علماء:دماغ الانسان قادر على تجديد نفسه في سن الثمانين

المشاكل اليومية تجدد العقل

واشنطن‭ -‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬باحثون‭ ‬أمريكيون‭ ‬أن‭ ‬دماغ‭ ‬أشخاص‭ ‬كبار‭ ‬في‭ ‬السن،‭ ‬في‭ ‬عقدهم‭ ‬الثامن‭ ‬مثلاً،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬خلايا‭ ‬جديدة،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬جدلاً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬العلمي‭ ‬بشأن‭ ‬مآل‭ ‬الدماغ‭ ‬مع‭ ‬التقدّم‭ ‬في‭ ‬السن‭.‬

ويتعارض‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬أعده‭ ‬علماء‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬كولومبيا‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬والمنشور‭ ‬في‭ ‬مجلّة‭ ‬‮«‬سيل‭ ‬ستيم‭ ‬سيل‮»‬‭ ‬مع‭ ‬دراسة‭ ‬نشرت‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬نيتشر‮»‬‭ ‬خلصت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬دليل‭ ‬يثبت‭ ‬تشكّل‭ ‬خلايا‭ ‬عصبية‭ ‬جديدة‭ ‬بعد‭ ‬سنّ‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭.‬

ولا‭ ‬تعدّ‭ ‬بعد‭ ‬أيّ‭ ‬من‭ ‬الدراستين‭ ‬قاطعة‭ ‬في‭ ‬نتائجها،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأبحاث‭ ‬تشكّل‭ ‬محط‭ ‬اهتمام‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬تشيّخ‭ ‬سكان‭ ‬العالم‭ ‬ومساعي‭ ‬العلماء‭ ‬لتعميق‭ ‬فهمهم‭ ‬لمآل‭ ‬الدماغ‭ ‬مع‭ ‬التقدّم‭ ‬في‭ ‬السن‭ ‬بغية‭ ‬إبعاد‭ ‬شبح‭ ‬الخرف‭. ‬ومحور‭ ‬هذه‭ ‬الأبحاث‭ ‬الجديدة‭ ‬هو‭ ‬مركز‭ ‬التعلّم‭ ‬والحفظ‭ (‬الذاكرة‭) ‬في‭ ‬الدماغ‭ ‬المعروف‭ ‬بالحُصين‭ (‬هيبوكامبس‭).‬

وبحث‭ ‬العلماء‭ ‬تحديدا‭ ‬عن‭ ‬أسس‭ ‬لخلايا‭ ‬دماغية‭ ‬جديدة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬خلايا‭ ‬سلفية‭ (‬خلايا‭ ‬بدائية‭) ‬أو‭ ‬خلايا‭ ‬جذعية‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬خلايا‭ ‬عصبية‭. ‬وهم‭ ‬استندوا‭ ‬إلى‭ ‬عينات‭ ‬دماغية‭ ‬مأخوذة‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬تشريح‭ ‬لـ‭ ‬28‭ ‬شخصا‭ ‬توفوا‭ ‬بغتة‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬والتاسعة‭ ‬والسبعين‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬‮«‬خلايا‭ ‬عصبية‭ ‬حديثة‭ ‬التشكل‭ ‬والنظر‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬داخل‭ ‬الحُصين‭ ‬بعيد‭ ‬الوفاة‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المقال‭ ‬المنشور‭ ‬في‭ ‬‮«‬سيل‭ ‬ستيم‭ ‬سيل‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬ماورا‭ ‬بولديني‭ ‬الأستاذة‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬بيولوجيا‭ ‬الأعصاب‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كولومبيا‭ ‬والقيمة‭ ‬الرئيسية‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأبحاث‭ ‬‮«‬وجدنا‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الكبار‭ ‬في‭ ‬السن‭ ‬في‭ ‬مقدورهم‭ ‬إنتاج‭ ‬آلاف‭ ‬الخلايا‭ ‬العصبية‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬الحُصين‭ ‬من‭ ‬خلايا‭ ‬سلفية،‭ ‬تماما‭ ‬مثل‭ ‬الشباب‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬أن‭ ‬المشاكل‭ ‬اليومية‭ ‬تجعل‭ ‬دماغ‭ ‬الإنسان‭ ‬يتقدم‭ ‬في‭ ‬السن‭ ‬معدل‭ ‬4‭ ‬أشهر‭. ‬وبحسب‭ ‬الدراسة،‭ ‬يتسبب‭ ‬حدث‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬‮«‬أحداث‭ ‬الحياة‭ ‬المصيرية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬الإنسان‭ ‬خلال‭ ‬حياته‭ ‬اليومية‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬المناطق‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الذاكرة‭ ‬والانتباه‭ ‬أكثر‭ ‬سمكا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬الدايلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬البريطانية‭. ‬يقول‭ ‬مؤلف‭ ‬الدراسة،‭ ‬الدكتور‭ ‬شون‭ ‬هاتون،‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬الأمريكية‭: ‬‮«‬التعرض‭ ‬للأحدث‭ ‬المصيرية،‭ ‬وخصوصا‭ ‬الطلاق‭ ‬أو‭ ‬الانفصال‭ ‬أو‭ ‬حالات‭ ‬الوفاة‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة،‭ ‬ترتبط‭ ‬بتقدم‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬الدماغ‮»‬‭.‬

