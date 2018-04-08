الجبوري في أربيل للتعزية بوفاة شقيق نيجيرفان

اربيل – فريد حسن

وصل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري على رأس وفد ضم عدداً من السياسيين الى اربيل امس للتعزية بوفاة دلوفان البارزاني شقيق رئيس وزراء الاقليم ، فيما وصل وفد من بنك اقليم كردستان الى بغداد لبحث سبل معالجة المشاكل الفنية الخاصة بمستحقات الفلاحين. وقال مصدر في حكومة الاقليم ان الجبوري التقى حال وصوله الى اربيل بالبارزاني وأعرب له عن تعازيه ومواساته لذوي الفقيد. وتوفي دلوفان يوم الاثنين الماضي اثر اصابته بجلطة قلبية. ويتضمن جدول الزيارة ايضاً اللقاء برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني لتقديم واجب العزاء. وادت زيارة الجبوري الى تأجيل اجتماع كان من المقرر ان يعقد يوم امس بين رئاسة برلمان الاقليم ورؤساء الكتل النيابية الى يوم الاحد المقبل، بحسب مصدر مطلع اوضح ان (الاجتماع كان مخصصاً لبحث مشروع اصلاح التقاعد والرواتب والامتيازات).وكان برلمان كردستان قد اعاد درج مشروع قانون الاصلاح في التقاعد والرواتب والمخصصات والامتيازات في جدول اعمال جلساته، بعد المصادقة عليه، في اثر بروز اعتراضات على القانون. في غضون ذلك وفد من بنك اقليم كردستان الى بغداد من اجل معالجة المشاكل الفنية الخاصة بمستحقات الفلاحين. واوضح المدير العام للبنك نوزاد ادهم في تصريح (الوفد يسعى للمعالجة بعض المشاكل الموجودة في عملية صرف الحكومة الاتحادية لمستحقات فلاحي الاقليم ) موضحاً ان (الحكومة الاتحادية يجب ان تصرف مستحفات فلاحي محافظة اربيل للعام 2017 البالغة 11 مليار دينار ومستحقات العام 2016 البالغة 30 مليار دينار، ليكون المجموع 41 مليار دينار).وتابع ان (الحكومة الاتحادية يجب ايضاً ان تصرف مستحقات فلاحي اقليم كردستان للاعوام 2014 و2015 و2016 والبالغة 650 مليار دينار، ونحن ننتظر ان يوافق رئيس الوزراء الاتحادي على صرف هذا المبلغ قريباً).