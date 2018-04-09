مباحثات دفاعية إماراتية بريطانية

ابوظبي- الزمان
استقبل محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع في الامارات، وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون، الذي يزور دولة الامارات حاليا. وبحث الوزيران «العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين»، بحسب ما اوردت وكالة الانباء الرسمية.
وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التنسيق والتعاون في عدد من المجالات العسكرية والدفاعية بين الامارات وبريطانيا.
وعقد اللقاء بحضور السفير البريطاني لدى الامارات فيليب بارام والمحلق العسكري البريطاني جيمس لوثر، وعدد من كبار وضباط مسؤولية وزارة الدفاع الاماراتية.
ولا تزال الازمة بين الامارات وقطر مستمرة في اطار الخلافات الخليجية منذ شهور .