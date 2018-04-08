وضع أكياس الشاي على العين.. علاج أم وصفة عبثية؟

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

يعد‭ ‬التهاب‭ ‬الملتحمة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬أمراض‭ ‬العيون‭ ‬شيوعاً‭. ‬وفي‭ ‬الغالب‭ ‬يتلاشى‭ ‬الالتهاب‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬نفسه،‭ ‬ولكن‭ ‬يجب‭ ‬استشارة‭ ‬الطبيب‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يزل‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬قصيرة‭. ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬استخدام‭ ‬الوصفات‭ ‬المنزلية‭ ‬لعلاج‭ ‬الالتهاب،‭ ‬مثل‭ ‬أكياس‭ ‬الشاي،‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬ارتداء‭ ‬العدسات‭ ‬اللاصقة‭ ‬أو‭ ‬وضع‭ ‬مكياج‭ ‬العيون‭. ‬وأوضح‭ ‬طبيب‭ ‬العيون‭ ‬الألماني‭ ‬لودغر‭ ‬فولرينغ‭ ‬أن‭ ‬أعراض‭ ‬التهاب‭ ‬ملتحمة‭ ‬العين‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬تورم‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬بملتحمة‭ ‬العين‭ ‬والحرقان‭ ‬والحكة‭ ‬والاحمرار‭ ‬وزيادة‭ ‬إفرازات‭ ‬الدموع‭. ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬يشعر‭ ‬المريض‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬حبة‭ ‬رمل‭ ‬داخل‭ ‬عينه‭. ‬ويجب‭ ‬استشارة‭ ‬الطبيب‭ ‬إذا‭ ‬استمرت‭ ‬الأعراض‭ ‬طويلاً‭.‬

لا‭ ‬للوصفات‭ ‬المنزلية

وبشكل‭ ‬عام،‭ ‬ينصح‭ ‬فولرينغ‭ ‬المرضى‭ ‬بعدم‭ ‬علاج‭ ‬الالتهاب‭ ‬بأنفسهم،‭ ‬محذراً‭ ‬من‭ ‬استعمال‭ ‬الوصفات‭ ‬المنزلية‭ ‬مثل‭ ‬كمادات‭ ‬البابونج،‭ ‬أو‭ ‬أكياس‭ ‬الشاي،‭ ‬على‭ ‬العين‭ ‬نظراً‭ ‬لأن‭ ‬الأعشاب‭ ‬تحفز‭ ‬ردود‭ ‬الفعل‭ ‬التحسسية‭ ‬لدى‭ ‬بعض‭ ‬الأشخاص‭. ‬ومن‭ ‬جانبها،‭ ‬تحذر‭ ‬الصيدلانية‭ ‬الألمانية‭ ‬أورسولا‭ ‬زيلربيرغ‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الوصفات‭ ‬قد‭ ‬تمكن‭ ‬البكتيريا‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬العين،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬استشارة‭ ‬الطبيب‭ ‬المختص‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتلاشى‭ ‬احمرار‭ ‬العين‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬نفسه‭.‬

التشخيص‭ ‬المبكر

وقد‭ ‬تتشابه‭ ‬أعراض‭ ‬التهاب‭ ‬الملتحمة‭ ‬مع‭ ‬أعراض‭ ‬أمراض‭ ‬عيون‭ ‬خطيرة،‭ ‬مثل‭ ‬عدوى‭ ‬القرنية‭ ‬أو‭ ‬القزحية‭ ‬أو‭ ‬عضلات‭ ‬العين‭. ‬ويجب‭ ‬تشخيص‭ ‬وعلاج‭ ‬هذه‭ ‬الأمراض‭ ‬مبكراً‭ ‬تفادياً‭ ‬لإصابة‭ ‬العين‭ ‬بأضرار‭ ‬دائمة‭.‬

ويعد‭ ‬الألم‭ ‬الزائد‭ ‬والحساسية‭ ‬للضوء‭ ‬وضعف‭ ‬البصر‭ ‬أسباباً‭ ‬وجيهة‭ ‬لزيارة‭ ‬الطبيب‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭. ‬وينطبق‭ ‬هذا‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬النقط‭ ‬السوداء‭ ‬الطائرة‭ ‬أو‭ ‬الوبر‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرؤية‭. ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬لمس‭ ‬العين‭ ‬المريضة‭ ‬بأيدٍ‭ ‬عارية‭ ‬لأن‭ ‬التهاب‭ ‬الملتحمة‭ ‬البكتيري‭ ‬أو‭ ‬الفيروسي‭ ‬شديد‭ ‬العدوى،‭ ‬وإذا‭ ‬لمس‭ ‬المريض‭ ‬العين‭ ‬المصابة‭ ‬بسبب‭ ‬الحرقة‭ ‬أو‭ ‬الحكة،‭ ‬فيتعين‭ ‬عليه‭ ‬غسل‭ ‬يديه‭ ‬جيداً‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭.‬

كما‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬مشاركة‭ ‬المناشف‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭. ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬المصاب‭ ‬طفلاً،‭ ‬فيتعين‭ ‬منعه‭ ‬من‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬رياض‭ ‬الأطفال‭ ‬حتى‭ ‬يسمح‭ ‬له‭ ‬الطبيب‭ ‬المعالج‭ ‬بذلك‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬الإصابة‭ ‬بالتهاب‭ ‬الملتحمة‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬ارتداء‭ ‬العدسات‭ ‬اللاصقة‭ ‬لأنها‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬تهيج‭ ‬العين‭ ‬وتأخير‭ ‬الشفاء‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬مكياج‭ ‬العين‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬عكسية،‭ ‬لأن‭ ‬مستحضرات‭ ‬التجميل‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تهيج‭ ‬العين‭ ‬والجفن‭ ‬أيضاً‭.‬