلحة‭ ‬الكيميائية‮»‬‭ ‬السورية‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬بالعمل‭ ‬مع‭ ‬حلفائنا‭ ‬وشركائنا‭ ‬من‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الاطلسي‭ ‬وحتى‭ ‬قطر‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الدول،‭ ‬سنعالج‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ .. ‬ولا‭ ‬استبعد‭ ‬اي‭ ‬شيء‭ ‬حالياً‮»‬‭.‬دعت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الاثنين‭ ‬الى‭ ‬‮«‬محاسبة‮»‬‭ ‬نظام‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬وداعميه‭ ‬وفي‭ ‬طليعتهم‭ ‬روسيا،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ثبت‭ ‬وقوع‭ ‬هجوم‭ ‬كيميائي‭ ‬في‭ ‬دوما،‭ ‬آخر‭ ‬جيب‭ ‬لفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭.‬

وقالت‭ ‬ماي‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬لكوبنهاغن‭ ‬‮«‬اذا‭ ‬تأكد‭ ‬ذلك‭ ‬فإنه‭ ‬مثال‭ ‬اخر‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬وحشية‭ ‬نظام‭ ‬الاسد‭ ‬والتجاهل‭ ‬الوقح‭ ‬لشعبه‭ ‬ولالتزاماته‭ ‬القانونية‭ ‬بعدم‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬الاسلحة‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬في‭ ‬حال‭ ‬ثبتت‭ ‬مسؤوليتهم،‭ ‬فإن‭ ‬النظام‭ (‬السوري‭) ‬وداعميه‭ ‬وبينهم‭ ‬روسيا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحاسبوا‮»‬‭.‬

واضافت‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬تدين‭ ‬بشدة‭ ‬استخدام‭ ‬الاسلحة‭ ‬الكيميائية‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬ظرف،‭ ‬ويجب‭ ‬علينا‭ ‬ان‭ ‬نعرف‭ ‬بسرعة‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬يوم‭ ‬السبت‮»‬‭.‬

أكد‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬ان‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬اسرائيلية‭ ‬قصفت‭ ‬مطار‭ ‬التيفور‭ ‬العسكري‭ ‬التابع‭ ‬للنظام‭ ‬السوري‭ ‬بين‭ ‬حمص‭ ‬وتدمر‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الاجواء‭ ‬اللبنانية‭. ‬وقالت‭ ‬ايران‭ ‬ان‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬مقاتليها‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬الضربة‭ .‬

ونقلت‭ ‬وكالات‭ ‬الانباء‭ ‬الروسية‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬ان‭ ‬‮«‬طائرتي‭ ‬اف‭-‬15‭ ‬تابعتين‭ ‬للجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬قصفتا‭ ‬المطار‭ ‬بين‭ ‬الساعة‭ ‬03‭,‬25‭ ‬و03‭,‬53‭ ‬بتوقيت‭ ‬موسكو‭ (‬00,25‭ ‬و00‭,‬53‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬بثمانية‭ ‬صواريخ‭ ‬موجهة‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬من‭ ‬الاراضي‭ ‬اللبنانية‭ ‬بدون‭ ‬دخول‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬السوري‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬الوزراة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬طائرات‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬السوري‭ ‬دمّرت‭ ‬خمسة‭ ‬صواريخ‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ثمانية،‭ ‬فيما‭ ‬سقطت‭ ‬الثلاثة‭ ‬المتبقية‭ ‬على‭ ‬‮«‬الجهة‭ ‬الغربية‭ ‬من‭ ‬المطار‮»‬‭. ‬وأوضحت‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يصب‭ ‬أي‭ ‬مستشار‭ ‬روسي‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‮»‬‭.‬

