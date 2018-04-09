إدانات خليجية للهجوم الكيميائي المفترض في سوريا

دبي‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬نددت‭ ‬السعودية‭ ‬والبحرين‭ ‬وقطر‭ ‬بالهجمات‭ ‬الكيميائية‭ ‬التي‭ ‬ذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬انها‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬في‭ ‬دوما‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‮»‬‭ ‬بسوريا‭. ‬واتهمت‭ ‬منظمة‭ ‬الخوذ‭ ‬البيضاء،‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة،‭ ‬وجيش‭ ‬الإسلام‭ ‬و»الائتلاف‭ ‬الوطني‭ ‬لقوى‭ ‬الثورة‭ ‬والمعارضة‭ ‬السورية‮»‬‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬بشن‭ ‬هجوم‭ ‬بـ»الغازات‭ ‬السامة‮»‬‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬دوما،‭ ‬ما‭ ‬أوقع‭ ‬عشرات‭ ‬الضحايا‭. ‬ولم‭ ‬يؤكد‭ ‬أي‭ ‬مصدر‭ ‬مستقل‭ ‬حصول‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬نفته‭ ‬دمشق‭ ‬بقوة‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السعودية‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬مسؤول‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬تعبيره‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلق‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬البالغ‭ ‬وادانتها‭ ‬للهجوم‭ ‬الكيميائي‭ ‬المروع‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬إيقاف‭ ‬هذه‭ ‬المآسي‮»‬‭.‬

ونددت‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬خارجيتها‭ ‬بالهجوم،‭ ‬واصفة‭ ‬إياه‭ ‬ب‭ ‬‮«‬البشع‮»‬،‭ ‬ومشددة‭ ‬على‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬الاسراع‭ ‬في‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬لحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الاراضي‭ ‬السورية‮»‬‭. ‬بينما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الكويتية‭ ‬‮«‬كونا‮»‬‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬سقوط‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬في‭ ‬دوما‭ ‬‮«‬أمر‭ ‬يبعث‭ ‬على‭ ‬الالم‭ ‬والاسى‭ ‬ويستدعي‭ ‬تحركا‭ ‬سريعا‭ ‬للمجتمع‭ ‬الدولي‮»‬‭.‬

ووقعت‭ ‬الكويت‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬فرنسا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والسويد‭ ‬وبولندا‭ ‬وبيرو‭ ‬وهولندا‭ ‬وساحل‭ ‬العاج،‭ ‬طلبا‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬طارىء‭ ‬الاثنين‭ ‬لمجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬المفترض،‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬دبلوماسية‭.‬

في‭ ‬الدوحة،‭ ‬أعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬القطرية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬‮«‬صدمتها‭ ‬العميقة‭ ‬من‭ ‬هول‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬إفلات‭ ‬مجرمي‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬من‭ ‬العقاب‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬استمرارهم‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الانتهاكات‭ ‬والفظائع‭ ‬كما‭ ‬قوض‭ ‬جهود‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬وإنصاف‭ ‬الضحايا‮»‬‭.‬

وأثارت‭ ‬التقارير‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬المفترض‭ ‬بـ»الغازات‭ ‬السامة‮»‬‭ ‬تنديداً‭ ‬دولياً‭ ‬ودفعت‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬ونظيره‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماركون‭ ‬إلى‭ ‬توعد‭ ‬دمشق‭ ‬ب»رد‭ ‬قوي‭ ‬مشترك‮»‬‭.‬

ونفت‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬وحليفتاها‭ ‬روسيا‭ ‬وإيران‭ ‬مسؤولية‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬عن‭ ‬اي‭ ‬هجوم‭ ‬كيميائي‭.‬

وقتل‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬دوما‭ ‬نتيجة‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬عنيف‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬سبق‭ ‬موافقة‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬إجلاء‭ ‬من‭ ‬المنطقة،‭ ‬عشرات‭ ‬المدنيين،‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬منهم‭ ‬اختناقا‭.‬