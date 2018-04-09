خمس نصائح لبداية يوم مليء بالنشاط والحيوية

لوس‭ ‬انجلس‭ – ‬الزمان‭ ‬

أمور‭ ‬بسيطة‭ ‬يمكنك‭ ‬القيام‭ ‬بها‭ ‬يوميا،‭ ‬تساعدك‭ ‬على‭ ‬التمتع‭ ‬بصحة‭ ‬جيدة‭ ‬وعدم‭ ‬الشعور‭ ‬المستمر‭ ‬بالإرهاق‭ ‬والتعب‭ ‬والتوتر‭. ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬أكده‭ ‬الدكتور‭ ‬بارتاب‭ ‬شاوهان،‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬جيفا‭ ‬أيورفيدا‭ ‬الهندي‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬هيلث‭ ‬سايت‮»‬‭ ‬الهندي‭. ‬ويقول‭ ‬شاوهان‭ ‬للموقع‭ ‬المعني‭ ‬بشؤون‭ ‬الصحة‭ ‬البدنية‭ ‬والنفسية،‭ ‬هناك‭ ‬نصائح‭ ‬يتبعها‭ ‬الأشخاص‭ ‬الأصحاء‭ ‬يومياً‭ ‬قبل‭ ‬الساعة‭ ‬العاشرة‭ ‬صباحاً،‭ ‬تحسن‭ ‬من‭ ‬حالتهم‭ ‬النفسية‭ ‬وتساعدهم‭ ‬في‭ ‬تجنب‭ ‬التوتر‭ ‬والإرهاق‭ ‬اليومي،‭ ‬وهي‭:‬

طعام‭ ‬خفيف‭ ‬وطازج‭:‬

تناول‭ ‬الأطعمة‭ ‬الصحية‭ ‬الخفيفة‭ ‬صباحاً‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬الشعور‭ ‬بالنشاط‭ ‬والحيوية،‭ ‬حيث‭ ‬يسهل‭ ‬هضم‭ ‬تلك‭ ‬الأطعمة‭. ‬وينصح‭ ‬بعدم‭ ‬تناول‭ ‬الماء‭ ‬البارد‭ ‬بين‭ ‬الوجبات،‭ ‬كما‭ ‬يمكنك‭ ‬شرب‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬الحليب‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬بتهدئة‭ ‬الأعصاب‭ ‬وإزالة‭ ‬التوتر‭.‬

ممارسة‭ ‬التأمل‭:‬

تعود‭ ‬على‭ ‬التأمل‭ ‬صباحاً‭ ‬15‭-‬20‭ ‬دقيقة،‭ ‬إذ‭ ‬يساعدك‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬جمع‭ ‬وترتيب‭ ‬أفكارك‭ ‬والشعور‭ ‬بالهدوء‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬طوال‭ ‬اليوم‭.‬

خطة‭ ‬اليوم‭:‬

تقول‭ ‬الدكتورة‭ ‬ليلي‭ ‬روزنتال،‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬ريدرز‭ ‬دايجيست‮»‬‭ ‬الأمريكي‭ ‬المهتم‭ ‬بالحياة‭ ‬الصحية‭ ‬والصحة‭ ‬النفسية،‭ ‬إن‭ ‬التخطيط‭ ‬اليومي‭ ‬لما‭ ‬ستفعله‭ ‬قبل‭ ‬الذهاب‭ ‬للعمل‭ ‬يساعد‭ ‬كثيراً‭ ‬في‭ ‬الربط‭ ‬بين‭ ‬عقلك‭ ‬وجسدك،‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬لك‭ ‬بإعادة‭ ‬ضبط‭ ‬جهازك‭ ‬العصبي‭ ‬المركزي‭ ‬وإعادة‭ ‬تشغيله،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قول‭ ‬الخبيرة‭ ‬النفسية‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭.‬

الهاتف‭ ‬المحمول‭:‬

من‭ ‬منا‭ ‬لا‭ ‬يستيقظ‭ ‬ويفتح‭ ‬عينيه‭ ‬ويتناول‭ ‬هاتفه‭ ‬المحمول‭ ‬ليرى‭ ‬ما‭ ‬جاءه‭ ‬من‭ ‬رسائل‭ ‬أو‭ ‬مكالمات‭! ‬الأصحاء‭ ‬لا‭ ‬يفعلون‭ ‬ذلك،‭ ‬إذ‭ ‬يأخذون‭ ‬استراحة‭ ‬من‭ ‬هواتفهم‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الصباح‭. ‬ربما‭ ‬يكون‭ ‬الأمر‭ ‬صعبا‭ ‬لدى‭ ‬البعض‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬يحتاجون‭ ‬لمتابعة‭ ‬أعمالهم‭ ‬طوال‭ ‬الوقت‭. ‬ويشدد‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬الناجحون،‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تحديد‭ ‬أولويات‭ ‬وقتك‭ ‬دون‭ ‬تشتيت‭ ‬الانتباه‭. ‬فالصباح‭ ‬هو‭ ‬للتأمل‭ ‬والكتابة‭ ‬والتدفق‭ ‬الذهني‭ ‬والفكري،‭ ‬وبمجرد‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تشغيل‭ ‬الهاتف‭ ‬والرد‭ ‬على‭ ‬رسائل‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وقراءة‭ ‬الأخبار‭ ‬يتم‭ ‬إغلاق‭ ‬النافذة‭.‬

تقول‭ ‬المدربة‭ ‬الصحية‭ ‬الأمريكية‭ ‬سونيا‭ ‬ساترا،‭ ‬إن‭ ‬الشعور‭ ‬بالإيجابية‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬المهمة‭ ‬لبداية‭ ‬يوم‭ ‬سعيد‭ ‬دون‭ ‬توتر‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬الجوانب‭ ‬الإيجابية‭ ‬لمجريات‭ ‬الأمور،‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬للمشاكل‭. ‬وتنصح‭ ‬ساترا‭ ‬في‭ ‬حديثها‭ ‬مع‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ريدرز‭ ‬دايجيست‮»‬‭ ‬الأمريكي،‭ ‬بالتركيز‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬أسئلة‭ ‬على‭ ‬الذات‭ ‬لتحويل‭ ‬تركيزك‭ ‬عن‭ ‬الأمور‭ ‬السلبية‭. ‬