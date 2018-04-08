تركيا ترحل مئات المهاجرين الأفغان

اسطنبول‭,‬‭- ‬الزمان‭ ‬

بدأت‭ ‬تركيا‭ ‬الأحد‭ ‬ترحيل‭ ‬مئات‭ ‬المهاجرين‭ ‬الافغان‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬رحلات‭ ‬خاصة‭ ‬إلى‭ ‬بلدهم‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬واسعة‭ ‬بعدما‭ ‬دخلها‭ ‬الآلاف‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬شرعي‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬باكر‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬الأحد،‭ ‬استقل‭ ‬227‭ ‬مهاجرا‭ ‬افغانيا‭ ‬رحلة‭ ‬مستأجرة‭ ‬متوجهة‭ ‬من‭ ‬ارضروم‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬تركيا‭ ‬إلى‭ ‬كابول،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬دوغان‮»‬‭ ‬الإخبارية‭. ‬وأفادت‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬ترحيل‭ ‬691‭ ‬مهاجرا‭ ‬افغانيا‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬حيث‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتوجه‭ ‬رحلتان‭ ‬من‭ ‬ارضروم‭ ‬إلى‭ ‬كابول‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭. ‬ووفرت‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬افغانية‭ ‬الرحلتين‭. ‬وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬دوغان‮»‬‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مسؤولين‭ ‬من‭ ‬الهجرة‭ ‬في‭ ‬ارضروم‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬تخطط‭ ‬لترحيل‭ ‬جميع‭ ‬المهاجرين‭ ‬الافغان‭ ‬في‭ ‬ارضروم‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬3000‭. ‬وفي‭ ‬كابول،‭ ‬نفى‭ ‬مسؤولون‭ ‬بأنه‭ ‬يتم‭ ‬ترحيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬مصرين‭ ‬على‭ ‬أنهم‭ ‬يعودون‭ ‬إلى‭ ‬وطنهم‭ ‬الأم‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬رغبتهم‭. ‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬اللاجئين‭ ‬وعمليات‭ ‬الإعادة‭ ‬إلى‭ ‬الوطن‭ ‬الافغانية‭ ‬اسلام‭ ‬الدين‭ ‬جرات‭ ‬إن‭ ‬‮«‬عددا‭ ‬من‭ ‬اللاجئين‭ ‬الافغان‭ ‬يعودون‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬رغبتهم‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬أراد‭ ‬هؤلاء‭ ‬استخدام‭ ‬تركيا‭ ‬كنقطة‭ ‬عبور‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭. ‬لكن‭ ‬لدى‭ ‬فشلهم‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬عادوا‮»‬‭.‬

‭ ‬شكلت‭ ‬تركيا‭ ‬ممرا‭ ‬رئيسيا‭ ‬للمهاجرين‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬افغانستان‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬أزمات‭ ‬الساعين‭ ‬إلى‭ ‬العبور‭ ‬من‭ ‬آسيا‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬حياة‭ ‬أفضل‭ ‬أو‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬الحروب‭ ‬والاضطرابات‭ ‬في‭ ‬بلدانهم‭.‬