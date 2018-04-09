فيلم الرعب إيه كوايت بليس يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

نيوريورك‭-‬الزمان‭ ‬

تصدر‭ ‬فيلم‭ ‬الرعب‭ ‬الجديد‭ (‬إيه‭ ‬كوايت‭ ‬بليس‭) ‬صدراة‭ ‬إيرادات‭ ‬السينما‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري‭ ‬محققا‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬50‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬والفيلم‭ ‬بطولة‭ ‬إيميلي‭ ‬بلنت‭ ‬وجون‭ ‬كراسينسكي‭ ‬ومن‭ ‬إخراج‭ ‬جون‭ ‬كراسينسكي‭ ‬أيضا‭. ‬وتراجع‭ ‬فيلم‭ ‬الحركة‭ ‬والمغامرة‭ (‬ريدي‭ ‬بلاير‭ ‬وان‭) ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬مسجلا‭ ‬25‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬ويلعب‭ ‬دور‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬تاي‭ ‬شريدان‭ ‬وأوليفيا‭ ‬كوك‭ ‬وبن‭ ‬مندلسون‭. ‬والفيلم‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬ستيفن‭ ‬سبيلبرج‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬الفيلم‭ ‬الكوميدي‭ ‬الجديد‭ (‬بلوكرز‭) ‬محققا‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬21‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬والفيلم‭ ‬بطولة‭ ‬ليزلي‭ ‬مان‭ ‬وآيك‭ ‬بارين‭ ‬هولتز‭ ‬ومن‭ ‬إخراج‭ ‬كاي‭ ‬كانون‭. ‬وتراجع‭ ‬فيلم‭ ‬الحركة‭ ‬والمغامرة‭ ‬والخيال‭ ‬العلمي‭ (‬بلاك‭ ‬بانثر‭) ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬بإيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬8‭.‬8مليون‭ ‬دولار‭. ‬ويلعب‭ ‬دور‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬تشادويك‭ ‬بوزمان‭ ‬ومايكل‭ ‬بي‭.‬جوردان‭ ‬ولوبيتا‭ ‬نيون‭ ‬جو‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬ريان‭ ‬كوجلر‭. ‬وتراجع‭ ‬فيلم‭ ‬الدراما‭ (‬آي‭ ‬كان‭ ‬أنلي‭ ‬أمجن‭) ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬بإيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬8‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬الفيلم‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬دنيس‭ ‬كويد‭ ‬وجيه‭. ‬مايكل‭ ‬فينلي‭ ‬وبرودي‭ ‬روز‭ ‬ومن‭ ‬إخراج‭ ‬أندرو‭ ‬إروين‭ ‬وجون‭ ‬إروين‭.‬