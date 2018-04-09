القضاء العراقي يبحث التعاون المشترك مع فرنسا

بغداد – قصي منذر

أجرى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، فائق زيدان، مؤخراً زيارة رسمية لجمهورية فرنسا على رأس وفد قضائي، لبحث القضايا المشترك و سبل تعزيز التعاون.وقال المتحدث الرسمي للمجلس عبد الستار بيرقدار في بيان امس ان( زيدان ترأس وفدا قضائيا رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى جمهورية فرنسا ضم رئيس هيئة الإشراف القضائي ورئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة ورئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ ورئيس محكمة إستئناف محافظة البصرة), وأضاف، أن (الوفد القضائي التقى مدير المدرسة الوطنية للقضاء الفرنسي وعدداً من القضاة وأعضاء الادعاء العام في رئاسة مجلس القضاء وممثل وزارة الداخلية الفرنسية), وأشار بيرقدار إلى أن (الوفد بحث سبل التعاون بين البلدين في اطار مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون بينهما في المجالات القضائية كافة وان الجانب الفرنسي عبر عن إعجابه بالدور الذي يضطلع به القضاء في العراق بمكافحة الإرهاب).