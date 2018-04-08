تحديد الهوية الشخصية لمومياء مصرية عمرها 4000 عام

‭ ‬القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

قالت‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬إن‭ ‬علماء‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الفيدرالي‭ ‬‮«‬إف‭.‬بي‭.‬آي‮»‬‭ ‬نجحوا‭ ‬أخيرا‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬لغز‭ ‬عمره‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬قرن‭ ‬حول‭ ‬هوية‭ ‬مومياء‭ ‬مصرية،‭ ‬عمرها‭ ‬4000‭ ‬عام‭.‬

وعثر‭ ‬علماء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المومياء،‭ ‬الموجودة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬بوسطن،‭ ‬أثناء‭ ‬بحث‭ ‬كانوا‭ ‬يجرونه‭ ‬عام‭ ‬1915،‭ ‬وظل‭ ‬الغموض‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬يلف‭ ‬حولها‭.‬

وجرى‭ ‬العثور‭ ‬عليها،‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬رأس‭ ‬مشوه‭ ‬ومغطى‭ ‬بضمادات،‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دير‭ ‬البرشا‭ ‬بمنطقة‭ ‬المنيا‭ ‬القديمة‭.‬

وقالت‭ ‬ريتا‭ ‬فريد،‭ ‬أمينة‭ ‬متحف‭ ‬بوسطن،‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬الرأس‭ ‬المقطوع‭ ‬على‭ ‬نعش‭ ‬‮«‬حاكم‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬العلماء‭ ‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬متأكدين‭ ‬من‭ ‬جنس‭ ‬المخلوق‭ ‬هل‭ ‬هو‭ ‬ذكر‭ ‬أم‭ ‬أنثى‭.‬

وقام‭ ‬عالم‭ ‬في‭ ‬الطب‭ ‬الشرعي‭ ‬في‭ ‬‮«‬الإف‭.‬بي‭.‬آي‮»‬‭ ‬باستخدام‭ ‬تقنية‭ ‬متسلسلة‭ ‬متقدمة‭ ‬من‭ ‬الحمض‭ ‬النووي،‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬جنس‭ ‬المخلوق‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬أوديل‭ ‬لوريل،‭ ‬المنتمي‭ ‬لمكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الفيدرالي،‭ ‬إنهم‭ ‬استعادوا‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬من‭ ‬الرأس،‭ ‬مؤخرا،‭ ‬وتأكدوا‭ ‬أن‭ ‬الرأس‭ ‬ينتمي‭ ‬لجنس‭ ‬الذكور،‭ ‬مما‭ ‬يشير‭ ‬بقوة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬جمجمة‭ ‬الحاكم‭ ‬حوتي‭ ‬نخت،‭ ‬وليست‭ ‬لزوجته‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كنا‭ ‬متفاجئين‭ ‬كثيرا‭ ‬بعد‭ ‬ظهور‭ ‬النتيجة‭.. ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬أجريناها‭ ‬حول‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬ستنجح‮»‬‭.‬