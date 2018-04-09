مباحثات دفاعية إماراتية بريطانية

ابوظبي‭- ‬الزمان‭ ‬

استقبل‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬البواردي‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬الامارات،‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬البريطاني‭ ‬غافن‭ ‬ويليامسون،‭ ‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬حاليا‭. ‬وبحث‭ ‬الوزيران‭ ‬‮«‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيزها‭ ‬وتطويرها‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اوردت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الرسمية‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬مجالات‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬العسكرية‭ ‬والدفاعية‭ ‬بين‭ ‬الامارات‭ ‬وبريطانيا‭.‬

وعقد‭ ‬اللقاء‭ ‬بحضور‭ ‬السفير‭ ‬البريطاني‭ ‬لدى‭ ‬الامارات‭ ‬فيليب‭ ‬بارام‭ ‬والمحلق‭ ‬العسكري‭ ‬البريطاني‭ ‬جيمس‭ ‬لوثر،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬وضباط‭ ‬مسؤولية‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الاماراتية‭.‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬الازمة‭ ‬بين‭ ‬الامارات‭ ‬وقطر‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬الخلافات‭ ‬الخليجية‭ ‬منذ‭ ‬شهور‭ .‬