وصول بواخر من الرز الفيتنامي لحساب البطاقة التموينية

بغداد – شيماء عادل

أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة عن وصول باخرة الى ميناء ام قصر في محافظة البصرة محملة بالأرز الفيتنامي لحساب البطاقة التموينية.وقال مدير عام الشركة نعيم المكصوصي في بيان امس بان (الملاكات الفنية والادارية باشرت حال وصول الباخرة بتفريغ وشحن الحمولة وفق خطة التوزيع المعدة من قبل قسم التسويق في الشركة),وأضاف ان (هناك باخرتين في منطقة الإدلاء محملة بالأرز الامريكي والأخرى بالحنطة الامريكية تجري عليهما عمليات الفحص والتدقيق وسحب النماذج وليتم بعدها إرسال الباخرتين الى الرصيف البحري لفرع الشركة في أم قصر والمباشرة بتفريغ حمولتهما

وأشار المكصوصي الى (“مباشرة الملاكات الفنية والادارية في فرع الشركة في محافظة ذي قار بتفريغ الشاحنات المحملة بالحنطة الامريكية الواردة من ميناء ام قصر في سايلو الناصرية حيث بلغت الكميات التي تم استلامها 609 أطنان من أصل الكمية المقررة والبالغة ألفي طن

وبين أنه (تم تجهيز المطاحن الاهلية بالحنطة حال وصول تلك الكميات لانتاج الطحين الموزع ضمن مفردات البطاقة التموينية وحسب كميات القطع في وحدة المبيعات في الفرع″.