خطر الجيل المقبل

قد يلومني بعض القراء في تسمية موضوعي هذا والذي بدأته بكلمة خطر وفعلا انا من ناحيتي قلق جدا على هذا الجيل الذي يفتقر للتربية الصحيحة … لقد عشنا وتربينا في الزمن الماضي على الاخلاق واحترام الكبير والصغير واحترام الشارع والمدرسة والكادر التدريسي واحترام الجار والذي دائما ما يكون سندا في كثير من الامور في الافراح والاحزان .. لكن ما اشاهده في الوقت الحاضر من جيل وتربية غير صحيحة ان كانت في البيت او المدرسة جيل يحسب له الف حساب جيل خطر جدا حيث الاعتماد على الاهل من الناحية المادية وهناك كثير من الشباب بدون مراقب وقصدي عدم مراقبة الاب والام الى ابنائهم وماذا يفعلون ومع من يتكلمون ومن من الاصدقاء يرافق مما ادى الى وقوع كثير من الحوادث وكثير من الجرائم .. مشاهد كثيرة تقع امام عيني وخاصة في المناطق الشعبية والتي تبحث وتشتري الفصل العشائري بالملايين من ناحية ترك ابنائهم يتسكعون في المقاهي وعلى الدراجات النارية وامام مدارس البنات كذلك عدم اهتمامهم بالملابس والشعر الطويل وكأنه ( علي بابة ) كذلك يتنزهون بسيارات اهلهم وانا متأكد انها لم تأتي هذه السيارات من تعب بل من ……….. وفوق كل هذا عندما تكون هناك مشكلة يأتي الاب وتأت العشيرة ويبدا التبرير عن تصرفات ابنائهم لذا اطالب ودائما ما اطالب من الحكومة ووزارة الداخلية ان تتدخل بسرعة لأنقاذ هذا الجيل الذي سوف يضيع من بين ايدينا لان اعتماد الدول المتقدمة هي على جيلهم لبناء الدولة الصحيحة … واخيرا يجب علينا بناء جيل قادر على ان يقف على قدمه افضل من ان نربي جيل منكسر …

عادل الربيعي