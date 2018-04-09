علاج جديد للسيطرة على الصداع النصفي

لندن‭ – ‬الزمان‭ :‬‭ ‬العلماء‭ ‬يكثفون‭ ‬بحوثهم‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬الصداع‭ ‬النصفي‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬يعاني‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص‭ ‬من‭ ‬الصداع‭ ‬النصفي،‭ ‬ولا‭ ‬تنجح‭ ‬الأدوية‭ ‬المستخدمة،‭ ‬مثل‭ ‬أدوية‭ ‬ضغط‭ ‬الدم،‭ ‬في‭ ‬التغلب‭ ‬عليه‭. ‬وقد‭ ‬قدم‭ ‬باحثون،‭ ‬في‭ ‬دراستين‭ ‬جديدتين،‭ ‬أملا‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬علاجه‭. ‬إذ‭ ‬خفض‭ ‬نوعان‭ ‬جديدان‭ ‬من‭ ‬الأدوية‭ ‬—‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬التجارب‭ ‬النهائية‭ ‬—‭ ‬تكرار‭ ‬حدوث‭ ‬نوبات‭ ‬الصداع‭ ‬وشدته‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬50%،‭ ‬بحسب‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬التايم‮»‬‭ ‬الأمريكي‭. ‬نشرت‭ ‬الدراستان‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬دورية‭ ‬‮«‬New‭ ‬England‭ ‬Medicine‮»‬‭. ‬واختبرت‭ ‬إحدى‭ ‬الدراستين‭ ‬مدى‭ ‬فعالية‭ ‬دواء‭ ‬‮«‬erenumab‮»‬‭ ‬على‭ ‬حوالي‭ ‬955‭ ‬شخص‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الصداع‭ ‬النصفي‭.‬

بينما‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬الثانية،‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬على‭ ‬ألف‭ ‬و130‭ ‬شخص،‭ ‬اختبرت‭ ‬فعالية‭ ‬دواء‭ ‬‮«‬Teva‭ ‬Pharmaceutical‮»‬‭. ‬وأرسل‭ ‬الدوائيين‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬الأمريكية‭ ‬للموافقة‭ ‬عليهما،‭ ‬ويأمل‭ ‬مصنعو‭ ‬الدواءين‭ ‬من‭ ‬طرحهما‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭.‬

وبحسب‭ ‬الصحيفة‭ ‬يعتبر‭ ‬العلاجان‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬المضادات‭ ‬الحيوية،‭ ‬ويستهدفان‭ ‬مادة‭ ‬‮«‬الببتيد‭ ‬المرتبط‭ ‬بجين‭ ‬الكالسيتونين‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يطلقها‭ ‬الجسم‭ ‬خلال‭ ‬وجود‭ ‬الصداع‭ ‬النصفي‭.‬

يقول‭ ‬الدكتور‭ ‬بيتر‭ ‬غودبيسي،‭ ‬أستاذ‭ ‬علم‭ ‬الأعصاب‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬لندن‭ ‬إن‭ ‬الدراستين‭ ‬الجديدتين‭ ‬أوضحت‭ ‬أن‭ ‬العلاجات‭ ‬المضادة‭ ‬للأجسام‭ ‬الحيوية‭ ‬لا‭ ‬تنجح‭ ‬مع‭ ‬الجميع‭. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬الحقيقة،‭ ‬تساعد‭ ‬هذه‭ ‬العلاجات‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يستجيبون‭ ‬لعلاجات‭ ‬الصداع‭ ‬الأخرى‭.‬