ثغرة برشلونة تختبئ وراء ثلاثية ميسي

توهج الشياطين في مواجهة ريمونتادا مانشستر يونايتد أمام السيتي

{ مدن – وكالات

لا صوت يعلو فوق الحديث عن بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد، بعد الفوز المثير للشياطين الحمر، اول امس السبت، بنتيجة 3-2، أمام السيتي، على ملعب الاتحاد، في قمة الجولة الـ 33 من عمر الدوري الإنكليزي.

ويقدم موقع ، أبرز مشاهد ديربي مانشستر، عبر التقرير التالي:

وسط التفوق الكاسح لمانشستر سيتي في الشوط الأول، وتقدمه بهدفين لفينسنت كومباني وإلكاي جوندوجان، ظهر جنون المدرب الإسباني، بيب جوارديولا، الذي تفاعل بشكل خطف عدسات المصورين، ومخرج اللقاء مع 3 فرص حقيقية، أضاعها المهاجم الإنجليزي، رحيم سترلينج، ليحرم فريقه من حسم الفوز مبكرا.

جدل تحكيمي

أثارت قرارات الحكم الإنجليزي، مارتن أتكنسون، غضب لاعبي مانشستر سيتي، حيث بعد مرور 6 دقائق فقط، طالبوا باحتساب ركلة جزاء، نتيجة لمسة يد ضد أشلي يونج.

وفي الدقائق الأخيرة، عاد يونج ليتدخل بقوة ضد سيرجيو أجويرو، داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحكم الإنجليزي أشار باستمرار اللعب، وفي الحالتين، أثبتت الإعادة التليفزيونية، أن قرار أتكينسون، لم يكن صحيحا بنسبة 100 بالمئة.

غضب سانشيز

بدا على المهاجم التشيلي، أليكسيس سانشيز، الغضب وعدم الرضا، تجاه قرار استبداله في الدقيقة 82، ليشارك مكانه، ماركوس راشفورد، وهنا تدخل بول بوجبا لتهدئة زميله، واحتواء الموقف مع جوزيه مورينيو، المدير الفني للشياطين الحمر.

وفي الشوط الأول، كان مانشستر يونايتد مختفيا تماما، إلا أن بوجبا ظهر بوجه آخر في الشوط الثاني، وسجل هدفين، وتألق اللاعب الفرنسي حتى خرج فريقه فائزا، ولم يتأثر بحرب التصريحات التي دارت بشأنه قبل اللقاء، على لسان بيب غوارديولا.

وكسر بوجبا، صيامه عن التهديف بعد 21 مباراة، وبعد اللقاء، وجه رسائل لجماهير ناديه، بأنه لا يلتفت لما يقال ضده، كما تعامل بفتور شديد مع محاولات بيب جوارديولا للتصالح معه أو تبرير ما قاله من تصريحات بشأنه.

انتقام مورينيو

حقق المدير الفني لمانشستر يونايتد، أول انتصار له على جوارديولا في بطولة الدوري الإنكليزي، بعد خسارتين وتعادل، على مدار الموسمين الحالي والماضي.

ونجح المدرب البرتغالي، في الصمود للمرة الثانية على ملعب الاتحاد، أمام نظيره الإسباني في البريمييرليج، علما بأنه فاز عليه مرة واحدة في أولد ترافورد، بنتيجة 1-0 في دور الـ 16 لكأس الرابطة، الموسم الماضي.

ثغرة برشلونة

وفي مباراة اخرى واصل فريق برشلونة، سلسلة النتائج الرائعة، تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي، عقب الفوز على ليجانيس، اول امس السبت، بنتيجة 3-1، في إطار الجولة الـ 31 من عمر الليجا.

واعتمد فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، على طريقة اللعب 4-3-3، بوجود سيميدو وبيكيه وفيرمايلين وسيرجي روبيرتو في قلب الدفاع، أمامهم إيفان راكيتيتش وكوتينيو وأندريه جوميز، تحت الثلاثي ليونيل ميسي وديمبلي ولويس سواريز، وتخلى عن طريقته المعتادة 4-4-2، لرغبته في التسجيل وتحقيق فوز عريض.ومنحت طريقة فالفيردي، برشلونة، سيطرة مطلقة في الشوط الأول، بهجمات متتالية على الحارس كويلار من ميسي وكوتينيو وديمبلي وسواريز، دون أي حيلة من الضيوف.

في المقابل، لجأ آسير جاريتانو، مدرب ليجانيس، للعب بطريقة 4-2-3-1، من أجل إيقاف قوة برشلونة، ومحاولة عزل خط وسط البارسا، عن ثلاثي الهجوم، لكنه فشل، بسبب تحركات ليونيل ميسي.ولم يستطع ليجانيس، بناء أي هجمة، على مرمى الحارس الألماني، في الشوط الأول، حيث تحكم برشلونة، في إيقاع اللعب بطريقة جيدة.

وقرر مدرب الضيوف، سحب نور الدين مرابط من الهجوم، والدفع بكلاديو بيوفو، في بداية الشوط الثاني، على أمل تحسين الأمور.

وتحسن فريق ليجانيس في الشوط الثاني، بعدما أدرك المدرب جاريتانو، نقطة الضعف الواضحة في برشلونة، من الجبهة اليسرى، التي يتواجد فيها سيرجي روبيرتو، الذي يلعب في الأساس، بالجبهة اليمنى.

واستغل الضيوف، ثغرة برشلونة، بشكل رائع، بفضل انطلاقات نبيل الزهر، حتى الوصول لأقرب نقطة، من أجل إرسال عرضيات للمهاجم بيوفو.

واعتمد الضيوف، طوال الشوط الثاني على الجبهة اليسرى لفريق برشلونة، من أجل خلق المتاعب للفريق الكتالوني، واستغلال هبوط مستوى ثلاثى الوسط، راكيتيتش وكوتينيو وأندريه جوميز، ليحصل على الاستحواذ نسبيا، في بعض فترات الشوط الثاني.

وفطن فالفيردي، لحيلة مدرب ليجانيس، ليستبدل سيرجي روبيرتو، مع وصول الدقيقة 74، من أجل إيقاف المتألق نبيل الزهر، لكن الضيوف واصلوا الهجوم من الجبهة اليمنى.

ولم تنجح تغييرات فالفيردي، بدخول جوردي ألبا وإنييستا، في خلق متاعب للضيوف، بسبب هبوط اللياقة البدنية لبعض لاعبي الفريق الكتالوني، لكن في وجود ليونيل ميسي، تصبح معظم الأمور سهلة على أي مدرب.

إجمالا، حصل المدرب إرنستو فالفيردي، من المباراة، على ما كان يريده، بإراحة بعض النجوم مثل صامويل أومتيتي، قبل مواجهة روما الإيطالي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتحقيق الفوز على ليجانيس بأقل مجهود.