تصاعد الدعوات الغربية الى رد في سوريا بعد هجوم كيميائي قرب دمشق

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعلن أنها تحقق في الضربة الكيميائية

بيروت‭- ‬لاهاي‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تصاعدت‭ ‬الدعوات‭ ‬الغربية‭ ‬الى‭ ‬‮«‬رد‭ ‬قوي‮»‬‭ ‬إثر‭ ‬تقارير‭ ‬حول‭ ‬هجوم‭ ‬كيميائي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دوما‭ ‬وُجهت‭ ‬أصابع‭ ‬الاتهام‭ ‬فيه‭ ‬لدمشق،‭ ‬وحذرت‭ ‬واشنطن‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬انعقاد‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬المسألة،‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تستبعد‭ ‬أي‭ ‬خيار‭.‬

وبالتزامن‭ ‬مع‭ ‬ذلك،‭ ‬اتهمت‭ ‬دمشق‭ ‬وموسكو‭ ‬الاثنين‭ ‬إسرائيل‭ ‬بشن‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬ضد‭ ‬قاعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬سورية‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬البلاد،‭ ‬موقعة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬والجرحى‭.‬

ومنذ‭ ‬مساء‭ ‬السبت،‭ ‬يتوالى‭ ‬التنديد‭ ‬الدولي‭ ‬بالهجوم‭ ‬المفترض‭ ‬بـ»الغازات‭ ‬السامة‮»‬‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬دوما،‭ ‬آخر‭ ‬جيب‭ ‬للفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬قرب‭ ‬دمشق،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وجه‭ ‬مسعفون‭ ‬ومعارضون‭ ‬أصابع‭ ‬الاتهام‭ ‬لدمشق،‭ ‬متحدثين‭ ‬عن‭ ‬عشرات‭ ‬القتلى‭ ‬ومئات‭ ‬الجرحى‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأميركي‭ ‬جيم‭ ‬ماتيس‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬أولا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نعرف‭ ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬هناك‭ ‬اسلحة‭ ‬كيميائية‭ ‬مستخدمة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬روسيا‭ ‬الضامنة‭ ‬لازالة‭ ‬جميع‭ ‬الاسلحة‭ ‬الكيميائية‮»‬‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬حلفائنا‭ ‬وشركائنا‭ (…) ‬سنعالج‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ .. ‬ولا‭ ‬استبعد‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬حالياً‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الرئيسان‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬والفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬للبيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬اتفقا‭ ‬على‭ ‬‮«‬تنسيق‭ ‬استجابة‭ ‬قوية‭ ‬ومشتركة‮»‬،‭ ‬وأكدا‭ ‬‮«‬على‭ ‬وجوب‭ ‬محاسبة‭ ‬نظام‭ ‬الأسد‭ ‬على‭ ‬انتهاكاته‭ ‬المستمرة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‮»‬‭. ‬وشدد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬‮«‬الضرورة‭ ‬الملحة‭ ‬للتحقيق‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬دوما‭ ‬والتثبت‭ ‬من‭ ‬تأمين‭ ‬رد‭ ‬دولي‭ ‬قوي‭ ‬وشديد‮»‬،‭ ‬داعياً‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬‮«‬كل‭ ‬الخيارات‭ ‬على‭ ‬الطاولة‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬الاثنين‭.‬

وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬‮«‬في‭ ‬حال‭ ‬ثبتت‭ ‬مسؤوليتهم،‭ ‬فإن‭ ‬النظام‭ (‬السوري‭) ‬وداعميه‭ ‬وبينهم‭ ‬روسيا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحاسبوا‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬حذرت‭ ‬موسكو‭ ‬من‭ ‬‮«‬خطورة‮»‬‭ ‬الاتهامات‭ ‬قبل‭ ‬التأكد‭ ‬منها،‭ ‬ومن‭ ‬تدخل‭ ‬عسكري‭ ‬ضد‭ ‬حليفتها‭ ‬دمشق‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يُجر‭ ‬أي‭ ‬تحقيق‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭. ‬من‭ ‬دون‭ ‬التحقق،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحقيق،‭ ‬إعلان‭ ‬خلاصات‭ ‬ليس‭ ‬أمرا‭ ‬صائبا‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬من‭ ‬دون‭ ‬معلومات،‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬خطير‮»‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬حظر‭ ‬الأسلحة‭ ‬الكيميائية‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬بدء‭ ‬تحقيق‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسمها‭ ‬احمد‭ ‬أوزومجو‭ ‬أن‭ ‬المنظمة‭ ‬‮«‬أجرت‭ ‬تحليلات‭ ‬أولية‭ ‬للتقارير‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬أسلحة‭ ‬كيميائية‭ ‬فور‭ ‬ورودها‮»‬،‭ ‬والعمل‭ ‬جار‭ ‬لـ»التثبت‭ ‬مما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬أسلحة‭ ‬كيميائية‭ ‬استخدمت‭ ‬فعلا‮»‬‭.‬وقال‭ ‬احمد‭ ‬أوزومجو‭ ‬إن‭ ‬المنظمة‭ ‬‮«‬أجرت‭ ‬تحليلات‭ ‬أولية‭ ‬للتقارير‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬أسلحة‭ ‬كيميائية‭ ‬مفترضة‭ ‬فور‭ ‬ورودها‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬فريقا‭ ‬لتقصي‭ ‬الحقائق‭ ‬يقوم‭ ‬حاليا‭ ‬بجمع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬‮«‬للتثبت‭ ‬مما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬أسلحة‭ ‬كيميائية‭ ‬استخدمت‮»‬،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقه‭ ‬الكبير‮»‬‭ ‬حيال‭ ‬الوضع‭. ‬وقال‭ ‬أوزومجو‭ ‬إن‭ ‬الخبراء‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬معلومات‭ ‬‮«‬من‭ ‬كل‭ ‬المصادر‭ ‬المتوافرة‮»‬‭ ‬وسيرفعون‭ ‬العناصر‭ ‬التي‭ ‬سيجمعونها‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬الـ192‭ ‬الموقعة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬حظر‭ ‬الأسلحة‭ ‬الكيميائية‭.‬

