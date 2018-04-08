بايرن ميونخ يكتسح أندية البوندسليغا

5 عوامل بارزة وراء تتويج النادي البافاري بلقب الدوري

{ برلين – وكالات

جاء فوز بايرن ميونخ، اول امس السبت، بلقب البوندسليجا السادس على التوالي، والـ28 في تاريخه، نتيجة للعديد من الأسباب والعوامل، التي تضافرت لتضع البطل التقليدي، على منصة التتويج المحلية.وتوج البافاري رسميًا، قبل 5 جولات من نهاية المسابقة، إذ احتل الصدارة برصيد 72 نقطة، بفارق 20 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

وتعتبر عودة يوب هاينكس من الاعتزال، نقطة التحول الأبرز في مسيرة الفريق، حيث أعاد المدرب المخضرم الاستقرار والهدوء للبيت البافاري، بعدما عانى عديد المشكلات الفنية والنفسية مع أنشيلوتي.

وساهم صاحب الـ72 عامًا، في إعادة بعض اللاعبين لمستواهم، وأبرزهم: توماس مولر، وخاميس رودريجيز، ودافيد ألابا، وفرانك ريبيري.

ويكفي أن الفريق مع هاينكس، تمكن من تحقيق الانتصار في 28 مباراة، وتعادل في واحدة، بينما خسر مباراتين فقط، من أصل 31 لقاء في مختلف المسابقات.

انهيار دورتموند

لم يستغل دورتموند البداية المتخبطة للفريق البافاري، تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، بالشكل الأمثل، نظرًا لعدة أسباب، على رأسها تغيير المدرب، ورحيل عثمان ديمبلي.ودفع دورتموند ثمن إنهاء تعاقد توماس توخيل، والتعاقد مع بيتر بوس، الذي فشل بشكل ذريع مع أسود الفيستيفال، قبل إقالته في ديسمبر الماضي.

وأثر رحيل ديمبلي إلى برشلونة، بالسلب على أداء “البي فاو بي”، خاصة أن إدارة دورتموند لم تستطع تعويضه في الميركاتو، إذ اكتفت بالتعاقد مع أندريه يارمولينكو، الذي فشل في سد الفراغ، الذي خلفه رحيل الدولي الفرنسي.

المشاركة الأوروبية

كان الموسم الماضي رائعًا للايبزيج، إذ أنهى البطولة وصيفًا خلف بايرن ميونخ، إلا أنه لم يستطع السير على نفس المنوال، هذا الموسم، رغم الحفاظ على نجوم الفــــــريق والمدرب.

وقد أثرت المشاركة الأوروبية سلبًا على مردود الفريق، في البوندسليجا، خاصة أنها الأولى من نوعها، في تاريخ النادي القصير.

ولم يستطع فريق الثيران الحمراء، مجاراة البافاري المدجج بالنجوم أصحاب الخبرات، والمعتادين على المنافسة بجميع البطولات.

تالق بايرن ميونخ

ولم يكن مفاجئًا تتويج بايرن ميونخ بلقب البوندسليجا، اول امس السبت، للمرة السادسة على التوالي، والـ28 في تاريخه، في ظل العديد من العوامل، التي ترجح كفته على بقية منافسيه.

جودة اللاعبين

يمتلك بايرن ميونخ تشكيلة مرصعة بالنجوم، لا تتوفر لدى باقي فرق الدوري، إذ يلعب نصف الفريق في المنتخب الألماني.

علاوةً على ذلك، فإن الفريق يعج بنجوم غير عاديين، من خارج ألمانيا، مثل: روبرت ليفاندوفسكي، آريين روبن، فرانك ريبيري، ديفيد ألابا، تياجو ألكانتارا، خافي مارتينيز، خاميس رودريجيز، كورينتين توليسو، آرتورو فيدال وكينجسلي كومان.

كما أن الفريق البافاري لا يتأثر، في حال تعرض لاعب ما للإصابة، حيث يمتلك البدائل المناسبة.

الإمكانيات المالية

تواجد لاعبين على أعلى مستوى في بايرن ميونخ، مُرتبط أيضا بإمكانيات النادي المادية، إذ يستطيع البافاري دفع رواتب مختلفة، عن باقي فرق الدوري.

وحقق بايرن ميونخ في السنة المالية 2017/2016 مبيعات قياسية، بلغت 640.5 مليون يورو، أي بفارق كبير عن بوروسيا دورتموند، الذي حل في المرتبة الثانية بـ405.7 مليون يورو.

أما أرباح البافاري بعد استقطاع الضرائب، فقد بلغت 39.2 مليون يورو، وهو أيضا رقم قياسي.

وتمنح المبيعات والأموال، القادمة من دوري الأبطال، وحقوق البث التلفزيوني، بايرن ميونخ نقطة تفوق أخرى، على باقي أندية ألمانيا.

ثبات المستوى

“الخسارة أمام بايرن ميونخ مسألة ممكنة”، عبارة يجري ترديدها كثيرًا، من قبل لاعبين ومدربين، تجرعوا مرارة الهزيمة أمام الفريق البافاري.

فالكثير من الأندية الألمانية، تلعب بحماس كبير أمام بايرن ميونخ، وتُدافع بنجاح لمدة طويلة، بيد أنه بمجرد تلقي شباكها لهدف واحد، تضعف مقاومتها قليلا، حتى ولو بشكل لا شعوري.

من جهة أخرى، يعرف الفريق البافاري أنه قادر دائما على هز الشباك، وتحقيق النصر، بغض النظر عن طريقة لعبه.وبالكاد يتجرع بايـــــــــرن ميونخ الهزيمة أمام الفرق الضعـــــــيفة، على حكس ما يحـــــــــدث مع باقي أندية المُقدمة.

فمنذ بداية موسم 2013/2012 فاز الفريق البافاري بحوالي 80%، من أصل 200 مباراة في الدوري الألماني، وتعرض للخسارة في أقل من 10% من المباريات.

هذا في حين حقق بوروسيا دورتموند، منافس بايرن المباشر، في نفس المدة الزمنية، الانتصار بنسبة 55%، مقـــــــــابل الهزيمة في 21% من المباريات.