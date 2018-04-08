تسع دول تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن سوريا وفرنسا تعلن تحمل مسؤولياتها كاملة

روسيا تحذر من عواقب التدخل العسكري ضد الأسد

الامم‭ ‬المتحدة‭ – ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق

بيروت‭ -‬موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬

طلبت‭ ‬تسع‭ ‬دول‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الـ15‭ ‬وبدفع‭ ‬من‭ ‬فرنسا‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬للمجلس‭ ‬الاثنين‭ ‬لبحث‭ ‬التقارير‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬هجوم‭ ‬كيميائي‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬دوما،‭ ‬آخر‭ ‬جيب‭ ‬تسيطر‭ ‬عليه‭ ‬فصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬خاصة‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام‭ ‬،‭ ‬قرب‭ ‬دمشق،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬افادت‭ ‬مصادر‭ ‬دبلوماسية‭ ‬الأحد‭.‬وحذرت‭ ‬موسكو‭ ‬الأحد‭ ‬واشنطن‭ ‬من‭ ‬اي‭ ‬‮«‬تدخل‭ ‬عسكري‭ ‬بذرائع‭ ‬مختلقة‮»‬‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬له‭ ‬تبعات‭ ‬جسيمة،

وأوضحت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬طلب‭ ‬الاجتماع‭ ‬يحمل‭ ‬توقيع‭ ‬فرنسا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬والكويت‭ ‬والسويد‭ ‬وبولندا‭ ‬والبيرو‭ ‬وهولندا‭ ‬وساحل‭ ‬العاج‭.‬

ويعود‭ ‬لرئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التي‭ ‬تتولاها‭ ‬البيرو‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬أن‭ ‬تؤكد‭ ‬رسميا‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬المقرر‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬19‭,‬00‭ ‬ت‭ ‬غ‭.‬

واتهمت‭ ‬منظمة‭ ‬الخوذ‭ ‬البيضاء،‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬الفصائل،‭ ‬وجيش‭ ‬الإسلام‭ ‬و»الائتلاف‭ ‬الوطني‭ ‬لقوى‭ ‬الثورة‭ ‬والمعارضة‭ ‬السورية‮»‬‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬بشن‭ ‬هجوم‭ ‬بـ»الغازات‭ ‬السامة‮»‬‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬دوما،‭ ‬أوقع‭ ‬عشرات‭ ‬الضحايا‭.‬و‭ ‬قال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬الاحد‭ ‬ان‭ ‬الادلة‭ ‬تشير‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬شن‭ ‬هجوما‭ ‬كيميائيا‭ ‬في‭ ‬دوما،‭ ‬داعيا‭ ‬روسيا‭ ‬وايران،‭ ‬حليفتا‭ ‬دمشق،‭ ‬الى‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬منع‭ ‬وقوع‭ ‬هجوم‭ ‬اخر‭.‬

وقال‭ ‬الجهاز‭ ‬الأوروبي‭ ‬للعمل‭ ‬الخارجي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الادلة‭ ‬تشير‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬شن‭ ‬هجوماً‭ ‬كيميائيا‭ ‬آخر‭ .. ‬وندعو‭ ‬روسيا‭ ‬وايران‭ ‬اللتان‭ ‬تؤيدان‭ ‬النظام،‭ ‬الى‭ ‬استخدام‭ ‬نفوذهما‭ ‬لمنع‭ ‬أي‭ ‬هجوم‭ ‬آخر‮»‬‭.‬

ونفت‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬وحليفتاها‭ ‬روسيا‭ ‬وإيران‭ ‬مسؤولية‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري،‭ ‬فيما‭ ‬ندد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بـ»هجوم‭ ‬كيميائي‭ ‬متهور‮»‬‭ ‬متوعدا‭ ‬دمشق‭ ‬بـ»دفع‭ ‬ثمن‭ ‬باهظ”‭.‬وسبق‭ ‬ان‭ ‬توعدت‭ ‬واشنطن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬لكلامها‭ ‬اثر‭ ‬ولا‭ ‬تعر‭ ‬موسكو‭ ‬اهمية‭ ‬لكلامها‭ .‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬إيف‭ ‬لودريان‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬ستتحمل‭ ‬‮«‬مسؤولياتها‭ ‬كاملة‮»‬‭ ‬إثر‭ ‬التقارير‭ ‬حول‭ ‬الهجوم‭ ‬الكيميائي،‭ ‬بعدما‭ ‬هددت‭ ‬باريس‭ ‬مرارا‭ ‬بضرب‭ ‬أهداف‭ ‬عسكرية‭ ‬سورية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ثبت‭ ‬استخدام‭ ‬اسلحة‭ ‬كيميائية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭.‬وتزامن‭ ‬التصعيد‭ ‬الدولي‭ ‬مع‭ ‬إعلان‭ ‬دمشق‭ ‬الاحد‭ ‬عن‭ ‬اتفاق‭ ‬لإجلاء‭ ‬فصيل‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬48‭ ‬ساعة‮»‬‭ ‬من‭ ‬دوما،‭ ‬الجيب‭ ‬الأخير‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭.‬

