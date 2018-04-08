برلمانية تدعو إلى فتح تحقيق بشأن حقول شاي في فيتنام

الزراعة ترفع حظر إستيراد الدواجن عن المحافظات

دهوك – الزمان

بغداد – قصي منذر

أعلنت دائرة البيطرة في محافظة دهوك ، ان وزارة الزراعة رفعت الحظر عن دخول الدجاج الى المحافظات.وقال مدير الدائرة ديار طيب في تصريح امس ان (الدائرة وبداعي مرض انفلونزا الطيور منعت في الفترة السابقة استيراد الدجاج من اقليم كردستان، الامر الذي ادى الى الحاق خسائر كبيرة بمصدري الدجاج الى المحافظات)،وأضاف انه (وبعد تقديم ادلة على صحة الدواجن في الاقليم وعدم اصابتها بمرض انفلونزا الطيور ومحاولات كبيرة، تم ايقاف قرار حظر تصدير منتوج الدجاج الى العراق)،واوضح ان ((الوزارة ارسلت العديد من لجان المتابعة الى اقليم كردستان لمتابعة اصابة الدواجن بالمرض، حيث توصلت الى عدم تسجيل اي حالة لمرض الانفلونزا داخل المداجن في الاقليم، وقررت السماح بتصدير الدجاج من الاقليم الى المحافظات)،واشار طيب الى ان (انتاج الدائرة 5 ملايين و125 مليون بيضة في المحافظة في العام الماضي، تم منها تصدير 75بالمئة الى محافظات وسط وجنوب العراق).وكانت هيئة الكمارك اعلنت في وقت سابق عن حظر استيراد الدواجن من بلغاريا والدومينيكا، مشيرة الى ان الحظر جاء نتيجة ظهور اصابات بمرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة” في هاتين الدولتين.وقالت الهيئة في بيان سابق انه اشارة الى كتاب الوزارعة دائرة التخطيط والمتابعة – قسم الأنتاج الحيواني والمتضمن حظر استيراد الدواجن من بلغاريا والدومنيكا وذلك عن تسجيل اصابة بمرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة h5 و h5n2 في حقول الدواجن)،واضاف ان (الحظر يشمل منع استيراد الدواجن والطيور بأنواعها الحية والمجمدة والبيض بنوعيه (المائدة والتفقيس) ويشمل الحظر ايضاً أستيراد طيور الزينة والطيور الجارحة وريش الطيور).وكانت الوزارة ة قد حظرت استيراد الدواجن والطيور بأنواعها الحية والمجمدة والبيض بنوعيه (المائدة والتفقيس) ويشمل الحظر ايضاً أستيراد طيور الزينة والطيور الجارحة وريش الطيور.

شبهات فساد

فيما طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتدخل وفتح تحقيق بشأن شبهات الفساد التي تخص مزرعة الشاي التي يمتلكها العراق في فيتنام والبالغة مساحتها 1119388 هكتاراً، موضحة ان الفساد وصل الى درجة بيع البذرة التي تنمو باشجار الشاي في كل موسم بمئات الدولارات.وقالت نصيف في بيان امس ان (ديوان الرقابة المالية سبق له وأن أرسل مجموعة استفسارات الى وزارة التجارة التي يفترض أنها هي المسؤولة عن مزرعة الشاي في فيتنام من خلال الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، وتطرقت الأسئلة الى أدق التفاصيل حول الانتاج والمبيعات والحسابات المصرفية وغيرها، إلا أن التجارة لم تقدم إجابات شافية ولم تزود الرقابة المالية بالبيانات المطلوبة).وأضاف ان (هناك شبهات فساد تحوم بشأن كيفية إدارة هذه المزرعة أوضحناها في بيانات سابقة، وهذا أمر ليس مستغرباً)، متسائلة (إذا كانت الحكومة عاجزة عن مكافحة الفساد داخل البلد فكيف ستكافحه في مزرعة عراقية في دولة فيتنام؟)حسب قولها أرقام فلكية، وتابعت ان (الفساد وصل الى درجة بيع البذرة التي تنمو في شجرة الشاي في كل موسم بمئات الدولارات)، موضحة ان (مجموع البذور المباعة يبلغ أرقاماً فلكية، والواردات تذهب الى جيوب الفاسدين).مؤكدة ان (هذه المافيات ليست سهلة، ومن يحاربها يجب ان يتوقع التعرض لشتى أنواع الهجمات، وقد انكشف مؤخراً دورها في شراء ذمم بعض أصحاب وسائل الإعلام الرخيصة التي نشرت فتوى مزيفة تدعو الى عدم التعامل مع نصيف)، مشيرة الى ان انه (بعد أن يئسنا من قيام مكتب المفتش العام في وزارة التجارة بأي إجراء، نطالب رئيس الوزراء بالتدخل في هذه القضية التي بات فسادها يزكم الأنوف)، واضافت نصيف ان (على المسؤولين ان يتذكروا المادة الدستورية التي تقول ان رئيس الوزراء مسؤول مسؤولية تضامنية عن كابينته الحكومية). وكانت نصيف كشفت، في 15 آذار 2018، عن امتلاك العراق مزرعة شاي في الفيتنام، فيما أشارت إلى أن (لا أحد يعرف كيف تدار هذه المزرعة وأين تذهب وارداتها؟). على حد قولها