طرق التجسس على أجهزتك الذكية من دون أن تدري

لندن‭ -‬الزمان

حين‭ ‬سئل‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الفيدرالي‭ ‬السابق،‭ ‬جيمس‭ ‬كامي،‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يغطي‭ ‬كاميرا‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬المحمول‭ ‬الخاصة‭ ‬به،‭ ‬أجاب‭: ‬‮«‬نعم‭ ‬بالتأكيد‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬إجابة‭ ‬تفتح‭ ‬باب‭ ‬سجال‭ ‬بشأن‭ ‬المدى‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬تتجسس‭ ‬علينا‭ ‬أجهزتنا‭ ‬المحمولة‭ ‬وتطبيقاتها‭ ‬الذكية‭.‬

ومن‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬التي‭ ‬يمكنها‭ ‬التجسس‭ ‬علينا‭: ‬فايبر،‭ ‬فيسبوك،‭ ‬واتساب‭ ‬وسناب‭ ‬شات‭ ‬وإنستغرام‭ ‬وتويتر‭.‬

ويقول‭ ‬مطورو‭ ‬الهواتف‭ ‬النقالة‭ ‬إنه‭ ‬عندما‭ ‬يسألك‭ ‬هاتفك‭ ‬السماح‭ ‬باستخدام‭ ‬الكاميرا‭ ‬فإنه‭ ‬يمكن‭ ‬للتطبيق‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الكاميرا‭ ‬الأمامية‭ ‬والخلفية،‭ ‬وتسجيل‭ ‬صوتك‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬تشغل‭ ‬فيه‭ ‬التطبيق،‭ ‬والتقاط‭ ‬الصور‭ ‬ومقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬دون‭ ‬طلب‭ ‬إذنك،‭ ‬وتحميل‭ ‬الصور‭ ‬ومقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬دون‭ ‬إخبارك‭.‬

كما‭ ‬يمكن‭ ‬تشغيل‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الوجه،‭ ‬والبث‭ ‬المباشر‭ ‬للكاميرا‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭. ‬ويقول‭ ‬إدوارد‭ ‬سنودن،‭ ‬إن‭ ‬وكالة‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأمريكية‭ ‬طورت‭ ‬برنامج‭ ‬مراقبة‭ ‬مكنها‭ ‬من‭ ‬التقاط‭ ‬صور‭ ‬كاميرا‭ ‬الويب‭ ‬كل‭ ‬5‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬دردشات‭ ‬الفيديو،‭ ‬كما‭ ‬مكنها‭ ‬البرنامج‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أجهزتك‭ ‬الخلوية،‭ ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬بإمكان‭ ‬وكالات‭ ‬الأمن‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬مكالماتك‭ ‬الهاتفية‭. ‬ويمكن‭ ‬للقراصنة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬جهازك‭ ‬بسهولة‭ ‬فائقة‭ ‬عبر‭ ‬التطبيقات،‭ ‬وملفات‭ ‬PDF،‭ ‬ورسائل‭ ‬الوسائط‭ ‬المتعددة‭ ‬وحتى‭ ‬الرموز‭ ‬التعبيرية‭ ‬ويمكنها‭ ‬ذلك‭ ‬من‭: ‬تثبيت‭ ‬أي‭ ‬برنامج‭ ‬أو‭ ‬تطبيق‭ ‬على‭ ‬جهاز‭ ‬المستخدم،‭ ‬والاستيلاء‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬كلمات‭ ‬المرور‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم،‭ ‬وسرقة‭ ‬جميع‭ ‬الوثائق‭ ‬من‭ ‬الجهاز،‭ ‬والتقاط‭ ‬الصور‭ ‬والفيديو‭ ‬من‭ ‬الكام،‭ ‬والتقاط‭ ‬الصوت‭ ‬أو‭ ‬الصوت‭ ‬الحي‭ ‬من‭ ‬الميكروفون‭.‬

وهي‭ ‬معلومات‭ ‬تدق‭ ‬ناقوس‭ ‬الخطر‭ ‬بشأن‭ ‬اختراق‭ ‬الخصوصية‭ ‬فإما‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬ذكيا‭ ‬ولا‭ ‬تستخدم‭ ‬أياً‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التطبيقات‭ ‬الذكية‭ ‬في‭ ‬حياتك،‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬تستسلم‭ ‬لها‭ ‬ولمن‭ ‬يخترق‭ ‬تفاصيل‭ ‬حياتك‭.‬