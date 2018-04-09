تطبيقات مفيدة تعزز الصور في غوغل

نيويورك‭- ‬الزمان‭ ‬‭:‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬غوغل‭ ‬إمكانية‭ ‬وصول‭ ‬المستخدم‭ ‬مستقبلاً‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬المتحركة‭ ‬GIF‭ ‬في‭ ‬تطبيقاتها،‭ ‬مثل‭ ‬تطبيق‭ ‬لوحة‭ ‬المفاتيح‭ ‬Gboard‭ ‬أو‭ ‬خدمة‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬الصور‭ ‬من‭ ‬غوغل‭.‬

ويرجع‭ ‬الفضل‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬استحواذ‭ ‬عملاق‭ ‬الإنترنت‭ ‬الأمريكي‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬Tenor‭ ‬للصور‭ ‬المتحركة،‭ ‬وأكدت‭ ‬غوغل‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬Tenor‭ ‬ستستمر‭ ‬في‭ ‬عملها‭ ‬باسمها‭ ‬الخاص‭. ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬GIF‭ ‬والبحث‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬متصفح‭ ‬الويب‭ ‬توفر‭ ‬شركة‭ ‬Tenor‭ ‬بالفعل‭ ‬لوحة‭ ‬مفاتيح‭ ‬GIF‭ ‬للأجهزة‭ ‬الجوالة‭ ‬المزودة‭ ‬بنظام‭ ‬أندرويد‭ ‬وكذلك‭ ‬آي‭ ‬فون‭ ‬وآي‭ ‬باد‭.‬

وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬Giphy‭ ‬توفر‭ ‬عروضاً‭ ‬مشابهة‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬البحث‭ ‬على‭ ‬الويب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التطبيقات‭ ‬المختلفة‭.‬