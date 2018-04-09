محمد بن سلمان في باريس لبناء علاقة استراتيجية وماكرون لايعد السعودية زبوناً بل حليفاً

باريس- الزمان
يتوجه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى للسعودية «بنهاية العام» بحسب ما اعلن قصر الاليزيه الاثنين في وقت يقوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بزيارة رسمية لباريس بعد ان انهى زيارة تاريخية للولايات المتحدة
واعلنت مصادر مقربة من الرئاسة الفرنسية للصحافيين ان ماكرون وبن سلمان «سيعملان على اعداد وثيقة استراتيجية ستصبح جاهزة بحلول نهاية العام، ستنتج عنها عقود يتوجه (ماكرون) الى السعودية بنهاية العام لتوقيعها». ووصل ولي العهد السعودي الاحد الى فرنسا في زيارة رسمية تستمر يومين، وتناول العشاء مع الرئيس الفرنسي في متحف اللوفر. ويعقد الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي مؤتمرا صحافيا مشتركا مساء الثلاثاء في الاليزيه، قبل مأدبة عشاء رسمي. واعلن قصر الاليزيه ان الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي «امضيا ثلاث ساعات معا» مساء الاحد وقد زارا معرض دولاكروا في اللوفر على مدى ساعة قبل عشاء مغلق. واكدت الرئاسة الفرنسية ان «المحادثات جرت في اجواء ودية ساهمت في قيام رابط شخصي بين الرجلين»، موضحة ان الحديث بينهما جرى بالانكليزية.
واوضح قصر الاليزيه ان الرئيس الفرنسي «كان حريصا على اجراء نقاش استراتيجي مع محمد بن سلمان من اجل بناء تحالف مع السعوديين».
واوضح المصدر نفسه ان ماكرون «لا يعتبر السعودية زبونا بل حليفا. وان العقود ستنتج عن رؤية مشتركة».
واوضح الاليزيه ان ماكرون طرح خلال لقائه الامير السعودي «قيام تعاون بين فرنسا السعودية في مجال الامن ومكافحة الارهاب والشراكة في مجال الطاقة». وبدأ ولي العهد السعودي الاثنين لقاءاته الرسمية خلال الزيارة التي تطغى عليها على ما يبدو القضايا الدبلوماسية، على خلفية اوضاع متفجرة في الشرق الاوسط حيث تعتبر الرياض من أبرز الأطراف. من غير المتوقع ان يتم توقيع اي عقود خلال الزيارة.
وبمناسبة الزيارة طرحت منظمات غير حكومية الاثنين تساؤلات على الرئيس الفرنسي على خلفية بيع اسلحة فرنسية الى السعودية التي تواجه اتهامات بانها تستخدمها ضد المدنيين في اليمن في الحرب التي يخوضها التحالف العربي بقيادة السعودية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من طهران.
وادت الحرب الى مقتل اكثر من 10 آلاف شخص منذ 2015، ووصفتها الامم المتحدة بانها «اسوأ ازمة انسانية في العالم».
كما اغتنمت منظمات اخرى زيارة ولي العهد السعودي للتنديد بانتهاكات حقوق الانسان والصحافة التي تتهم بها المملكة، فيما ذكّرت منظمة العفو بان «السعودية تحتل المرتبة الثالثة على قائمة اكثر الدول اعداما للسجناء».