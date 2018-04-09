إعلامي مصري يثير زوبعة بعد دعوته للمصالحة بين النظام والاخوان

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

احدثت‭ ‬تصريحات‭ ‬الاعلامى‭ ‬التلفزيوني‭ ‬عماد‭ ‬الدين‭ ‬اديب‭ ‬حول‭ ‬ضرورة‭ ‬المصالحه‭ ‬مع‭ ‬الاخوان‭ ‬فى‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬متباينه‭ ‬بين‭ ‬مؤيد‭ ‬ومعارض‭ ‬وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬استنكر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السياسيين‭ ‬والمثقفين‭ ‬الدعوات‭ ‬جاءت‭ ‬فى‭ ‬وقت‭ ‬غير‭ ‬مناسب‭ ‬فى‭ ‬وقت‭ ‬لاتزال‭ ‬مصر‭ ‬تخوض‭ ‬معركتها‭ ‬ضد‭ ‬الارهاب‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ان‭ ‬الراى‭ ‬العام‭ ‬غير‭ ‬مهيأ‭ ‬للمصالحة‭ ‬مع‭ ‬من‭ ‬تلطخت‭ ‬ايديهم‭ ‬بالدماء‭ ‬وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬قال‭ ‬عبدالغفار‭ ‬شكر‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬التحالف‭ ‬الشعبى‭ ‬ان‭ ‬المصالحه‭ ‬مع‭ ‬الاخوان‭ ‬مرفوضه‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬الاعمال‭ ‬الارهابية‭ ‬فى‭ ‬سيناء‭ ‬والاتهامات‭ ‬الموجهه‭ ‬للاخوان‭ ‬بالتورط‭ ‬فيها‭ ‬واكد‭ ‬ان‭ ‬المصالحة‭ ‬بمثابة‭ ‬استسلام‭ ‬صريح‭ ‬واكد‭ ‬اللواء‭ ‬عبده‭ ‬سمير‭ ‬عبد‭ ‬المنعم‭ ‬الخبير‭ ‬الامنى‭ ‬ان‭ ‬الشعب‭ ‬المصرى‭ ‬غير‭ ‬متقبل‭ ‬ذلك‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬لان‭ ‬الوقت‭ ‬غير‭ ‬مناسب‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬تورط‭ ‬قيادات‭ ‬الجماعة‭ ‬فى‭ ‬العمليات‭ ‬الارهابية‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬المصالحه‭ ‬تتطلب‭ ‬وقف‭ ‬العنف‭ ‬والارهاب‭ ‬والتحريض‭ ‬ضد‭ ‬الدولة‭ ‬والقبول‭ ‬بالاندماج‭ ‬فى‭ ‬النظام‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬الكاتب‭ ‬الكبير‭ ‬يوسف‭ ‬العقيد‭ ‬ان‭ ‬فكرة‭ ‬طرح‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬فى‭ ‬هذه‭ ‬الفتره‭ ‬الحرجه‭ ‬ياتى‭ ‬لتنفيذ‭ ‬اجندات‭ ‬خارجيه‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬المصالحه‭ ‬مع‭ ‬الاخوان‭ ‬مستحيله‭ ‬لان‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬شهداء‭ ‬الجيش‭ ‬والشرطه‭ ‬الذين‭ ‬قتلتهم‭ ‬الجماعه‭ ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬دعى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السياسيين‭ ‬الى‭ ‬فتح‭ ‬صفحه‭ ‬جديده‭ ‬مع‭ ‬المعارضين‭ ‬بما‭ ‬فيهم‭ ‬الاخوان‭ ‬لان‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬فى‭ ‬المرحله‭ ‬القادمه‭ ‬تتطلب‭ ‬هذا‭ ‬وقال‭ ‬د‭/ ‬حسن‭ ‬نافعه‭ ‬استاذ‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬بجامعة‭ ‬القاهره‭ ‬انه‭ ‬سوف‭ ‬يؤيد‭ ‬السيسى‭ ‬اذا‭ ‬اقدم‭ ‬وتتطلب‭ ‬هذا‭ ‬واضاف‭ ‬نه‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬طرح‭ ‬مبادرات‭ ‬لتلك‭ ‬المصالحه‭ ‬الا‭ ‬انها‭ ‬لم‭ ‬تجد‭ ‬تجاوب‭ ‬ان‭ ‬المناخ‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مهيئا‭ ‬لذلك‭ ‬ودعا‭ ‬امين‭ ‬اسكندر‭ ‬بما‭ ‬فيهم‭ ‬الاخوان‭ ‬غير‭ ‬انفراجه‭ ‬شامله‭ ‬المتورطين‭ ‬فى‭ ‬اعمال‭ ‬عنف‭ ‬وانه‭ ‬لابد‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬انفراجه‭ ‬شامله‭ ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬د‭/ ‬سعد‭ ‬الدين‭ ‬ابراهيم‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬ابن‭ ‬خلدون‭ ‬ان‭ ‬المصالحه‭ ‬بين‭ ‬الدولة‭ ‬والمعارضين‭ ‬بما‭ ‬فيهم‭ ‬الاخوان‭ ‬امرا‭ ‬حتميا‭ ‬لمصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬وانه‭ ‬عندما‭ ‬تحاور‭ ‬مع‭ ‬قيادات‭ ‬الجماعه‭ ‬اثناء‭ ‬تواجده‭ ‬فى‭ ‬تركيا‭ ‬وجد‭ ‬استعداد‭ ‬لدى‭ ‬القيادات‭ ‬التاريخية‭ ‬لتلك‭ ‬المصالحه‭ ‬بينما‭ ‬ابدى‭ ‬شباب‭ ‬الاخوان‭ ‬معارضتهم‭ ‬لها‭ ‬بدعوى‭ ‬تمسكهم‭ ‬بشرعية‭ ‬مرسى‭ ‬وبين‭ ‬المؤيد‭ ‬والمعارض‭ ‬اكد‭ ‬اللواء‭ ‬مصطفى‭ ‬سعد‭ ‬عبيه‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬حماة‭ ‬الوطن‭ ‬ان‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬تتطلب‭ ‬ادماج‭ ‬الاشخاص‭ ‬المعتدلين‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يشتركوا‭ ‬فى‭ ‬اعمال‭ ‬عنف‭ ‬واقلعوا‭ ‬عن‭ ‬الفكر‭ ‬المتشدد‭ ‬فى‭ ‬المجتمع‭ ‬وبين‭ ‬المؤيد‭ ‬والمعارض‭ ‬والمتحفظ‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسى‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬ان‭ ‬النظام‭ ‬المصرى‭ ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬رغبة‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭ ‬لتحقيق‭ ‬المصالحه‭ ‬مع‭ ‬الاخوان‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬موقف‭ ‬الاخوان‭ ‬حاليا‭ ‬ضعيف‭ ‬بعد‭ ‬الضربات‭ ‬التى‭ ‬وجهت‭ ‬لهم‭ ‬وانقلاب‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬التى‭ ‬كانت‭ ‬تحتضنهم‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬السعودية‭ ‬عليهم‭ ‬واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬الدوله‭ ‬ربما‭ ‬ارادت‭ ‬اطلاق‭ ‬بالونه‭ ‬اختبار‭ ‬حول‭ ‬المصالحه‭ ‬لمعرفة‭ ‬رد‭ ‬الفعل‭ ‬عليها‭ ‬وان‭ ‬تلك‭ ‬المصالحه‭ ‬لو‭ ‬تمت‭ ‬سوف‭ ‬تتم‭ ‬بشروط‭ ‬الدوله‭ ‬وليس‭ ‬بشروط‭ ‬الاخوان‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭ ‬نفى‭ ‬عبدالمنعم‭ ‬عبدالمقصود‭ ‬محامى‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬مرسى‭ ‬الانباء‭ ‬المتداوله‭ ‬عن‭ ‬نقل‭ ‬الرئيس‭ ‬مرسى‭ ‬الى‭ ‬مستشفى‭ ‬الجلاء‭ ‬العسكرى‭ ‬عارى‭ ‬تماما‭ ‬من‭ ‬الصحه‭ ‬وانه‭ ‬لازال‭ ‬محتجزا‭ ‬بسجن‭ ‬ملحق‭ ‬مزرعة‭ ‬طره‭ ‬ولا‭ ‬اجد‭ ‬يعلم‭ ‬شيئا‭ ‬عن‭ ‬حالته‭ ‬الصحية‭ ‬وهو‭ ‬مااكده‭ ‬ايضا‭ ‬عبدالله‭ ‬نجل‭ ‬محمد‭ ‬مرسى‭ .‬