وقُتل‭ ‬14‭ ‬مقاتلاً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬ايرانيون‭ ‬في‭ ‬الضربة،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭. ‬وأوضح‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬وايران‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬لهم‭ ‬وجود‭ ‬في‭ ‬المطار‮»‬‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬التياس‭ ‬ايضا‭.‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬سوري‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬شنت‭ ‬الضربة‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬مطار‭ ‬التيفور‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬حمص‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬البلاد،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ (‬سانا‭).‬

وأوضح‭ ‬المصدر‭ ‬العسكري‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مطار‭ ‬التيفور‭ ‬تم‭ ‬بطائرات‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬إف‭-‬15‭ ‬أطلقت‭ ‬عدة‭ ‬صواريخ‭ ‬من‭ ‬فوق‭ ‬الاراضي‭ ‬اللبنانية‮»‬‭. ‬وأسفرت‭ ‬الضربة‭ ‬الجوية،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬14‭ ‬عنصراً‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬والمسلحين‭ ‬الموالين‭ ‬لها‭ ‬بينهم‭ ‬مقاتلون‭ ‬إيرانيون‭.‬

وشنّت‭ ‬اسرائيل‭ ‬في‭ ‬الاشهر‭ ‬الماضي‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الغارات‭ ‬على‭ ‬قواعد‭ ‬للنظام‭ ‬السوري‭ ‬وحلفائه‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬لكن‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬قال‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬انه‭ ‬‮«‬يرفض‭ ‬الادلاء‭ ‬باي‭ ‬تعليق‮»‬‭ ‬على‭ ‬الغارة‭ ‬على‭ ‬مطار‭ ‬التيفور‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬الإثنين،‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬سوري‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬شنت‭ ‬الضربة‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬مطار‭ ‬التيفور‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬حمص‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬البلاد،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ (‬سانا‭).‬mألمح‭ ‬موقع‭ ‬ديبكا‭ ‬الاستخباراتي‭ ‬العبري،‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬إلى‭ ‬قيام‭ ‬المقاتلات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بتنفيذ‭ ‬الهجوم‭ ‬الصاروخي‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬التيفور‭ ‬الجوية‭ ‬التابعة‭ ‬للنظام‭ ‬السوري،‭ ‬بهدف‭ ‬تدمير‭ ‬شحنة‭ ‬أسلحة‭ ‬متطورة‭ ‬أرسلتها‭ ‬إيران‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭.‬

ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬عسكرية‭ ‬قولها،‭ ‬إن‭ ‬طهران‭ ‬أرادت‭ ‬استغلال‭ ‬التهديدات‭ ‬الأمريكي‭ ‬لسوريا‭ ‬بعد‭ ‬التقارير‭ ‬حول‭ ‬الهجوم‭ ‬الكيماوي‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬دوما،‭ ‬وإرسال‭ ‬تلك‭ ‬الشحنة‭ ‬للحزب‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بهدوء‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تقوم‭ ‬أي‭ ‬طائرات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬باعتراضها‭. ‬وذكر‭ ‬الموقعيبدو‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬أرادت‭ ‬استغلال‭ ‬التهديدات‭ ‬الدولية‭ ‬ضد‭ ‬سوريا‭ ‬وإرسال‭ ‬شحنة‭ ‬أسلحة‭ ‬متطورة‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬معتقدة‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬لن‭ ‬تقوم‭ ‬باعتراضها‭ ‬لتلافي‭ ‬أي‭ ‬إرباك‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬المحتملة‭ ‬ضد‭ ‬سوريا‭ ‬وأضاففي‭ ‬حال‭ ‬ثبت‭ ‬بالفعل‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬نفذت‭ ‬تلك‭ ‬الضربة‭ ‬فإن‭ ‬طهران‭ ‬تكون‭ ‬أخطأت‭ ‬في‭ ‬حساباتها،‭ ‬ومن‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أبلغت‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬بعزمها‭ ‬على‭ ‬تدمير‭ ‬شحنة‭ ‬الأسلحة‭ ‬الإيرانية،‭ ‬وحصلت‭ ‬على‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬بتنفيذها‭.‬