وتلزم‭ ‬هذه‭ ‬المعاهدة‭ ‬الموقعة‭ ‬عام‭ ‬1993‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬الموقعة‭ ‬بنزع‭ ‬الاسلحة‭ ‬الكيميائية‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وتم‭ ‬إرجاء‭ ‬الاجتماع‭ ‬الطارئ‭ ‬الذي‭ ‬سيعقده‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬حول‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬3‭,‬00‭ ‬مساء‭ (‬19,00‭ ‬ت‭ ‬غ‭)‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬فرنسي‭. ‬وطلبت‭ ‬تسع‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬ال15‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماع‭. ‬وتأتي‭ ‬التطورات‭ ‬الأخيرة‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬ضربة‭ ‬أميركية‭ ‬استهدفت‭ ‬قاعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬سوريا‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬كيميائي‭ ‬اتهمت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬بتنفيذه‭ ‬وأودى‭ ‬بالعشرات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭. ‬وتنفي‭ ‬دمشق‭ ‬تنفيذ‭ ‬أي‭ ‬هجمات‭ ‬بالغازات‭ ‬السامة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬دمّرت‭ ‬ترسانتها‭ ‬الكيميائية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2013‭ ‬اثر‭ ‬اتفاق‭ ‬روسي‭ – ‬أميركي‭ ‬وبعد‭ ‬هجوم‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬العشرات‭. ‬وتكرر‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬ظهور‭ ‬عوارض‭ ‬اختناق‭ ‬وضيق‭ ‬تنفس‭ ‬تحديداً‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬خلال‭ ‬هجوم‭ ‬عسكري‭ ‬للجيش‭ ‬السوري‭. ‬وهددت‭ ‬واشنطن‭ ‬وباريس‭ ‬مرارا‭ ‬بشن‭ ‬ضربات‭ ‬إذا‭ ‬توافرت‭ ‬‮«‬أدلة‭ ‬دامغة‮»‬‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬سلاح‭ ‬كيميائي‭. ‬وأعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقه‮»‬‭ ‬لنظيره‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬أنقرة‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬‮«‬شبهات‭ ‬قوية‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬نفذت‭ ‬الهجوم‭.‬

وأفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬عن‭ ‬‮«‬21‭ ‬حالة‭ ‬وفاة‭ ‬السبت‭ ‬جراء‭ ‬الاختناق‭ ‬واصابة‭ ‬70‭ ‬آخرين‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دوما،‭ ‬آخر‭ ‬جيب‭ ‬تتواجد‭ ‬فيه‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬قرب‭ ‬دمشق،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يؤكد‭ ‬أو‭ ‬ينفي‮»‬‭ ‬استخدام‭ ‬الغازات‭ ‬السامة‭. ‬لكن‭ ‬منظمة‭ ‬الخوذ‭ ‬البيضاء‭ (‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬الفصائل‭)‬،‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬48‭ ‬قتيلا،‭ ‬متهمة‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬باستخدام‭ ‬‮«‬غازات‭ ‬سامة‮»‬‭.‬

ونشرت‭ ‬المنظمة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬صوراً‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬للضحايا‭ ‬تظهر‭ ‬جثثاً‭ ‬مجمعة‭ ‬في‭ ‬غرفة،‭ ‬بينها‭ ‬جثث‭ ‬أطفال‭ ‬يبدو‭ ‬زبد‭ ‬أبيض‭ ‬خارجا‭ ‬من‭ ‬أفواه‭ ‬بعضها‭.‬

