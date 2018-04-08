الديمقراطية بعد منتصف الليل

عبدالحق بن رحمون
صرنا اليوم في العالم بأسره، نتعايش مجبرين على الاشتراك الذي نتحدث عنه بلغة لاتينية ونقول الـ (abonnement)، واستسلمنا لهذا الاختيار في الكهرباء والهاتف والانترنت وفي الأندية الرياضية وفي عدد كثير من الخدمات، وحياتنا باختصار كلها (abonnement) في العواطف، والمعاملات وفي التواصل وفي النوم، والعمل وحتى في بعض الارتباطات والالتزامات الانسانية، وكلها مرتبطة بشروط وواجبات من بينها الأداء الشهري عبر الاقتطاعات من منبع الحساب البنكي مباشرة، وفي حالة عدم وجود رصيد في الحساب يتم قطع الخدمات، وتطالب الشركات التي وقعت معها العقد بالأداء إجبارا مع تحمل الصائر أو تهددك بالمتابعة القضائية، ولا يمكن أبدا فسخ العقد إلا بعد مراجعة بنوده التعجيزية التي تكون عادة مكتوبة بخط كالنمل لايقرأ، وللأسف أننا نوقع على مثل هذه العقود دون قراءتها أو عرضها على خبير قانوني، كل ذلك بسبب الثقة العمياء.
لكن ماذا عن هذا الذي يسمى الــ (abonnement) فيما يتعلق بديمقراطيتنا العربية، هذه التي نعتقد أنها تشبه فتاة شقراء قادمة من الغرب، ملفوفة في شريط من السُّلوفان، جميلة، مؤثرة، تلبس التَّنورة، وتضع العطر الباريسي، و في معصمها الساعة السويسرية، وتصر على ارتداء حمالة نهدين من صنع أمريكي، أما التبان فمن صنع إنجليزي، وتداوم على ارتداء ملابس داخلية من ماركات نادرة الصنع وخاصة من ألمانيا، بينما تضع طقم أسنان اصطناعية من صنع روسي.
ولهذا السبب نعتقد أن الديمقراطية وفيَّة لإرادات الشعوب، ونظن أنها تهتم بنا وتحبنا ولا تكرهنا، وبذلك صرنا في حياتنا نطل عليها من ثقب الباب، ونراها تلقي نظرة على جسدها وهي واقفة أمام المرآة، تلبس قميص النوم وتضع كريمات ضد الترهل وفقدان نضارة الوجه والبشرة.
هذه هي الديمقراطية الرفيعة الذوق التي تختار الماركات من صنع إسباني، وتضع أحمر الشفاء من صنع فرنسي، وتحمل حقيبة يدوية مقتناة من محلات تجارية عالمية. تلك هي المواصفات التي في ديمقراطيتنا التي نحبها، فقط لأنها مستوردة وزرقاء العينين، ومادمت عزيزي القارئ أتحدث معك عن ماركات الصناعات العالمية ففي خلفية الكثير من المنتوجات الصينية نقرأ «صُنع في الصين» أو في بعض الدول الأسيوية كتايوان، وقيمة الجودة التي تصدر إلى العالم الثالث تختلف عن تلك التي تصدر إلى أوروبا وأمريكا، فكل ماركة يختلف ثمنها، إلا أننا صرنا نختار الماركات المقلدة لأن ثمنها في متناول الجميع، لكن بالموازاة نقرأ ماركة ديمقراطيتنا التي صنعتها الولائم التي لاتقاوم أمام مغريات المرق واللحم بالبرقوق واللحم المُحمَّر. ولمعرفة تحولات ديمقراطيتنا؛ علينا أن نصيخ السمع لنكتة تقول إن أسرة أجرت انتخابات في نهاية الأسبوع حول زيارة أخ الزوجة أو أخ الزوج ، وبما أن الزوجة انزعجت من نتيجة الانتخابات التي كانت لصالح زوجها فقد تركت الأمر ولم تلق له بالا. وفي الصباح تغيرت الأمور التي تقررت أمس، حيث قالت الزوجة لأبنائها أن عليهم الاستعداد لزيارة خالهم، فاستغربوا لهذا التحول في القرار، وأرادوا استفسار والدهم ما الأمر؟ لكنه جعل نفسه مشغولا بقراءة جريدته الصباحية. غير أنهم فهموا أن كل الديمقراطيات عند كل الأسر والدول تقرر فوق السرير، وما بعد منتصف الليل. عزيزي القارئ أتمنى أن لا يسرح خيالك بعيدا، لأن فوق السرير كما فوق الأريكة، كما في قاعات الاجتماعات والموائد المستديرة تجرى أحاديث واجتماعات، وتقرر قرارات، خصوصا من طرف أولئك الذين يعانون من الآم في الظهر والمفاصل بسبب روماتيزم الديمقراطية .