أسرار ترافق وفاة أقدم مذيعة على قيد الحياة في مصر

القاهرة‭ -‬الزمان‭ ‬

توفيت‭ ‬الإعلامية‭ ‬المصرية‭ ‬آمال‭ ‬فهمي،‭ ‬أمس،‭ ‬داخل‭ ‬المجمع‭ ‬الطبي‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بالمعادي،‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬92‭ ‬عاماً،‭ ‬بعد‭ ‬صراع‭ ‬طويل‭ ‬مع‭ ‬المرض،‭ ‬ولم‭ ‬يتحدد‭ ‬بعد‭ ‬موعد‭ ‬تشييع‭ ‬الجنازة‭ ‬أو‭ ‬العزاء‭. ‬وهي‭ ‬وفاة‭ ‬أقدم‭ ‬مذيعة‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬

وقدمت‭ ‬الإعلامية‭ ‬الراحل‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الإذاعية،‭ ‬أشهرها‭ ‬‮«‬على‭ ‬الناصية،‭ ‬وفوازير‭ ‬رمضان‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تعتبر‭ ‬أول‭ ‬سيدة‭ ‬تترأس‭ ‬إذاعة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬1964،‭ ‬ثم‭ ‬تقلدت‭ ‬منصب‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام،‭ ‬ثم‭ ‬أصبحت‭ ‬مستشاراً‭ ‬لوزير‭ ‬الإعلام‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬آمال‭ ‬فهمي‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬1926،‭ ‬وحاصلة‭ ‬على‭ ‬ليسانس‭ ‬الآداب‭ ‬قسم‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭.‬

وتم‭ ‬تشييع‭ ‬الجنازة‭ ‬عصر‭ ‬امس‭ ‬من‭ ‬جامع‭ ‬عمر‭ ‬مكرم‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يقام‭ ‬العزاء‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭ ‬بنفس‭ ‬المسجد‭ ‬واعتبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاعلاميين‭ ‬فى‭ ‬استطلاع‭ ‬للرأاى‭ ‬معهم‭ ‬ان‭ ‬امال‭ ‬فهمى‭ ‬قامه‭ ‬اعلامية‭ ‬كبيرة‭ ‬يصعب‭ ‬تعويضها،‭ ‬وان‭ ‬برنامجها‭ ‬الشهير‭ ‬على‭ ‬الناصية‭ ‬كان‭ ‬مرآة‭ ‬لتعبير‭ ‬المواطنين‭ ‬عن‭ ‬مشاكلهم‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬فرصة‭ ‬لاكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬الفنية‭ ‬فى‭ ‬المجالات‭ ‬كافة‭ ‬،‭ ‬وقالت‭ ‬نادية‭ ‬مبروك‭ ‬رئيسة‭ ‬الاذاعه‭ ‬المصرية‭ ‬ان‭ ‬الاعلامية‭ ‬الواحلة‭ ‬شكلت‭ ‬مسيرة‭ ‬عطاء‭ ‬كبيرة‭ ‬تعلم‭ ‬منها‭ ‬اجيال‭ ‬كثيرة‭ ‬واكدت‭ ‬ان‭ ‬الاذاعه‭ ‬سوف‭ ‬تعيد‭ ‬برنامج‭ ‬على‭ ‬الناصية‭ ‬الذى‭ ‬اشتهرت‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شبكتى‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬والبرنامج‭ ‬العام‭ ‬،كما‭ ‬تمت‭ ‬الاعلامية‭ ‬الكبيرة‭ ‬سناء‭ ‬منصور‭ ‬الراحله‭ ‬وقالت‭ ‬ان‭ ‬الزمان‭ ‬لن‭ ‬يجود‭ ‬بمثلها‭ ‬وكانت‭ ‬تتمتع‭ ‬بذكاء‭ ‬حاد‭ ‬ويمكن‭ ‬ان‭ ‬نطلق‭ ‬عليها‭ ‬ملكة‭ ‬الحوار‭ ‬وقال‭ ‬الاعلامى‭ ‬الكبير‭ ‬حمدى‭ ‬الكنيسى‭ ‬ان‭ ‬رحيل‭ ‬امال‭ ‬فهمى‭ ‬خسارة‭ ‬لن‭ ‬تعوض‭ ‬ويكفى‭ ‬انها‭ ‬الوحيدة‭ ‬فى‭ ‬مبنى‭ ‬الاذاعه‭ ‬والتليفزيون‭ ‬والتى‭ ‬فازت‭ ‬بجائزة‭ ‬مصطفى‭ ‬وعلى‭ ‬امين‭ ‬للصحافه‭ ‬حيث‭ ‬حولت‭ ‬التحقيقات‭ ‬الصحفية‭ ‬الى‭ ‬تحقيقات‭ ‬اذاعيه‭ ‬وكانت‭ ‬الاعلامية‭ ‬الراحله‭ ‬امال‭ ‬فهمى‭ ‬قد‭ ‬كشفت‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية‭ ‬لها‭ ‬قبل‭ ‬رحيلها‭ ‬عن‭ ‬اسرار‭ ‬وقف‭ ‬برنامج‭ ‬على‭ ‬الناصية‭ ‬حيث‭ ‬اكدت‭ ‬ان‭ ‬على‭ ‬صبرى‭ ‬نائب‭ ‬عبدالناصر‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬امر‭ ‬بدخول‭ ‬الكهرباء‭ ‬قريته‭ ‬متخطيا‭ ‬القرى‭ ‬الاخرى‭ ‬الا‭ ‬انها‭ ‬رغم‭ ‬ذلك‭ ‬تعشق‭ ‬عبدالناصر‭ ‬كزعيم‭ ‬لن‭ ‬يجود‭ ‬الزمان‭ ‬بمثله‭ ‬كما‭ ‬كشفت‭ ‬فى‭ ‬حوارها‭ ‬ان‭ ‬ام‭ ‬كلثوم‭ ‬رفضت‭ ‬تسجيل‭ ‬برنامج‭ ‬عن‭ ‬حياتها‭ ‬قبل‭ ‬تقديم‭ ‬حفلها‭ ‬السنوى‭ ‬واعترفت‭ ‬ان‭ ‬صفوت‭ ‬الشريف‭ ‬منع‭ ‬تعيينها‭ ‬كرئيسه‭ ‬للتليفزيون‭ ‬بعد‭ ‬انتقادها‭ ‬للمكياج‭ ‬الصارخ‭ ‬الذى‭ ‬تقدم‭ ‬عليه‭ ‬المذيعات‭ ‬وطالبت‭ ‬باستبعاد‭ ‬اي‭ ‬مذيعة‭ ‬تقدم‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬واعربت‭ ‬عن‭ ‬فخرها‭ ‬لانها‭ ‬اول‭ ‬سيده‭ ‬يتم‭ ‬قيد‭ ‬اسمها‭ ‬فى‭ ‬جدوال‭ ‬الانتخابات‭ .‬