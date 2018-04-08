النفاق في مجتمعاتنا

لايوجد نفاق اسوء من ان تطالب بتطبيق الشريعة في بلدك ثم تهاجر لتعيش في دولة اوربية !!لان حريتك فيها مقيدة !!! وليس هناك اقبح واكثر نفاقا من ان تدعو الى ادخال المناهج الاسلامية في التعليم ثم تقوم بتسجيل اولادك في مدارس امريكية وبريطانية !!!وليس هناك نفاق اكبر من ان تقيم علاقات للتسلية في الخفاء، ثم تحدث الناس عن الفضيلة !!ليس هناك نفاق ودجل أحقر من ان تسب وتشتم امريكا .. ثم تقف في طوابير القنصلية الامريكية لتحصل على تأشيرة !النفاق هو ان لاتكترث للفساد الاداري والتهرب الضريبي والتلاعب بالتسعيرة ،تحاول تجاهل كل هذا و تتحدث عن الفساد في تنورة قصيرة !!… فهنا قمة الانحطاط والنفاق !! النفاق.. هو ان تعلم علم اليقين بأن المجتمعات العربية والاكثر تديناً أصبحت تحتل المراتب الاولى في الرشوةوالفساد القضائي والاكثر تفككا اسريا والاكثر تحرشا بالنساءوالاطفال.. والاكثر هدرا لحقوق الانسان .. وعقوق الوالدين.. والفساد الاخلاقي بشتى انواعه !!!ثم تحدث الناس ان نقص الاخلاق بسبب نقص الدين !!!!!!فيا للوقاحة ..نقص الدين هو ان تساعد على نشر الطائفية وتساهم في اشعال فتيلها بين طوائف بلدك ثم تحدث الناس انك تقاتل أعداء الاسلام !!… ”والدين يُخبرك أن (لافرق بين عربي وأعجميّ الابالتقوى ومخافة الله )!!!فأين مخافة اللله !!؟ نقص الدين أن تفعل بالخفاء بكل ماحرمته الشرائع السماوية ويندى له جبين البشرية ثم تظهر امام الناس بوجه العابد المتصوف !! !! أهناك شيئ في الوجود أحقر من هذا النفاق !!!لذلك قال الله سبحانه وتعالى ( ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار).

هند الحافظ