عاد للحياة.. بعد 18 ساعة

باريس‭ – ‬الزمان

شهد‭ ‬أحد‭ ‬مستشفيات‭ ‬جنوب‭ ‬فرنسا‭ ‬حالة‭ ‬صحية‭ ‬فريدة‭ ‬لرجل‭ ‬ظنوا‭ ‬انه‭ ‬مات‭ ‬واستعدوا‭ ‬لجنازته‭ ‬ثم‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬الحياة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬توقف‭ ‬قلبه‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬مدة‭ ‬18‭ ‬ساعة‭.‬

وتمكن‭ ‬الرجل‭ (‬54‭ ‬عاما‭) ‬من‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة،‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬قلبه‭ ‬18‭ ‬ساعة،‭ ‬بسبب‭ ‬حالة‭ “‬انخفاض‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭” ‬جسمه‭ ‬لأقصى‭ ‬درجة‭ ‬ممكنة،‭ ‬بحسب‭ ‬إذاعة‭ “‬France Info‭” ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬الخبر‭. ‬ووفقا‭ ‬للإذاعة،‭ ‬فقد‭ ‬ذهب‭ ‬الرجل‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬لزيارة‭ ‬أخيه،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يصل‭ ‬إليه،‭ ‬فهرع‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬للبحث‭ ‬عنه‭ ‬ليجدوه‭ ‬ملقيا‭ ‬على‭ ‬ضفة‭ ‬نهر‭ ‬أورب‭ ‬فاقدا‭ ‬للوعي‭. ‬ولاحظوا‭ ‬أن‭ ‬قلبه‭ ‬توقف‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬وانخفضت‭ ‬درجة‭ ‬حرارته‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭. ‬وحضر‭ ‬رجال‭ ‬الإسعاف‭ ‬الذين‭ ‬قاموا‭ ‬بتدليك‭ ‬للقلب‭ ‬في‭ ‬المكان،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يستجب،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬نقلوه‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬مونبلييه‭ ‬حيث‭ ‬عاد‭ ‬قلبه‭ ‬ينبض‭ ‬بعد‭ ‬18‭ ‬ساعة‭.‬

وأفاد‭ ‬الأطباء‭ ‬بأن‭ ‬انخفاض‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬الجسم‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬توقف‭ ‬قلبه‭ ‬هو‭ ‬السبب‭ ‬نفسه‭ ‬الذي‭ ‬أبقاه‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭.‬