فشل مفاوضات سد النهضة ..وتضارب تصريحات مصرية وإثيوبية وسودانية

القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬المكثفة‭ ‬التى‭ ‬شهدتها‭ ‬العاصمة‭ ‬السودانية‭ ‬بين‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬والمياه‭ ‬فى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬واثيوبيا‭ ‬حول‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬المفاوضات‭ ‬فشلت‭ ‬فى‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬نتائج‭ ‬محددة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬عبر‭ ‬عنه‭ ‬المستشار‭ ‬احمد‭ ‬ابو‭ ‬زيد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬والذي‭ ‬اكد‭ ‬انه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬المباحثات‭ ‬المكثفة‭ ‬والتى‭ ‬استمرت‭ ‬18‭ ‬ساعه‭ ‬فان‭ ‬الاطراف‭ ‬لم‭ ‬تتوصل‭ ‬الى‭ ‬توافق‭ ‬حول‭ ‬الموضوعات‭ ‬المختلف‭ ‬عليها‭ . ‬وفى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬اكدت‭ ‬منى‭ ‬عمر‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬الافريقية‭ ‬ان‭ ‬المباحثات‭ ‬لن‭ ‬تحقق‭ ‬اى‭ ‬تقدم‭ ‬مالم‭ ‬تقدم‭ ‬اثيوبيا‭ ‬افكاراً‭ ‬جديدة‭ ‬وان‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬وسائل‭ ‬ضغط‭ ‬اخرى‭ ‬مثل‭ ‬اللجوء‭ ‬الى‭ ‬وسطاء‭ ‬دوليين‭ ‬او‭ ‬دول‭ ‬لها‭ ‬تاثير‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الاطراف‭. ‬واضاف‭ ‬السفير‭ ‬على‭ ‬الحفنى‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬الافريقية‭ ‬سابقا‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬تسعى‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬اى‭ ‬تعقيدات‭ ‬من‭ ‬شانها‭ ‬تعميق‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ .‬

وعن‭ ‬الموقف‭ ‬السودانى‭ ‬اكد‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬قد‭ ‬يختلف‭ ‬عن‭ ‬الموقف‭ ‬السودانى‭ ‬اكد‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬قد‭ ‬يختلف‭ ‬عن‭ ‬الموقف‭ ‬المصرى‭ ‬فى‭ ‬تقدير‭ ‬الاثار‭ ‬المترتبه‭ ‬على‭ ‬سد‭ ‬النهضه‭ ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬هانى‭ ‬رسلان‭ ‬خبير‭ ‬المياه‭ ‬ورئيس‭ ‬وحدة‭ ‬مياه‭ ‬النيل‭ ‬بمركز‭ ‬الاهرام‭ ‬ان‭ ‬الاجتماع‭ ‬شهد‭ ‬استمرار‭ ‬تعنت‭ ‬اثيوبيا‭ ‬وعدم‭ ‬الاستجابه‭ ‬للمطالب‭ ‬والمقترحات‭ ‬المصرية‭ .‬

وعن‭ ‬الموقف‭ ‬الاثيوبى‭ ‬اكد‭ ‬تايسى‭ ‬اثقلا‭ ‬سيلاسى‭ ‬سفير‭ ‬اثيوبيا‭ ‬بالقاهرة‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬المباحثات‭ ‬بين‭ ‬الاطراف‭ ‬الثلاثه‭ ‬اتسمت‭ ‬بالصراحة‭ ‬والشفافية‭ ‬وانه‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬حل‭ ‬يرضى‭ ‬كل‭ ‬الاطراف‭.‬

‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اعرب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬ثقتهم‭ ‬بالمفاوض‭ ‬المصري‭ ‬مشددين‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬عدم‭ ‬التصعيد‭ ‬الاعلامى‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬المرحلة،‭ ‬وقال‭ ‬السفير‭ ‬محمد‭ ‬العرابى‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬ان‭ ‬الموقف‭ ‬الاثيوبى‭ ‬المتعنت‭ ‬فى‭ ‬المفاوضات‭ ‬لم‭ ‬يتغير‭ ‬بتولي‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬جديد‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الامر‭ ‬يتطلب‭ ‬الهدوء‭ ‬وعدم‭ ‬التصعيد‭ ‬وترك‭ ‬الامور‭ ‬للوزراء‭ ‬المختصين‭ ‬فى‭ ‬الاجهزة‭ ‬السيادية‭ ‬ونحن‭ ‬نثق‭ ‬فى‭ ‬المفاوض‭ ‬المصري‭ ‬بشكل‭ ‬مطلق‭ .‬

واضاف‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬طارق‭ ‬رضوان‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬ان‭ ‬الجانب‭ ‬الاثيوبى‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬استهلاك‭ ‬الوقت‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الامر‭ ‬يتطلب‭ ‬الان‭ ‬عدم‭ ‬استباق‭ ‬النتائج‭ ‬وان‭ ‬يتأنى‭ ‬ونواصل‭ ‬مطالباتنا‭ ‬بحقوقنا‭ ‬وان‭ ‬هناك‭ ‬اجتماعات‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬لجان‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬التشاور‭ ‬ووصف‭ ‬تامر‭ ‬الشهاوي‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الدفاع‭ ‬بالبرلمان‭ ‬تامر‭ ‬الشهاوي‭ ‬موقف‭ ‬السودان‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬بعد‭ ‬الوضوح‭ ‬وبالتالي‭ ‬فان‭ ‬التمسك‭ ‬بالحقوق‭ ‬المصرية‭ ‬والاستعانة‭ ‬بجولة‭ ‬اخرى‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬هو‭ ‬الحل‭ ‬الامثل‭ .‬