وكتب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬قتل‭ ‬كثيرون‭ ‬بينهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬كيميائي‭ ‬متهور‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬الرئيس‭ (‬فلاديمير‭) ‬بوتين‭ ‬وروسيا‭ ‬وايران‭ ‬مسؤولون‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬الأسد‭ ‬الحيوان‭. ‬سيكون‭ ‬الثمن‭ ‬باهظا‮»‬‭.‬

ويأتي‭ ‬تصريح‭ ‬ترامب‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬ويوم‭ ‬على‭ ‬ضربة‭ ‬أميركية‭ ‬استهدفت‭ ‬قاعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬للجيش‭ ‬السوري‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬كيميائي‭ ‬أودى‭ ‬بالعشرات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬البلاد،‭ ‬واتهمت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬بتنفيذه،‭ ‬فيما‭ ‬نفت‭ ‬دمشق‭ ‬ذلك‭.‬

واعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬ايف‭ ‬لودريان‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقه‭ ‬البالغ‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬ستتحمل‭ ‬مسؤولياتها‭ ‬كاملة‭ ‬باسم‭ ‬الكفاح‭ ‬ضد‭ ‬انتشار‭ ‬الأسلحة‭ ‬الكيميائية‮»‬‭.‬

وهددت‭ ‬واشنطن‭ ‬وباريس‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬بشن‭ ‬ضربات‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬توافر‭ ‬‮«‬أدلة‭ ‬دامغة‮»‬‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬السلاح‭ ‬الكيميائي‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬ونفت‭ ‬موسكو،‭ ‬حليفة‭ ‬دمشق،‭ ‬الاتهامات،‭ ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬التحذير‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬التدخل‭ ‬العسكري‭ ‬بذرائع‭ ‬مختلقة‭ ‬ومفبركة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ (.‬‭..) ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬بتاتاً‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تنجم‭ ‬عنه‭ ‬أوخم‭ ‬العواقب‮»‬‭.‬

واعتبرت‭ ‬ايران،‭ ‬حليفة‭ ‬دمشق‭ ‬أيضاً،‭ ‬الاتهامات‭ ‬‮«‬مؤشراً‭ ‬لمؤامرة‭ ‬جديدة‭ (…) ‬وذريعة‭ ‬للقيام‭ ‬بعمل‭ ‬عسكري‮»‬‭.‬

اسطوانة‭ ‬مملة‮»‬

وأفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬عن‭ ‬‮«‬21‭ ‬حالة‭ ‬وفاة‭ ‬السبت‭ ‬جراء‭ ‬الاختناق‭ ‬واصابة‭ ‬70‭ ‬آخرين‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬‮«‬تأكيد‭ ‬أو‭ ‬نفي‮»‬‭ ‬استخدام‭ ‬الغازات‭ ‬السامة‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬الحصيلة‭ ‬التي‭ ‬أوردتها‭ ‬منظمة‭ ‬الخوذ‭ ‬البيضاء‭ (‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬الفصائل‭) ‬تراوحت‭ ‬بين‭ ‬40‭ ‬و70‭ ‬قتيلاً‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬بـ»الغازات‭ ‬السامة‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬قولها‭.‬

وتحدثت‭ ‬المنظمة‭ ‬والجمعية‭ ‬الطبية‭ ‬السورية‭ ‬الأميركية‭ (‬سامز‭) ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬وصول‭ ‬‮«‬500‭ ‬حالة‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬النقاط‭ ‬الطبية‭. ‬وأشارتا‭ ‬إلى‭ ‬أعراض‭ ‬‮«‬زلة‭ ‬تنفسية‭ ‬وزرقة‭ ‬مركزية‭ ‬وخروج‭ ‬زبد‭ ‬من‭ ‬الفم‭ ‬وانبعاث‭ ‬رائحة‭ ‬واخزة‭ ‬تشبه‭ ‬رائحة‭ ‬الكلور‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السورية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ (‬سانا‭)‬،‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مزاعم‭ ‬استعمال‭ ‬الكيميائي‭ ‬باتت‭ ‬أسطوانة‭ ‬مملة‭ ‬غير‭ ‬مقنعة‭ ‬إلا‭ ‬لبعض‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تتاجر‭ ‬بدماء‭ ‬المدنيين‭ ‬وتدعم‭ ‬الاٍرهاب‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬‭.‬

وتحدثت‭ ‬أنقرة‭ ‬بدورها‭ ‬عن‭ ‬‮«‬شبهات‭ ‬قوية‭ ‬بأن‭ ‬النظام‭ ‬نفذه‭ ‬حيث‭ ‬سجله‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬الأسلحة‭ ‬الكيميائية‭ ‬معروف‭ ‬لدى‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‮»‬‭.‬

