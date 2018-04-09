اضراب يلغي 800 رحلة جوية في ألمانيا

فرانكفورت‭- ‬الزمان

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬الطيران‭ ‬الالمانية‭ ‬العملاقة‭ ‬‮«‬لوفتهانزا‮»‬‭ ‬انها‭ ‬ستلغي‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬800‭ ‬رحلة‮»‬‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بعد‭ ‬اعلان‭ ‬عمال‭ ‬وموظفي‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬المانيا‭ ‬اضرابا‭ ‬تحذيريا‭ ‬للمطالبة‭ ‬بزيادة‭ ‬رواتبهم،‭ ‬ما‭ ‬سيتسبب‭ ‬بتعطيل‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مطارات‭ ‬رئيسية‭ ‬مثل‭ ‬مطار‭ ‬فرانكفورت‭.‬

وستتأثر‭ ‬مطارات‭ ‬ميونيخ‭ ‬وكولونيا‭ ‬وبريمن‭ ‬باضراب‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬التحذيري‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬فيه‭ ‬ايضا‭ ‬قطاع‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬وعمال‭ ‬جمع‭ ‬النفايات‭ ‬والمستشفيات‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬ولايات‭ ‬منها‭ ‬العاصمة‭ ‬برلين‭ ‬وبافاريا‭ ‬وشمال‭ ‬الراين‭-‬وستفاليا‭.‬

وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬نظرا‭ ‬لاضراب‭ ‬الغد‭ ‬فان‭ ‬لوفتهانزا‭ ‬مضطرة‭ ‬لإلغاء‭ ‬800‭ ‬رحلة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬1600‭ ‬مقررة،‭ ‬منها‭ ‬58‭ ‬رحلة‭ ‬طويلة‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬ان‭ ‬حوالى‭ ‬90‭ ‬ألف‭ ‬راكب‭ ‬سوف‭ ‬يتأثرون‭ ‬بهذا‭ ‬الالغاء‭.‬

وقالت‭ ‬لوفتهانزا‭ ‬ان‭ ‬الخدمات‭ ‬ستعود‭ ‬الى‭ ‬طبيعتها‭ ‬الاربعاء‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الاضراب‭ ‬الذي‭ ‬سيشمل‭ ‬الطواقم‭ ‬الارضية‭ ‬وعمال‭ ‬مطافىء‭ ‬المطار‭ ‬الذين‭ ‬سيوقفون‭ ‬العمل‭ ‬بين‭ ‬الساعتين‭ ‬الخامسة‭ ‬صباحا‭ ‬والسادسة‭ ‬مساء‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ . ‬

وحذّر‭ ‬مطار‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الذي‭ ‬يعدّ‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬المانيا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬الالكتروني‭ ‬من‭ ‬‮«‬تأخيرات‭ ‬ملحوظة‭ ‬والغاءات‮»‬‭ ‬ستؤثر‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الطيران،‭ ‬وطلبت‭ ‬من‭ ‬المسافرين‭ ‬مراجعة‭ ‬شركاتهم‭ ‬للتأكد‭ ‬ان‭ ‬كانت‭ ‬رحلاتهم‭ ‬ملغاة‭ ‬ام‭ ‬لا‭.‬

ووفق‭ ‬نقابة‭ ‬‮«‬فيردي‮»‬‭ ‬الرئيسية‭ ‬فان‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬الاضرابات‭ ‬التحذيرية‭ ‬لموظفي‭ ‬المطار‭ ‬مع‭ ‬آخرين‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬و13‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬هو‭ ‬‮«‬زيادة‭ ‬الضغط‮»‬‭ ‬على‭ ‬أرباب‭ ‬عمل‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬قبل‭ ‬المفاوضات‭ ‬حول‭ ‬زيادة‭ ‬الأجور‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬15‭-‬16‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭.‬