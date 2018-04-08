صدمة في ليبيا بعد العثور على رفات أطفال مخطوفين والمشري رئيساً للمجلس الأعلى

طرابلس‭- ‬بنغازي‭ -‬الزمان‭ ‬

فاز‭ ‬خالد‭ ‬المشري‭ ‬مرشح‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والبناء‭ ‬بمنصب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬للدولة‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬المنقسمة‭ ‬بين‭ ‬حكومتين‭ ‬،‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬64‭ ‬صوتا،‭ ‬وحصل‭ ‬منافسه‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬السويحلي‭ ‬على‭ ‬45‭ ‬صوتا،‭ ‬فيما‭ ‬قدم‭ ‬5‭ ‬اعضاء‭ ‬ورقات‭ ‬بيضاء‭. ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬المصوتين‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬115‭ ‬عضوا‭. ‬ودارت‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬لانتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬للدولة‭ ‬بين‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬السويحلي‭ ‬وخالد‭ ‬المشري‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬انتهت‭ ‬الجولة‭ ‬الاولى‭ ‬بحصول‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬السويحلي‭ ‬على‭ ‬37‭ ‬صوتا‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬للدولة،‭ ‬فيما‭ ‬تحصل‭ ‬خالد‭ ‬المشري‭ ‬على‭ ‬36‭ ‬صوتا،‭ ‬وتحصل‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬جوان‭ ‬على‭ ‬26‭ ‬صوتا،‭ ‬بينما‭ ‬تحصل‭ ‬محمد‭ ‬امعزب‭ ‬على‭ ‬17‭ ‬صوتا،‭ ‬وقدم‭ ‬5‭ ‬اعضاء‭ ‬اوراقا‭ ‬بيضاء،‭ ‬ليبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الناخبين‭ ‬المصوتين‭ ‬121‭ ‬عضوا‭.‬

فيما‭ ‬سادت‭ ‬ليبيا‭ ‬صدمة‭ ‬الأحد‭ ‬اثر‭ ‬اكتشاف‭ ‬رفات‭ ‬ثلاثة‭ ‬أطفال‭ ‬صغار‭ ‬من‭ ‬العائلة‭ ‬نفسها‭ ‬خطفوا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬اثناء‭ ‬توجههم‭ ‬الى‭ ‬مدرستهم‭ ‬قرب‭ ‬العاصمة‭.‬

وقال‭ ‬محققون‭ ‬إنه‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬اعترافات‭ ‬أحد‭ ‬مختطفيهم،‭ ‬أمكن‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬رفات‭ ‬أطفال‭ ‬عائلة‭ ‬الشرشاري‭ ‬مدفونة‭ ‬في‭ ‬غابة‭ ‬جنوب‭ ‬مدينة‭ ‬صرمان‭.‬

خطفت‭ ‬مجموعة‭ ‬مسلحة‭ ‬الأطفال‭ ‬الثلاثة،‭ ‬واعمارهم‭ ‬آنذاك‭ ‬بين‭ ‬5‭ ‬و12‭ ‬عاما،‭ ‬في‭ ‬طريقهم‭ ‬إلى‭ ‬مدرستهم‭ ‬في‭ ‬صرمان‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬70‭ ‬كلم‭ ‬غرب‭ ‬العاصمة‭ ‬الليبية‭ ‬طرابلس‭. ‬وكانوا‭ ‬برفقة‭ ‬أمهم‭ ‬وسائقهم‭ ‬الذي‭ ‬أصيب‭ ‬بالرصاص‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭.‬

وطلب‭ ‬المختطفون‭ ‬فدية‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬الشرشاري‭ ‬لكن‭ ‬المفاوضات‭ ‬فشلت،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬الخاطفين‭ ‬لقتل‭ ‬الأطفال‭ ‬بعد‭ ‬شهر،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬محققون‭.‬

ولم‭ ‬تعلم‭ ‬العائلة‭ ‬المنكوبة‭ ‬شيئا‭ ‬عن‭ ‬مصير‭ ‬أبنائها‭ ‬حتى‭ ‬توقيف‭ ‬أحد‭ ‬الخاطفين‭ ‬المشتبه‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬الفائت‭ ‬وافصاحه‭ ‬عن‭ ‬مصيرهم‭. ‬وأعلنت‭ ‬بلدية‭ ‬صرمان‭ ‬الحداد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬بعد‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬رفات‭ ‬الاطفال،‭ ‬فيما‭ ‬ظلت‭ ‬معظم‭ ‬المدارس‭ ‬مغلقة‭ ‬الأحد‭.‬

وقال‭ ‬فؤاد‭ ‬السراج‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطني‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الليبيين‭ ‬جميعا‭ ‬مصدومون‭ ‬يعيشون‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الذهول‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬البشعة‭ ‬الدخيلة‭ ‬على‭ ‬مجتمعنا‮»‬‭.‬

وتعهد‭ ‬السراج‭ ‬بتقديم‭ ‬الجناة‭ ‬‮«‬للقضاء‭ ‬لينالوا‭ ‬الجزاء‭ ‬والعقاب‭ ‬العادل‮»‬‭.‬

منذ‭ ‬سقوط‭ ‬نظام‭ ‬معمر‭ ‬القذافي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011،‭ ‬تسود‭ ‬الفوضى‭ ‬ليبيا‭ ‬وتتنازع‭ ‬السلطة‭ ‬فيها‭ ‬حكومتان‭: ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطني‭ ‬بقيادة‭ ‬فائز‭ ‬السراج‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬ومقرها‭ ‬في‭ ‬طرابلس‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬البلاد،‭ ‬وحكومة‭ ‬موازية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا‭ ‬يدعمها‭ ‬الرجل‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬المشير‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭.‬

ومنذ‭ ‬سقوط‭ ‬القذافي،‭ ‬استغل‭ ‬مهربو‭ ‬البشر‭ ‬والجهاديون‭ ‬والخاطفون‭ ‬الفراغ‭ ‬الأمني‭ ‬والفوضى‭ ‬لكسب‭ ‬موطىء‭ ‬قدم‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬الغني‭ ‬بالنفط‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬افريقيا‭.‬