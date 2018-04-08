تركيا ترحل مئات المهاجرين الأفغان

اسطنبول,- الزمان
بدأت تركيا الأحد ترحيل مئات المهاجرين الافغان على متن رحلات خاصة إلى بلدهم في عملية واسعة بعدما دخلها الآلاف بشكل غير شرعي خلال الأسابيع الأخيرة. وفي وقت باكر من صباح الأحد، استقل 227 مهاجرا افغانيا رحلة مستأجرة متوجهة من ارضروم في شمال شرق تركيا إلى كابول، وفق ما أعلنت وكالة «دوغان» الإخبارية. وأفادت أنه سيتم ترحيل 691 مهاجرا افغانيا هذا الأسبوع حيث يتوقع أن تتوجه رحلتان من ارضروم إلى كابول في وقت لاحق. ووفرت شركة طيران افغانية الرحلتين. وذكرت وكالة «دوغان» نقلا عن مسؤولين من الهجرة في ارضروم أن تركيا تخطط لترحيل جميع المهاجرين الافغان في ارضروم البالغ عددهم 3000. وفي كابول، نفى مسؤولون بأنه يتم ترحيل اللاجئين مصرين على أنهم يعودون إلى وطنهم الأم بناء على رغبتهم. وقال الناطق باسم وزارة اللاجئين وعمليات الإعادة إلى الوطن الافغانية اسلام الدين جرات إن «عددا من اللاجئين الافغان يعودون إلى البلاد بناء على رغبتهم». وأضاف «أراد هؤلاء استخدام تركيا كنقطة عبور إلى دول أخرى. لكن لدى فشلهم في ذلك، عادوا».
شكلت تركيا ممرا رئيسيا للمهاجرين القادمين من افغانستان وغيرها من الدول التي تعاني من أزمات الساعين إلى العبور من آسيا إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل أو هربا من الحروب والاضطرابات في بلدانهم.