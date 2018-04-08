تراجع الريال الايراني الى مستوى قياسي وسط مخاوف من انهيار الاتفاق النووي

طهران‭- ‬الزمان‭ ‬

يولي‭ ‬الايرانيون‭ ‬اهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬للتصريحات‭ ‬الامريكية‭ ‬بشأن‭ ‬الملف‭ ‬النووي‭ ‬ويتوقعون‭ ‬المفاجآت‭ ‬العسكرية‭ ‬والسياسية‭ ‬معا‭ ‬،‭ ‬وينعكس‭ ‬ذلك‭ ‬بسرعة‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي‭ ‬ومزاج‭ ‬الشارع‭ ‬الايراني‭ . ‬،‭ ‬فقد‭ ‬

انخفضت‭ ‬قيمة‭ ‬الريال‭ ‬الايراني‭ ‬بنسبة‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬6‭%‬‭ ‬مقابل‭ ‬الدولار‭ ‬الاحد‭ ‬لتسجل‭ ‬العملة‭ ‬الإيرانية‭ ‬أدنى‭ ‬أسعارها،‭ ‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬الغموض‭ ‬بشأن‭ ‬مستقبل‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬وقعته‭ ‬ايران‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬2015

وتدنى‭ ‬سعر‭ ‬العملة‭ ‬الوطنية‭ ‬إلى‭ ‬55200‭ ‬ريال‭ ‬للدولار‭ ‬عند‭ ‬اغلاق‭ ‬السوق‭ ‬المفتوحة،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬الصرف‭ ‬الإيرانية،‭ ‬بحسب‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬شبكة‭ ‬المعلومات‭ ‬المالية‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬مرجعا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لسوق‭ ‬العملات‭ ‬في‭ ‬إيران‭.‬

وخسر‭ ‬الريال‭ ‬حوالى‭ ‬30‭%‬‭ ‬من‭ ‬قيمته‭ ‬مقابل‭ ‬الدولار‭ ‬خلال‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يتزايد‭ ‬الفارق‭ ‬بين‭ ‬سعر‭ ‬السوق‭ ‬المفتوحة‭ ‬وسعر‭ ‬الصرف‭ ‬الرسمي‭ ‬الذي‭ ‬حدده‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الأحد‭ ‬بـ37814‭ ‬ريال‭ ‬للدولار،‭ ‬ما‭ ‬يهدد‭ ‬بعودة‭ ‬التضخم‭ ‬المرتفع‭ ‬الذي‭ ‬بذلت‭ ‬الحكومة‭ ‬جهودا‭ ‬كبيرة‭ ‬للسيطرة‭ ‬عليه‭. ‬وتتشكل‭ ‬يوميا‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬أسابيع‭ ‬صفوف‭ ‬انتظار‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬أمام‭ ‬مكاتب‭ ‬الصرافة‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬مكتب‭ ‬للصرافة‭ ‬طالبا‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬قوله‭ ‬“من‭ ‬الواضح‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬يشترون‭ ‬الدولارات‭ ‬لأنهم‭ ‬يعتقدون‭ ‬ان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستنسحب‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‮»‬‭.‬ويهدف‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬وقعته‭ ‬إيران‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الست‭ ‬الكبرى‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والصين‭ ‬وفرنسا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وروسيا‭ ‬وألمانيا‭) ‬إلى‭ ‬منع‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬حيازة‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭. ‬وهدد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬بسحب‭ ‬بلاده‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬انتهاء‭ ‬مهلة‭ ‬حددها‭ ‬للأوروبيين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تشديد‭ ‬بنوده‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬انسحاب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬فمن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تعيد‭ ‬فرض‭ ‬العقوبات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المعلقة‭ ‬حاليا‭ ‬بحق‭ ‬إيران،‭ ‬ما‭ ‬سينعكس‭ ‬على‭ ‬اقتصاد‭ ‬البلاد‭ ‬وسيبعد‭ ‬المستثمرين‭ ‬الأجانب‭.‬

وتسارع‭ ‬هبوط‭ ‬الريال‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬حين‭ ‬رفض‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬المصادقة‮»‬‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬حول‭ ‬برنامج‭ ‬إيران‭ ‬النووي‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬مكتب‭ ‬الصرافة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬لا‭ ‬يمكنها‭ ‬ان‭ ‬تفعل‭ ‬اي‭ ‬شيء‭ ‬عندما‭ ‬يدب‭ ‬الرعب‭ ‬في‭ ‬السوق‭. ‬اذا‭ ‬ما‭ ‬خرجت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬فإن‭ ‬العملة‭ ‬الايرانية‭ ‬قد‭ ‬تنهار‭ ‬اكثر‭ ‬لتصل‭ ‬الى‭ ‬70‭ ‬ألف‭ ‬ريال‭ ‬مقابل‭ ‬الدولار‮»‬‭. ‬وتم‭ ‬استدعاء‭ ‬محافظ‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الايراني‭ ‬ولي‭ ‬الله‭ ‬سيف‭ ‬ووزير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬مسعود‭ ‬كاربسيان‭ ‬إلى‭ ‬جلسة‭ ‬استجواب‭ ‬تعقد‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬حيث‭ ‬يأخذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬السلطات‭ ‬عدم‭ ‬تحركها‭.‬

‭ ‬وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬دعا‭ ‬الإيرانيين‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬كان‭ ‬يتم‭ ‬تداول‭ ‬الدولار‭ ‬بسعر‭ ‬48‭ ‬ألف‭ ‬ريال،‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬التخوف،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬العائدات‭ ‬بالعملات‭ ‬الأجنبية‭ ‬تفوق‭ ‬حاجات‭ ‬البلاد‭.‬