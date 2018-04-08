الديمقراطية بعد منتصف الليل

عبدالحق بن رحمون

صرنا‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بأسره،‭ ‬نتعايش‭ ‬مجبرين‭ ‬على‭ ‬الاشتراك‭ ‬الذي‭ ‬نتحدث‭ ‬عنه‭ ‬بلغة‭ ‬لاتينية‭ ‬ونقول‭ ‬الـ‭ (‬abonnement‭)‬،‭ ‬واستسلمنا‭ ‬لهذا‭ ‬الاختيار‭ ‬في‭ ‬الكهرباء‭ ‬والهاتف‭ ‬والانترنت‭ ‬وفي‭ ‬الأندية‭ ‬الرياضية‭ ‬وفي‭ ‬عدد‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الخدمات،‭ ‬وحياتنا‭ ‬باختصار‭ ‬كلها‭ (‬abonnement‭) ‬في‭ ‬العواطف،‭ ‬والمعاملات‭ ‬وفي‭ ‬التواصل‭ ‬وفي‭ ‬النوم،‭ ‬والعمل‭ ‬وحتى‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الارتباطات‭ ‬والالتزامات‭ ‬الانسانية،‭ ‬وكلها‭ ‬مرتبطة‭ ‬بشروط‭ ‬وواجبات‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الأداء‭ ‬الشهري‭ ‬عبر‭ ‬الاقتطاعات‭ ‬من‭ ‬منبع‭ ‬الحساب‭ ‬البنكي‭ ‬مباشرة،‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬رصيد‭ ‬في‭ ‬الحساب‭ ‬يتم‭ ‬قطع‭ ‬الخدمات،‭ ‬وتطالب‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬معها‭ ‬العقد‭ ‬بالأداء‭ ‬إجبارا‭ ‬مع‭ ‬تحمل‭ ‬الصائر‭ ‬أو‭ ‬تهددك‭ ‬بالمتابعة‭ ‬القضائية،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬أبدا‭ ‬فسخ‭ ‬العقد‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬مراجعة‭ ‬بنوده‭ ‬التعجيزية‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬عادة‭ ‬مكتوبة‭ ‬بخط‭ ‬كالنمل‭ ‬لايقرأ،‭ ‬وللأسف‭ ‬أننا‭ ‬نوقع‭ ‬على‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬العقود‭ ‬دون‭ ‬قراءتها‭ ‬أو‭ ‬عرضها‭ ‬على‭ ‬خبير‭ ‬قانوني،‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬بسبب‭ ‬الثقة‭ ‬العمياء‭.‬

لكن‭ ‬ماذا‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الذي‭ ‬يسمى‭ ‬الــ‭ (‬abonnement‭) ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بديمقراطيتنا‭ ‬العربية،‭ ‬هذه‭ ‬التي‭ ‬نعتقد‭ ‬أنها‭ ‬تشبه‭ ‬فتاة‭ ‬شقراء‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬الغرب،‭ ‬ملفوفة‭ ‬في‭ ‬شريط‭ ‬من‭ ‬السُّلوفان،‭ ‬جميلة،‭ ‬مؤثرة،‭ ‬تلبس‭ ‬التَّنورة،‭ ‬وتضع‭ ‬العطر‭ ‬الباريسي،‭ ‬و‭ ‬في‭ ‬معصمها‭ ‬الساعة‭ ‬السويسرية،‭ ‬وتصر‭ ‬على‭ ‬ارتداء‭ ‬حمالة‭ ‬نهدين‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬أمريكي،‭ ‬أما‭ ‬التبان‭ ‬فمن‭ ‬صنع‭ ‬إنجليزي،‭ ‬وتداوم‭ ‬على‭ ‬ارتداء‭ ‬ملابس‭ ‬داخلية‭ ‬من‭ ‬ماركات‭ ‬نادرة‭ ‬الصنع‭ ‬وخاصة‭ ‬من‭ ‬ألمانيا،‭ ‬بينما‭ ‬تضع‭ ‬طقم‭ ‬أسنان‭ ‬اصطناعية‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬روسي‭.‬

ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وفيَّة‭ ‬لإرادات‭ ‬الشعوب،‭ ‬ونظن‭ ‬أنها‭ ‬تهتم‭ ‬بنا‭ ‬وتحبنا‭ ‬ولا‭ ‬تكرهنا،‭ ‬وبذلك‭ ‬صرنا‭ ‬في‭ ‬حياتنا‭ ‬نطل‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬ثقب‭ ‬الباب،‭ ‬ونراها‭ ‬تلقي‭ ‬نظرة‭ ‬على‭ ‬جسدها‭ ‬وهي‭ ‬واقفة‭ ‬أمام‭ ‬المرآة،‭ ‬تلبس‭ ‬قميص‭ ‬النوم‭ ‬وتضع‭ ‬كريمات‭ ‬ضد‭ ‬الترهل‭ ‬وفقدان‭ ‬نضارة‭ ‬الوجه‭ ‬والبشرة‭.‬

