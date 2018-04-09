ظهور نادر لبوتفليقة في الجزائر

الجزائر‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬شارك‭ ‬الرئيس‭ ‬الجزائري‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بوتفليقة‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬تدشين‭ ‬مسجد‭ ‬ومحطة‭ ‬مترو‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬الجزائرية،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬ظهر‭ ‬في‭ ‬صور‭ ‬بثها‭ ‬التلفزيون‭ ‬الحكومي‭. ‬وأزاح‭ ‬بوتفليقة‭ (‬81‭ ‬سنة‭) ‬وهو‭ ‬على‭ ‬كرسي‭ ‬متحرك،‭ ‬الستار‭ ‬عن‭ ‬لوحة‭ ‬التدشين‭ ‬لمسجد‭ ‬كتشاوة‭ ‬الذي‭ ‬اعيد‭ ‬فتحه‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬اشغال‭ ‬الترميم‭ ‬بتمويل‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬التركية‭ ‬قيمته‭ ‬سبعة‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭.‬

وحيا‭ ‬الرئيس‭ ‬الجزائري‭ ‬حشدا‭ ‬من‭ ‬الجزائريين‭ ‬تجمعوا‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الشهداء‭ ‬المقابلة‭ ‬للمسجد‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬ارثا‭ ‬حضاريا‭ ‬من‭ ‬العهد‭ ‬العثماني،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يحوله‭ ‬المستعمر‭ ‬الفرنسي‭ ‬الى‭ ‬كاتدرائية‭. ‬ثم‭ ‬افتتح‭ ‬بوتفليقة‭ ‬محطة‭ ‬مترو‭ ‬ساحة‭ ‬الشهداء‭ ‬بحي‭ ‬القصة‭ ‬السفلي‭ ‬العتيق،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتوجه‭ ‬الى‭ ‬حي‭ ‬عين‭ ‬النعجة‭ ‬بالضاحية‭ ‬الشرقية،‭ ‬وهما‭ ‬تمديدان‭ ‬جديدان‭ ‬لخط‭ ‬مترو‭ ‬الجزائر‭. ‬واعيد‭ ‬انتخاب‭ ‬بوتفليقة‭ ‬الذي‭ ‬يحكم‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬سنة،‭ ‬لولاية‭ ‬رابعة‭ ‬في‭ ‬2014،‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬اصابته‭ ‬بجلطة‭ ‬دماغية‭ ‬دخل‭ ‬اثرها‭ ‬مستشفى‭ ‬فال‭ ‬دوغراس‭ ‬بباريس‭ ‬حيث‭ ‬قضى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهرين‭.‬

ومنذ‭ ‬مرضه‭ ‬اصبح‭ ‬ظهوره‭ ‬نادرا‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬في‭ ‬المناسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬كعيد‭ ‬الاستقلال‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬الجديد‭ ‬مع‭ ‬الجزائريين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬دعا‭ ‬حزب‭ ‬جبهة‭ ‬التحرير‭ ‬الوطني‭ ‬الحاكم‭ ‬بوتفليقة‭ ‬الى‭ ‬الترشح‭ ‬لولاية‭ ‬خامسة‭ ‬قبل‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬2019‭. ‬وجاءت‭ ‬الدعوة‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬جمال‭ ‬ولد‭ ‬عباس‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للحزب‭ ‬الذي‭ ‬يترأسه‭ ‬بوتفليقة‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬حضره‭ ‬نواب‭ ‬ووزراء‭ ‬يتقدمهم‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬مساهل‭. ‬وقال‭ ‬ولد‭ ‬عباس‭ ‬‮«‬700‭ ‬الف‭ ‬مناضل‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬وملايين‭ ‬المتعاطفين‭ ‬والمحبين‭ ‬يترجون‭ ‬الرئيس‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬مهمته،‭ ‬والكلمة‭ ‬الاخيرة‭ ‬تعود‭ ‬له‮»‬‭. ‬كما‭ ‬نقلت‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭.‬