فشل مفاوضات سد النهضة ..وتضارب تصريحات مصرية وإثيوبية وسودانية

القاهرة- مصطفى عمارة
على الرغم من الاجتماعات المكثفة التى شهدتها العاصمة السودانية بين وزراء الخارجية والمياه فى كل من مصر والسودان واثيوبيا حول سد النهضة الا ان المفاوضات فشلت فى الوصول الى نتائج محددة وهو ما عبر عنه المستشار احمد ابو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية والذي اكد انه على الرغم من المباحثات المكثفة والتى استمرت 18 ساعه فان الاطراف لم تتوصل الى توافق حول الموضوعات المختلف عليها . وفى تصريحات خاصة اكدت منى عمر مساعد وزير الخارجية للشؤون الافريقية ان المباحثات لن تحقق اى تقدم مالم تقدم اثيوبيا افكاراً جديدة وان على مصر البحث عن وسائل ضغط اخرى مثل اللجوء الى وسطاء دوليين او دول لها تاثير على كل الاطراف. واضاف السفير على الحفنى نائب وزير الخارجية للشؤون الافريقية سابقا ان مصر تسعى للتغلب على اى تعقيدات من شانها تعميق الخلاف بين الدول الثلاث .
وعن الموقف السودانى اكد ان هذا الموقف قد يختلف عن الموقف السودانى اكد ان هذا الموقف قد يختلف عن الموقف المصرى فى تقدير الاثار المترتبه على سد النهضه فيما اكد هانى رسلان خبير المياه ورئيس وحدة مياه النيل بمركز الاهرام ان الاجتماع شهد استمرار تعنت اثيوبيا وعدم الاستجابه للمطالب والمقترحات المصرية .
وعن الموقف الاثيوبى اكد تايسى اثقلا سيلاسى سفير اثيوبيا بالقاهرة فى تصريحات للزمان ان المباحثات بين الاطراف الثلاثه اتسمت بالصراحة والشفافية وانه تم الاتفاق على خارطة طريق يتم من خلالها التوصل الى حل يرضى كل الاطراف.
فى السياق ذاته اعرب عدد من اعضاء مجلس النواب عن ثقتهم بالمفاوض المصري مشددين على ضرورة عدم التصعيد الاعلامى فى تلك المرحلة، وقال السفير محمد العرابى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب فى تصريحات للزمان انه من الواضح ان الموقف الاثيوبى المتعنت فى المفاوضات لم يتغير بتولي رئيس وزراء جديد الا ان الامر يتطلب الهدوء وعدم التصعيد وترك الامور للوزراء المختصين فى الاجهزة السيادية ونحن نثق فى المفاوض المصري بشكل مطلق .
واضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب طارق رضوان انه من الواضح ان الجانب الاثيوبى يعمل على استهلاك الوقت الا ان الامر يتطلب الان عدم استباق النتائج وان يتأنى ونواصل مطالباتنا بحقوقنا وان هناك اجتماعات مشتركة مع لجان العلاقات الخارجية والدفاع من اجل التشاور ووصف تامر الشهاوي عضو لجنة الدفاع بالبرلمان تامر الشهاوي موقف السودان في المفاوضات بعد الوضوح وبالتالي فان التمسك بالحقوق المصرية والاستعانة بجولة اخرى من المفاوضات هو الحل الامثل .