وقال‭ ‬فراس‭ ‬الدومي‭ ‬من‭ ‬الخوذ‭ ‬البيضاء‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬‮«‬كان‭ ‬المشهد‭ ‬مروعاً،‭ ‬الكثيرون‭ ‬يختنقون،‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬جداً‮»‬‭. ‬وأتى‭ ‬ذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬تصعيد‭ ‬عسكري‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬دوما‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬فصيل‭ ‬جيش‭ ‬السلام‭ ‬المسيطر‭ ‬عليها‭ ‬للموافقة‭ ‬على‭ ‬إخلاء‭ ‬المدينة‭. ‬وقتل‭ ‬خلال‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬قصف‭ ‬عنيف‭ ‬في‭ ‬دوما‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬شخص‭. ‬ثم‭ ‬اعلنت‭ ‬دمشق‭ ‬اتفاقا‭ ‬لإجلاء‭ ‬المقاتلين‭ ‬المعارضين‭ ‬ومدنيين‭ ‬من‭ ‬المدينة‭.‬

وتتواصل‭ ‬عملية‭ ‬الإجلاء‭ ‬منذ‭ ‬مساء‭ ‬الأحد،‭ ‬ومن‭ ‬المفترض‭ ‬بحسب‭ ‬موسكو‭ ‬خروج‭ ‬نحو‭ ‬ثمانية‭ ‬آلاف‭ ‬مقاتل‭ ‬و40‭ ‬ألف‭ ‬مدني‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬تتوجه‭ ‬الأنظار‭ ‬الى‭ ‬احتمال‭ ‬حصول‭ ‬عمل‭ ‬عسكري‭ ‬أميركي‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬تعرضت‭ ‬قاعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬سوريا‭ ‬لقصف‭ ‬جوي‭ ‬سرت‭ ‬شكوك‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬بانه‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬أميركيا‭ ‬او‭ ‬فرنسيا‭.‬

لكن‭ ‬واشنطن‭ ‬وباريس‭ ‬أكدتا‭ ‬انهما‭ ‬لم‭ ‬تقوما‭ ‬باي‭ ‬عمل‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬ثم‭ ‬اتهمت‭ ‬دمشق‭ ‬وموسكو‭ ‬اسرائيل‭ ‬باستهداف‭ ‬مطار‭ ‬التيفور‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬حمص‭.‬

واعتبر‭ ‬لافروف‭ ‬الضربة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬‮«‬تطوراً‭ ‬خطيراً‭ ‬جداً‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬‮«‬استمرار‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬نهجها‭ ‬العدواني‭ ‬الخطير‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬ليتم‭ ‬لولا‭ ‬الدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬والمستمر‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬لها‭ ‬الإدارة‭ ‬الأميركية‭ ‬والحصانة‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬المساءلة‭ ‬والتي‭ ‬تمكنها‭ ‬من‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬إرهاب‭ ‬الدولة‭ ‬وتهديد‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‮»‬‭.‬

واعتبرت‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الاعتداء‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬ليحدث‭ ‬لولا‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬الأميركي‭ ‬المبني‭ ‬على‭ ‬فبركات‭ ‬ومسرحيات‭ ‬عملائها‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تنطلي‭ ‬على‭ ‬أحد‮»‬،‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬التقارير‭ ‬عن‭ ‬الهجوم‭ ‬الكيميائي‭.‬

وبالإضافة‭ ‬للجيش‭ ‬السوري،‭ ‬يتواجد‭ ‬عسكريون‭ ‬روس‭ ‬ومقاتلون‭ ‬إيرانيون‭ ‬ومن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬القاعدة‭ ‬العسكرية،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وأفاد‭ ‬المرصد‭ ‬عن‭ ‬14‭ ‬قتيلاً‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬والمسلحين‭ ‬الموالين‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الضربة،‭ ‬‮«‬بينهم‭ ‬ثلاث‭ ‬ضباط‭ ‬سوريين‭ ‬ومقاتلون‭ ‬إيرانيون‮»‬‭. ‬وأكدت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬‮«‬فارس‮»‬‭ ‬الايرانية‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬ايرانيين‭ ‬‮«‬من‭ ‬المدافعين‭ ‬عن‭ ‬المراقد‮»‬‭.‬

ورفض‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬الضربة‭. ‬لكنها‭ ‬ليست‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تقصف‭ ‬فيها‭ ‬إسرائيل‭ ‬مطار‭ ‬التيفور،‭ ‬اذ‭ ‬انها‭ ‬استهدفته‭ ‬قبل‭ ‬شهرين،‭ ‬بعدما‭ ‬اتهمت‭ ‬إيران‭ ‬بارسال‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬القاعدة‭ ‬للتحليق‭ ‬في‭ ‬أجوائها‭.‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬2011،‭ ‬قصفت‭ ‬اسرائيل‭ ‬مراراً‭ ‬أهدافاً‭ ‬عسكرية‭ ‬للجيش‭ ‬السوري‭ ‬أو‭ ‬أخرى‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