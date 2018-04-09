محمد بن سلمان في باريس لبناء علاقة استراتيجية وماكرون لايعد السعودية زبوناً بل حليفاً

باريس‭- ‬الزمان‭ ‬

يتوجه‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬إلى‭ ‬للسعودية‭ ‬‮«‬بنهاية‭ ‬العام‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اعلن‭ ‬قصر‭ ‬الاليزيه‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يقوم‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بزيارة‭ ‬رسمية‭ ‬لباريس‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬انهى‭ ‬زيارة‭ ‬تاريخية‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة

واعلنت‭ ‬مصادر‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفرنسية‭ ‬للصحافيين‭ ‬ان‭ ‬ماكرون‭ ‬وبن‭ ‬سلمان‭ ‬‮«‬سيعملان‭ ‬على‭ ‬اعداد‭ ‬وثيقة‭ ‬استراتيجية‭ ‬ستصبح‭ ‬جاهزة‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬العام،‭ ‬ستنتج‭ ‬عنها‭ ‬عقود‭ ‬يتوجه‭ (‬ماكرون‭) ‬الى‭ ‬السعودية‭ ‬بنهاية‭ ‬العام‭ ‬لتوقيعها‮»‬‭. ‬ووصل‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الاحد‭ ‬الى‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬تستمر‭ ‬يومين،‭ ‬وتناول‭ ‬العشاء‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬اللوفر‭. ‬ويعقد‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬وولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬مؤتمرا‭ ‬صحافيا‭ ‬مشتركا‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬الاليزيه،‭ ‬قبل‭ ‬مأدبة‭ ‬عشاء‭ ‬رسمي‭. ‬واعلن‭ ‬قصر‭ ‬الاليزيه‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬وولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬‮«‬امضيا‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬معا‮»‬‭ ‬مساء‭ ‬الاحد‭ ‬وقد‭ ‬زارا‭ ‬معرض‭ ‬دولاكروا‭ ‬في‭ ‬اللوفر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ساعة‭ ‬قبل‭ ‬عشاء‭ ‬مغلق‭. ‬واكدت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المحادثات‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬اجواء‭ ‬ودية‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬قيام‭ ‬رابط‭ ‬شخصي‭ ‬بين‭ ‬الرجلين‮»‬،‭ ‬موضحة‭ ‬ان‭ ‬الحديث‭ ‬بينهما‭ ‬جرى‭ ‬بالانكليزية‭.‬

واوضح‭ ‬قصر‭ ‬الاليزيه‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬‮«‬كان‭ ‬حريصا‭ ‬على‭ ‬اجراء‭ ‬نقاش‭ ‬استراتيجي‭ ‬مع‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬بناء‭ ‬تحالف‭ ‬مع‭ ‬السعوديين‮»‬‭.‬

‭ ‬واوضح‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭ ‬ان‭ ‬ماكرون‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يعتبر‭ ‬السعودية‭ ‬زبونا‭ ‬بل‭ ‬حليفا‭. ‬وان‭ ‬العقود‭ ‬ستنتج‭ ‬عن‭ ‬رؤية‭ ‬مشتركة‮»‬‭.‬

‭ ‬واوضح‭ ‬الاليزيه‭ ‬ان‭ ‬ماكرون‭ ‬طرح‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬الامير‭ ‬السعودي‭ ‬‮«‬قيام‭ ‬تعاون‭ ‬بين‭ ‬فرنسا‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الامن‭ ‬ومكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬والشراكة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‮»‬‭. ‬وبدأ‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الاثنين‭ ‬لقاءاته‭ ‬الرسمية‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬تطغى‭ ‬عليها‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬القضايا‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬اوضاع‭ ‬متفجرة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬الرياض‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الأطراف‭. ‬من‭ ‬غير‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬توقيع‭ ‬اي‭ ‬عقود‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭.‬

وبمناسبة‭ ‬الزيارة‭ ‬طرحت‭ ‬منظمات‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬الاثنين‭ ‬تساؤلات‭ ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬بيع‭ ‬اسلحة‭ ‬فرنسية‭ ‬الى‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬اتهامات‭ ‬بانها‭ ‬تستخدمها‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬يخوضها‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭ ‬ضد‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬المدعومين‭ ‬من‭ ‬طهران‭.‬

وادت‭ ‬الحرب‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬منذ‭ ‬2015،‭ ‬ووصفتها‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬بانها‭ ‬‮«‬اسوأ‭ ‬ازمة‭ ‬انسانية‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

كما‭ ‬اغتنمت‭ ‬منظمات‭ ‬اخرى‭ ‬زيارة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬للتنديد‭ ‬بانتهاكات‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬والصحافة‭ ‬التي‭ ‬تتهم‭ ‬بها‭ ‬المملكة،‭ ‬فيما‭ ‬ذكّرت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬بان‭ ‬‮«‬السعودية‭ ‬تحتل‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬اكثر‭ ‬الدول‭ ‬اعداما‭ ‬للسجناء‮»‬‭.‬