دعوة الغجر الى تقليل سرقاتهم في يوم روما العالمي

روما- الزمان -(أ ف ب) – استقطب يوم الروما (الغجر) العالمي تصريحات الاحد حيث رحب البابا فرانسيس بفرصة المشاركة في ثقافة جماعة مهمشة في أغلب الاحيان، بينما دعت الرابطة اليمينية في ايطاليا هذه الاقلية الى “تقليل سرقاتها”. فيما شهدت روما اليوم اكبر ماراثون في تاريخها الحديث تكريما لذكرى الزعيم الكبير نيلسون مانديلا في ذكرى ميلاده المائة ، وشارك فيخ خمسة آلاف متسابق من عموم ايطاليا . وكتب ماتيو سلافيني، زعيم الائتلاف الذي تصدر نتيجة الانتخابات العامة الشهر الماضي، على تويتر “اليوم هو اليوم العالمي للروما”. وقال “لو ان عددا أكبر منهم عملوا أكثر وسرقوا أقل، ولو أن عددا منهم ارسلوا اولادهم الى المدارس بدل أن يعلموهم السرقة، فسيكون ذلك أمراً جديراً بالاحتفال”. ويأمل سلافيني (45 عاما) أن يساعده أداء الرابطة المعادية للهجرة في الانتخابات، في أن يصبح رئيساً للوزراء رغم عدم حصوله على اغلبية واضحة بعد انتخابات الرابع من اذار/مارس. ومن المقرر ان يلتقي الرئيس سيرغيو ماتاريلا القادة السياسيين في الاسابيع المقبلة لتشكيل الحكومة الجديدة. وقال البابا فرانسيس لمصلين في ساحة القديس بطرس أنه يأمل في أن يزيد يوم الروما العالمي من فهم ثقافتهم من خلال “النية الصافية للتعرف على الاخر … والاحترام المتبادل”. واضاف ان “هذا هو الطريق الذي يقود الى الاندماج الحقيقي”. ورغم أن نصف الروما الذين يعيشون في ايطاليا والبالغ عددهم نحو 170 ألف شخص هم مواطنون ايطاليون ويشغلون وظائف عادية ويسكنون في منازل، إلا أن نحو 40 ألفا منهم يسكنون في مخيمات مبنية خصيصاً لهم، بحسب احصاءات في 2015. وتنتشر جرائم الكراهية ضد أفقر هؤلاء الغجر.