هذه‭ ‬هي‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الرفيعة‭ ‬الذوق‭ ‬التي‭ ‬تختار‭ ‬الماركات‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬إسباني،‭ ‬وتضع‭ ‬أحمر‭ ‬الشفاء‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬فرنسي،‭ ‬وتحمل‭ ‬حقيبة‭ ‬يدوية‭ ‬مقتناة‭ ‬من‭ ‬محلات‭ ‬تجارية‭ ‬عالمية‭. ‬تلك‭ ‬هي‭ ‬المواصفات‭ ‬التي‭ ‬في‭ ‬ديمقراطيتنا‭ ‬التي‭ ‬نحبها،‭ ‬فقط‭ ‬لأنها‭ ‬مستوردة‭ ‬وزرقاء‭ ‬العينين،‭ ‬ومادمت‭ ‬عزيزي‭ ‬القارئ‭ ‬أتحدث‭ ‬معك‭ ‬عن‭ ‬ماركات‭ ‬الصناعات‭ ‬العالمية‭ ‬ففي‭ ‬خلفية‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المنتوجات‭ ‬الصينية‭ ‬نقرأ‭ ‬‮«‬صُنع‭ ‬في‭ ‬الصين‮»‬‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬الأسيوية‭ ‬كتايوان،‭ ‬وقيمة‭ ‬الجودة‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬إلى‭ ‬العالم‭ ‬الثالث‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬وأمريكا،‭ ‬فكل‭ ‬ماركة‭ ‬يختلف‭ ‬ثمنها،‭ ‬إلا‭ ‬أننا‭ ‬صرنا‭ ‬نختار‭ ‬الماركات‭ ‬المقلدة‭ ‬لأن‭ ‬ثمنها‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬الجميع،‭ ‬لكن‭ ‬بالموازاة‭ ‬نقرأ‭ ‬ماركة‭ ‬ديمقراطيتنا‭ ‬التي‭ ‬صنعتها‭ ‬الولائم‭ ‬التي‭ ‬لاتقاوم‭ ‬أمام‭ ‬مغريات‭ ‬المرق‭ ‬واللحم‭ ‬بالبرقوق‭ ‬واللحم‭ ‬المُحمَّر‭. ‬ولمعرفة‭ ‬تحولات‭ ‬ديمقراطيتنا؛‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نصيخ‭ ‬السمع‭ ‬لنكتة‭ ‬تقول‭ ‬إن‭ ‬أسرة‭ ‬أجرت‭ ‬انتخابات‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬حول‭ ‬زيارة‭ ‬أخ‭ ‬الزوجة‭ ‬أو‭ ‬أخ‭ ‬الزوج‭ ‬،‭ ‬وبما‭ ‬أن‭ ‬الزوجة‭ ‬انزعجت‭ ‬من‭ ‬نتيجة‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬لصالح‭ ‬زوجها‭ ‬فقد‭ ‬تركت‭ ‬الأمر‭ ‬ولم‭ ‬تلق‭ ‬له‭ ‬بالا‭. ‬وفي‭ ‬الصباح‭ ‬تغيرت‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬تقررت‭ ‬أمس،‭ ‬حيث‭ ‬قالت‭ ‬الزوجة‭ ‬لأبنائها‭ ‬أن‭ ‬عليهم‭ ‬الاستعداد‭ ‬لزيارة‭ ‬خالهم،‭ ‬فاستغربوا‭ ‬لهذا‭ ‬التحول‭ ‬في‭ ‬القرار،‭ ‬وأرادوا‭ ‬استفسار‭ ‬والدهم‭ ‬ما‭ ‬الأمر؟‭ ‬لكنه‭ ‬جعل‭ ‬نفسه‭ ‬مشغولا‭ ‬بقراءة‭ ‬جريدته‭ ‬الصباحية‭. ‬غير‭ ‬أنهم‭ ‬فهموا‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬الديمقراطيات‭ ‬عند‭ ‬كل‭ ‬الأسر‭ ‬والدول‭ ‬تقرر‭ ‬فوق‭ ‬السرير،‭ ‬وما‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭. ‬عزيزي‭ ‬القارئ‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬يسرح‭ ‬خيالك‭ ‬بعيدا،‭ ‬لأن‭ ‬فوق‭ ‬السرير‭ ‬كما‭ ‬فوق‭ ‬الأريكة،‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬قاعات‭ ‬الاجتماعات‭ ‬والموائد‭ ‬المستديرة‭ ‬تجرى‭ ‬أحاديث‭ ‬واجتماعات،‭ ‬وتقرر‭ ‬قرارات،‭ ‬خصوصا‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الآم‭ ‬في‭ ‬الظهر‭ ‬والمفاصل‭ ‬بسبب‭ ‬روماتيزم‭ ‬الديمقراطية‭ .‬