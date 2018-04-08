إستعدادات واسعة لتأمين قاصدي الكاظمية

عمليات بغداد تمنع دخول عجلات الحمل وتخصّص جسوراً للزائرين

بغداد – داليا احمد

قررت قيادة عمليات بغداد منع دخول عجلات الحمل للعاصمة بدءا من اليوم الاثنين كما حددت يومي الخميس والجمعة موعدا لزيارة الامام موسى الكاظم عليه السلام. وقال قائد العمليات الفريق الركن جليل الربيعي في تصريح امس انه (تم تحديد يومي الخميس والجمعة المقبلين موعد زيارة المسؤولين الى مدينة الكاظمية)، واضاف ان (جسر الائمة سيكون مخصصا للزائرين العائدين باتجاه جامع ابي حنيفة اما جسور 14 رمضان والكريعات والصرافية ستخصص لذهاب الزائرين باتجاه الكاظمية)، مشيرا الى (منع دخول عجلات الحمل الى بغداد بدء من اليوم)، واوضح الربيعي ان (عجلات النجدة سيكون تجوالها بين الازقة تحسبا لوقوع اي طارئ). وتابع ان (الزيارة ستكون مرنة ولا توجد اية خروقات). وشرعت وزارة الداخلية بتطبيق الخطة الامنية الخاصة بزيارة الكاظم . وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن انه (تم تطبيق الخطة الامنية الخاصة بالزيارة)، لافتا الى (وضع خطة نفسية لمكافحة الشائعات)، ودعا معن الى (عدم تصديق الشائعات واخذ المعلومة الدقيقة من القيادات الامنية).وأفاد مصدر بقطع عدد من الطرق في بغداد من اتجاه واحد تزامناً مع الزيارة.وقال المصدر في تصريح امس إنه (تم قطع ساحة كهرمانة باتجاه السعدون وسط بغداد وكذلك طريق مجمع مشن باتجاه معسكر الرشيد الى تقاطع ساحه عقبة من اتجاه واحد)، مشيراً الى(قطع تقاطع الشعلة اسفل جسر سريع الشعلة- تاجي باتجاه واحد).وكانت مديرية المرور العامة قد اكدت عدم وجود قطوعات للطرق خلال الخطة الامنية الخاصة بالزيارة . وقال العميد عمار وليد من اعلام المديرية امس ان (الخطة الامنية الخاصة بالزيارة لا تشمل اية قطوعات بالشوارع)، مبينا ان (الشارع سيكون قسمين احدهما للزائرين والاخر للعجلات)، مشيرا الى (اغلاق الكاظمية بالكامل). في غضون ذلك اعدت وزارة الصحة والبيئة خطة طوارئ طبية خاصة بالزيارة. واعلنت الوزارة في بيان امس عن أن (خطتها اعدت لتقديم فضلى الخدمات الوقائية والطبية والعلاجية وتغطية الطرق المؤدية إلى الكاظمية بالفرق والمفارز الطبية)، لافتا الى (تشكيل غرفة عمليات وتنسيق مشترك مع وزارتي الدفاع والداخلية لتبادل المعلومات وتسهيل مهمة الفرق الطبية والصحية وتسهيل حركة مركبات الاسعاف لنقل الحالات الطارئة اثناء الزيارة)، وتابع البيان ان (الخطة تضمنت ايضا مرابطة 15 عجلة إسعاف داخل الطوق الأمني للمدينة وعشرة عجلات إسعاف خارج الطوق الأمني وكذلك 20 عجلة على طريق الزوار في جانب الكرخ و20 أخرى على طريق الزوار في جانب الرصافة)، وتابع ان (دائرتي الصحة في ذي قار وواسط سيقومان بإرسال 10 عجلات اسعاف مع ملاكاتها من كل دائرة ولمدة خمسة ايام كإسناد خلال الزيارة). من جهة اخرى اعلنت ثلاث محافظات عن تعطيل الدوام الرسمي لمناسبة احتلال العراق . وقال نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء علي المالكي في بيان امس انه (تقرر تعطيل الدوام الرسمي اليوم في دوائر المحافظة بمناسبة ذكرى سقوط النظام البائد وكذلك استشهاد المرجع الديني محمد باقر الصدر وأخته العلوية بنت الهدى). بدوره ، اكد عضو مجلس محافظة ميسان محمد مجيد شويع في تصريح امس إن (المجلس قرر تعطيل الدوام الرسمي اليوم لذكرى استشهاد الصدر وسقوط النظام). كما قرر مجلس محافظة المثنى تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشرة لسقوط النظام السابق.وذكر المجلس في بيان امس أن (هذه العطلة حددت سابقا في القانون الذي اقره مجلس المحافظة العام الماضي والذي عد التاسع من نيسان من كل عام عطلة رسمية). ونفى مجلس محافظة بابل تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة.وقال رئيس المجلس رعد الجبوري في بيان ان (الاخبار التي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة عارية عن الصحة)و واضاف (اليوم الاثنين هو دوام رسمي بجميع الدوائر الرسمية في المحافظة).