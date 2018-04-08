حقائق وأكاذيب حول الضربات الكيمياوية

فاتح عبدالسلام
لم يعد لكلمة تنديد معنى ، بل انّها تبدو في عالم اليوم الغريب نوعاً من تأييد استخدام السلاح الكيمياوي في سوريا . دول كبرى تتضارب تصريحاتها ومن ثم نتائج تحليلاتها وأدلتها حول ضربة بالغازات هنا وهناك ، وبات الخلاف حول نوعية الغاز إن كان مسموحاً تداوله أو محرماً دولياً ، وليس هناك اهتمام بالقدر نفسه بعدد الضحايا وعوائلهم التي فجعت بالضربات.
في سوريا، يبدو الاتفاق محسوماً على استخدام الطائرات والصواريخ والرصاص الحارق ضد المدن والاهالي، لكن الخلافات تظهر قوية حين يكون قتل الناس بالسلاح الكيمياوي.
ثلاثمائة وخمسون ألف قتيل سوري موثق اسمه في الاحصاءات الرسمية ،هي مسألة اجرائية بسبب الحرب المستمرة ،لكن من غير المسموح أن يكون واحد من بين هؤلاء قد مات بالغاز المحرم، وتكون اللهجة أخف حين تكون الضربة بغاز غير مدرج على لائحة الغازات الكيمياوية المحرمة في مجلس الأمن.
التعاطي السياسي مع الملف الكيمياوي سيزيد من مصائب السوريين ، ولن يخدمهم بأي حال من الأحوال حتى لو تفوقت جهة دولية على أخرى في مجلس الأمن الدولي في فرض وجهة نظرها أو قناعاتها أو أدلتها.
غاز الكلور القاتل لم يعد امتلاكه حكراً على جيوش الدول ، ذلك إنّ التنظيمات الارهابية تستطيع أن تصنعه ، ورأينا مصانع بدائية وأخرى شبه متقدمة له في الموصل بعد تحريرها. لكن كل ذلك ليس مبرراً للدول الكبرى لكي تفشل في اثبات حقيقة وجود ضربات كيمياوية بأي نوع من الغازات أو تسويق ذلك سياسياً على حساب دماء شعوبنا التي صار من المؤكد انها وقود حروب المنطقة بين المعسكرات التقليدية في الصراع وتلك الناشئة التي تريد أن تتبوأ مراكز اقليمية متقدمة في الامتيازات والنفوذ .
لا يمكن تصديق ،إنّه بعد هذا التقدم الاستخباري والعلمي والعسكري الهائل، تعجز الدول الكبرى في تحديد نوعية الضربة الكيمياوية ومصدرها. ذلك إنّ العالم شخّص بسهولة الجهات التي استخدمت الغاز الكيمياوي في غضون حرب العراق وايران، وكم مرّة ؟وضد مَن؟ وما نوعية الغازات وما أثرها؟
كل ذلك قبل أكثر من ثلاثين سنة ، فعلى مَن تضحكون؟
رئيس التحرير – الطبعة الدولية