وطالبت‭ ‬لندن‭ ‬بفتح‭ ‬تحقيق‭ ‬حول‭ ‬التقارير‭ ‬‮«‬المقلقة‭ ‬بشدة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬‮«‬لا‭ ‬شيء‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يبرر‭ ‬استخدام‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬أدوات‭ ‬الإبادة‭ ‬ضد‭ ‬أشخاص‭ ‬وشعوب‭ ‬عزل‮»‬‭.‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬2011،‭ ‬اتُهمت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬مرارا‭ ‬باستخدام‭ ‬اسلحة‭ ‬كيميائية‭. ‬ولطالما‭ ‬نفت‭ ‬دمشق‭ ‬الأمر،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬دمرت‭ ‬ترسانتها‭ ‬الكيميائية‭ ‬إثر‭ ‬اتفاق‭ ‬روسي‭ ‬أميركي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2013‭ ‬بعد‭ ‬اتهامها‭ ‬بشن‭ ‬هجوم‭ ‬كيميائي‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬المئات‭.‬

‭ ‬الكثيرون‭ ‬يختنقون

ونشرت‭ ‬الخوذ‭ ‬البيضاء‭ ‬على‭ ‬حسابتها‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬صوراً‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬للضحايا‭ ‬تظهر‭ ‬جثثاً‭ ‬متراكمة‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الغرف،‭ ‬وأخرى‭ ‬لأشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال‭ ‬يخرج‭ ‬الزبد‭ ‬الأبيض‭ ‬من‭ ‬أفواههم‭.‬

وقال‭ ‬فراس‭ ‬الدومي،‭ ‬من‭ ‬الخوذ‭ ‬البيضاء،‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬انه‭ ‬حين‭ ‬وصلت‭ ‬فرق‭ ‬الإغاثة‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬الاستهداف‭ ‬‮«‬كان‭ ‬المشهد‭ ‬مروعاً،‭ ‬الكثيرون‭ ‬يختنقون،‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬جداً‭. ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬توفي‭ ‬فوراً‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬وصف‭ ‬الموقف،‭ ‬مجزرة‭ ‬مروعة،‭ ‬رائحة‭ ‬المكان‭ ‬قوية‭ ‬جداً،‭ ‬حتى‭ ‬إنها‭ ‬أدت‭ ‬لضيق‭ ‬نفس‭ ‬لدى‭ ‬عناصرنا،‭ ‬وثقنا‭ ‬وخرجنا‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬المكان‮»‬‭.‬وجراء‭ ‬التصعيد‭ ‬يومي‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬على‭ ‬دوما،‭ ‬وثق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬مدني،‭ ‬بينهم‭ ‬من‭ ‬توفوا‭ ‬السبت‭ ‬اختناقاً‭.‬

وأعلن‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬السوري‭ ‬خروج‭ ‬مركزه‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬دوما‭.‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬عناصره‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬خرجنا‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬اليوم،‭ ‬ووجدنا‭ ‬جثثاً‭ ‬ملقاة‭ ‬في‭ ‬الطرقات‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬المستشفيات‭ ‬مكتظة‭ ‬بالجثث‭ ‬والجرحى‮»‬‭.‬

‭ ‬اتفاق‭ ‬إجلاء‭ ‬

واثرَ‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬جوية‭ ‬وبرية‭ ‬وعمليتي‭ ‬إجلاء‭ ‬لمقاتلين‭ ‬معارضين،‭ ‬تمكن‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬95‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬لتبقى‭ ‬دوما‭ ‬وحدها‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬فصيل‭ ‬جيش‭ ‬الإسلام‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬معقدة‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭.‬

وأعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭ ‬عن‭ ‬اتفاق‭ ‬لإجلاء‭ ‬مقاتلي‭ ‬جيش‭ ‬الإسلام‭ ‬تم‭ ‬بموجبه‭ ‬بداية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إخراج‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬ألاف‭ ‬مقاتل‭ ‬ومدني‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬البلاد،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتعثر‭ ‬مع‭ ‬محاولة‭ ‬الطرفين‭ ‬فرض‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الشروط‭ ‬ووسط‭ ‬انقسام‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفصيل‭ ‬المعارض‭.‬

واستأنف‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬حملته‭ ‬العسكرية‭ ‬اليومين‭ ‬الماضيين‭ ‬ضد‭ ‬دوما‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬فصيل‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام،‭ ‬لتعقد‭ ‬مفاوضات‭ ‬مباشرة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬الأحد‭ ‬انتهت‭ ‬باتفاق‭ ‬إجلاء‭.‬

وأعلن‭ ‬مصدر‭ ‬سوري‭ ‬رسمي‭ ‬الأحد‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬‮«‬خروج‭ ‬كامل‭ ‬إرهابيي‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬جيش‭ ‬الإسلام‭ ‬إلى‭ ‬جرابلس‭ (‬شمال‭) ‬خلال‭ ‬48‭ ‬ساعة‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬يقضي‭ ‬بإفراج‭ ‬الفصيل‭ ‬المعارض‭ ‬عن‭ ‬معتقلين‭ ‬لديه‭.‬

ولم‭ ‬يصدر‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬أي‭ ‬تعليق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الفصيل‭ ‬المعارض‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬المدنية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬أكدت‭ ‬الاتفاق،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬انه‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬شرطة‭ ‬عسكرية‭ ‬روسية‭ ‬الى‭ ‬المدينة‭.‬