ويعتقد‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يرجع‭ ‬إلى‭ ‬الضغط‭ ‬الداخلي،‭ ‬الذي‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬الإضرار‭ ‬بخلايا‭ ‬الدماغ،‭ ‬ويخفض‭ ‬المناعة،‭ ‬بحسب‭ ‬الباحثين‭.‬

وفي‭ ‬الدراسة،‭ ‬حلل‭ ‬الباحثون‭ ‬359‭ ‬رجل‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬57‭ ‬إلى‭ ‬66‭ ‬عاما‭. ‬وطلب‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬تسجيل‭ ‬المتغيرات‭ ‬الحياتية‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬كل‭ ‬عامين‭.‬

وتدفع‭ ‬نتائج‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬الظن‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬وسع‭ ‬الكبار‭ ‬في‭ ‬السن‭ ‬الحفاظ‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬على‭ ‬قدراتهم‭ ‬الإدراكية‭ ‬والعاطفية‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬بولدريني‭ ‬حذرت‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخلايا‭ ‬العصبية‭ ‬الجديدة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬أقل‭ ‬ميولا‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬ترابطات‭ ‬عند‭ ‬الكبار‭ ‬في‭ ‬السن‭ ‬بسبب‭ ‬حالة‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬التي‭ ‬تتراجع‭ ‬مع‭ ‬التشيّخ‭.‬

ومن‭ ‬المعلوم‭ ‬أن‭ ‬حيوانات‭ ‬مثل‭ ‬الفئران‭ ‬والقردة‭ ‬تفقد‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬خلايا‭ ‬دماغية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الحُصين‭ ‬مع‭ ‬التقدّم‭ ‬في‭ ‬العمر‭. ‬ولطالما‭ ‬شكّل‭ ‬تأقلم‭ ‬الدماغ‭ ‬مع‭ ‬التقدّم‭ ‬في‭ ‬السن‭ ‬محور‭ ‬نقاشات‭ ‬جدلية،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬الاعتقاد‭ ‬السائد‭ ‬أن‭ ‬الدماغ‭ ‬البشري‭ ‬يستمر‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬الخلايا‭ ‬العصبية،‭ ‬ما‭ ‬يحيي‭ ‬الآمال‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬سبيل‭ ‬للحدّ‭ ‬من‭ ‬تدهور‭ ‬القدرات‭ ‬الذهنية‭ ‬مع‭ ‬التقدّم‭ ‬في‭ ‬السن‭.‬

خلصت‭ ‬دراسة‭ ‬نشرت‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬أرتورو‭ ‬ألفاريز‭-‬بويلا‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬معاكسة‭ ‬تماماً‭. ‬وأصدر‭ ‬فريق‭ ‬أرتورو‭ ‬ألفاريز‭-‬بويلا‭ ‬بيانا‭ ‬علق‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬خلاصات‭ ‬هذه‭ ‬الأبحاث‭ ‬الجديدة‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬قناعته‭ ‬بالأدلة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬علماء‭ ‬جامعة‭ ‬كولومبيا‭ ‬حول‭ ‬تشكل‭ ‬خلايا‭ ‬عصبية‭ ‬عند‭ ‬البالغين‭.‬