حقائق وأكاذيب حول الضربات الكيمياوية

فاتح عبدالسلام

لم‭ ‬يعد‭ ‬لكلمة‭ ‬تنديد‭ ‬معنى‭ ‬،‭ ‬بل‭ ‬انّها‭ ‬تبدو‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬اليوم‭ ‬الغريب‭ ‬نوعاً‭ ‬من‭ ‬تأييد‭ ‬استخدام‭ ‬السلاح‭ ‬الكيمياوي‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ . ‬دول‭ ‬كبرى‭ ‬تتضارب‭ ‬تصريحاتها‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬نتائج‭ ‬تحليلاتها‭ ‬وأدلتها‭ ‬حول‭ ‬ضربة‭ ‬بالغازات‭ ‬هنا‭ ‬وهناك‭ ‬،‭ ‬وبات‭ ‬الخلاف‭ ‬حول‭ ‬نوعية‭ ‬الغاز‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬مسموحاً‭ ‬تداوله‭ ‬أو‭ ‬محرماً‭ ‬دولياً‭ ‬،‭ ‬وليس‭ ‬هناك‭ ‬اهتمام‭ ‬بالقدر‭ ‬نفسه‭ ‬بعدد‭ ‬الضحايا‭ ‬وعوائلهم‭ ‬التي‭ ‬فجعت‭ ‬بالضربات‭.‬

في‭ ‬سوريا،‭ ‬يبدو‭ ‬الاتفاق‭ ‬محسوماً‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬الطائرات‭ ‬والصواريخ‭ ‬والرصاص‭ ‬الحارق‭ ‬ضد‭ ‬المدن‭ ‬والاهالي،‭ ‬لكن‭ ‬الخلافات‭ ‬تظهر‭ ‬قوية‭ ‬حين‭ ‬يكون‭ ‬قتل‭ ‬الناس‭ ‬بالسلاح‭ ‬الكيمياوي‭. ‬

ثلاثمائة‭ ‬وخمسون‭ ‬ألف‭ ‬قتيل‭ ‬سوري‭ ‬موثق‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬الاحصاءات‭ ‬الرسمية‭ ‬،هي‭ ‬مسألة‭ ‬اجرائية‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭ ‬المستمرة‭ ‬،لكن‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المسموح‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬هؤلاء‭ ‬قد‭ ‬مات‭ ‬بالغاز‭ ‬المحرم،‭ ‬وتكون‭ ‬اللهجة‭ ‬أخف‭ ‬حين‭ ‬تكون‭ ‬الضربة‭ ‬بغاز‭ ‬غير‭ ‬مدرج‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬الغازات‭ ‬الكيمياوية‭ ‬المحرمة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭.‬

التعاطي‭ ‬السياسي‭ ‬مع‭ ‬الملف‭ ‬الكيمياوي‭ ‬سيزيد‭ ‬من‭ ‬مصائب‭ ‬السوريين‭ ‬،‭ ‬ولن‭ ‬يخدمهم‭ ‬بأي‭ ‬حال‭ ‬من‭ ‬الأحوال‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬تفوقت‭ ‬جهة‭ ‬دولية‭ ‬على‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬وجهة‭ ‬نظرها‭ ‬أو‭ ‬قناعاتها‭ ‬أو‭ ‬أدلتها‭.‬

غاز‭ ‬الكلور‭ ‬القاتل‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬امتلاكه‭ ‬حكراً‭ ‬على‭ ‬جيوش‭ ‬الدول‭ ‬،‭ ‬ذلك‭ ‬إنّ‭ ‬التنظيمات‭ ‬الارهابية‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تصنعه‭ ‬،‭ ‬ورأينا‭ ‬مصانع‭ ‬بدائية‭ ‬وأخرى‭ ‬شبه‭ ‬متقدمة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬بعد‭ ‬تحريرها‭. ‬لكن‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬ليس‭ ‬مبرراً‭ ‬للدول‭ ‬الكبرى‭ ‬لكي‭ ‬تفشل‭ ‬في‭ ‬اثبات‭ ‬حقيقة‭ ‬وجود‭ ‬ضربات‭ ‬كيمياوية‭ ‬بأي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الغازات‭ ‬أو‭ ‬تسويق‭ ‬ذلك‭ ‬سياسياً‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬دماء‭ ‬شعوبنا‭ ‬التي‭ ‬صار‭ ‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬انها‭ ‬وقود‭ ‬حروب‭ ‬المنطقة‭ ‬بين‭ ‬المعسكرات‭ ‬التقليدية‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬وتلك‭ ‬الناشئة‭ ‬التي‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تتبوأ‭ ‬مراكز‭ ‬اقليمية‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬الامتيازات‭ ‬والنفوذ‭ .‬

لا‭ ‬يمكن‭ ‬تصديق‭ ‬،إنّه‭ ‬بعد‭ ‬هذا‭ ‬التقدم‭ ‬الاستخباري‭ ‬والعلمي‭ ‬والعسكري‭ ‬الهائل،‭ ‬تعجز‭ ‬الدول‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬نوعية‭ ‬الضربة‭ ‬الكيمياوية‭ ‬ومصدرها‭. ‬ذلك‭ ‬إنّ‭ ‬العالم‭ ‬شخّص‭ ‬بسهولة‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬استخدمت‭ ‬الغاز‭ ‬الكيمياوي‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬حرب‭ ‬العراق‭ ‬وايران،‭ ‬وكم‭ ‬مرّة‭ ‬؟وضد‭ ‬مَن؟‭ ‬وما‭ ‬نوعية‭ ‬الغازات‭ ‬وما‭ ‬أثرها؟‭ ‬

كل‭ ‬ذلك‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثين‭ ‬سنة‭ ‬،‭ ‬فعلى‭ ‬مَن‭ ‬تضحكون؟

رئيس التحرير – الطبعة الدولية