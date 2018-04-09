روسيا تحذّر من التدخل في الشؤون السورية

موسكو – الزمان

حذرت روسيا من أن أي تدخل عسكري في سوريا قد تكون له تبعات خطيرة , نافية في الوقت ذاته استخدام النظام السوري أسلحة كيمياوية في مدينة دوما. وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان امس أن( التدخل العسكري بذرائع مختلقة ومفبركة في سوريا , حيث ينتشر جنود روس بطلب من الحكومة الشرعية السورية , هو أمر غير مقبول ويمكن أن تنجم عنه عواقب وخيمة).وأضاف أن( الهدف من هذه المزاعم هو التغطية على الإرهابيين والمعارضة الراديكالية الرافضة للحل السياسي للنزاع , مع محاولة تبرير ضربة خارجية).