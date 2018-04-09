أسرار ترافق وفاة أقدم مذيعة على قيد الحياة في مصر

القاهرة -الزمان
توفيت الإعلامية المصرية آمال فهمي، أمس، داخل المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، عن عمر يناهز 92 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، ولم يتحدد بعد موعد تشييع الجنازة أو العزاء. وهي وفاة أقدم مذيعة على قيد الحياة في مصر
وقدمت الإعلامية الراحل عدداً من البرامج الإذاعية، أشهرها «على الناصية، وفوازير رمضان»، كما أنها تعتبر أول سيدة تترأس إذاعة الشرق الأوسط في 1964، ثم تقلدت منصب وكيل وزارة الإعلام، ثم أصبحت مستشاراً لوزير الإعلام.
يذكر أن آمال فهمي من مواليد 1926، وحاصلة على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية.
وتم تشييع الجنازة عصر امس من جامع عمر مكرم على ان يقام العزاء يوم السبت المقبل بنفس المسجد واعتبر عدد من الاعلاميين فى استطلاع للرأاى معهم ان امال فهمى قامه اعلامية كبيرة يصعب تعويضها، وان برنامجها الشهير على الناصية كان مرآة لتعبير المواطنين عن مشاكلهم كما كان فرصة لاكتشاف المواهب الفنية فى المجالات كافة ، وقالت نادية مبروك رئيسة الاذاعه المصرية ان الاعلامية الواحلة شكلت مسيرة عطاء كبيرة تعلم منها اجيال كثيرة واكدت ان الاذاعه سوف تعيد برنامج على الناصية الذى اشتهرت به من خلال شبكتى الشرق الاوسط والبرنامج العام ،كما تمت الاعلامية الكبيرة سناء منصور الراحله وقالت ان الزمان لن يجود بمثلها وكانت تتمتع بذكاء حاد ويمكن ان نطلق عليها ملكة الحوار وقال الاعلامى الكبير حمدى الكنيسى ان رحيل امال فهمى خسارة لن تعوض ويكفى انها الوحيدة فى مبنى الاذاعه والتليفزيون والتى فازت بجائزة مصطفى وعلى امين للصحافه حيث حولت التحقيقات الصحفية الى تحقيقات اذاعيه وكانت الاعلامية الراحله امال فهمى قد كشفت فى تصريحات صحفية لها قبل رحيلها عن اسرار وقف برنامج على الناصية حيث اكدت ان على صبرى نائب عبدالناصر بعد ان امر بدخول الكهرباء قريته متخطيا القرى الاخرى الا انها رغم ذلك تعشق عبدالناصر كزعيم لن يجود الزمان بمثله كما كشفت فى حوارها ان ام كلثوم رفضت تسجيل برنامج عن حياتها قبل تقديم حفلها السنوى واعترفت ان صفوت الشريف منع تعيينها كرئيسه للتليفزيون بعد انتقادها للمكياج الصارخ الذى تقدم عليه المذيعات وطالبت باستبعاد اي مذيعة تقدم على ذلك واعربت عن فخرها لانها اول سيده يتم قيد اسمها فى جدوال الانتخابات .