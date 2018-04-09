تطبيقات مفيدة تعزز الصور في غوغل

نيويورك- الزمان :أعلنت شركة غوغل إمكانية وصول المستخدم مستقبلاً من الوصول إلى مجموعة أكبر من الصور المتحركة GIF في تطبيقاتها، مثل تطبيق لوحة المفاتيح Gboard أو خدمة البحث عن الصور من غوغل.
ويرجع الفضل في ذلك إلى استحواذ عملاق الإنترنت الأمريكي على قاعدة البيانات Tenor للصور المتحركة، وأكدت غوغل أن شركة Tenor ستستمر في عملها باسمها الخاص. وإلى جانب إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات GIF والبحث فيها عن طريق متصفح الويب توفر شركة Tenor بالفعل لوحة مفاتيح GIF للأجهزة الجوالة المزودة بنظام أندرويد وكذلك آي فون وآي باد.
وتجدر الإشارة إلى أن قاعدة البيانات Giphy توفر عروضاً مشابهة مع إمكانية البحث على الويب، بالإضافة إلى التطبيقات المختلفة.