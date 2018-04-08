الهلال الأحمر يقدم خدمات طبية لأكثر من 200 شخص يومياً في أيمن الموصل

جمعية مكافحة التدرن: نواجه تحديات لمكافحة المرض وخبراتنا أذهلت العالم

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اعلنت مدير البرنامج الوطني لمكافحة التدرن الدكتور سامر عبد الستار امين عن سيطرة العراق على مرض التدرن الرئوي بنسبة 93 بالمئة. وقال امين خلال احتفالية أقامها المركز الوطني التخصصي للامراض الصدرية والتنفسية في دائرة الصحة العامة بوزارة الصحة وجمعية مكافحة التدرن وامراض الصدر لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدرن ان (البرنامج الوطني لمكافحة التدرن يخطو خطوات فعالة بمشاركة أساتذة الكليات وقادة المجتمع وصولا الى القضاء على السل)، مؤكداً ان(الواقع الوقائي سجل حالات متقدمة في العراق، فيما بلغت السيطرة على المرض نسبة 93 بالمئة وتحقق انخفاض رائع في عدد الوفيات). وتابع (نعمل على التصدي للسل المقاوم للادوية، آخذين بعلاجه ضمن المعدلات العالمية بمساعدة منظمات محلية وعالمية بايجاد اجهزة حديثة، فضلا عن بحوث ومسوح ميدانية لاستقصاء التدرن الخافي، وان الادوية مؤمنة بنسبة 100 بالمئة). ومضى قائلاً ان(التدرن مرض الفقراء؛ لذلك لا تفكر الجهات الاستثمارية بالعمل فيه، والامر متروك للدولة والمنظمات الخيرية، التي تساعد بلا مقابل؛ ما جعلنا نلجأ للاستعانة بتشكيلات عالمية وقد ضمنا علاجا مجانيا بدءاً من التشخيص الى الشفاء التام، الذي يكلف الدولة 50 دولارا يوميا لمدة 6 أشهر تتحمله جهات دولية ووزارة الصحة).

تحد قائم

بدوره قال مدير المركز التخصصي للامراض الصدرية والتنفسية في دائرة الصحة ورئيس جمعية مكافحة التدرن وامراض الصدر الدكتور ظافر سلمان هاشم في كلمته التي ألقاها خلال الاحتفالية التي اقيمت بالتعاون مع المنظمة العالمية للهجرة ومنظمة الصحة العالمية أن(مرض التدرن ما زال يشكل تحديا عالميا، لكون المصاب الواحد ينقل العدوى الى ما بين 10 الى 15 شخصا آخرين في السنة الواحدة فيما يقضي المرض على مليون ونصف المليون في الدول النامية سنوياً)، مشيراً الى ان (العراق نجح باعتماد ستراتيجية اثبتت جدواها في العام 2006 حيث خفضت المرض الى 50 بالمئة، مواكبا العالم في القضاء على التدرن في العام 2030 والانتهاء منه 2050) ، مستدركًا بالقول(امامنا في العراق تحديات يتصدى لها هيكل تخصصي بخطة تطبيقية ارساها معهد التدرن بخبرات محلية أذهلت العالم في مكافحة السل). وأكد هاشم ان (الدواء متوفر وكسب الشفاء التام من 6-9 اشهر بدلاً من سنتين)، مشيراً الى ان(التدرن مرض عالمي فتاك وقد تمكنت الدوائر الصحية وملاكاتها من السيطرة على انتشاره). وأستعرض هاشم واقع التدرن في بغداد والمحافظات والحد منه والمنجزات المتحققة والمختبرات الحديثة للفحص الجديد الذي يخدم المريض والعاملين فيها وأكد ان النتائج تظهر خلال ساعة بدلاً من موعد شهرين.ودعا المواطنين الى (مراجعة المراكز الصحية فوراً عند استفحال السعال المتكرر والبلغم وعدم الشعور بالتحسن بعد اخذ العلاجات، لاجراء فحوصات مختبرية خاصة ومعرقة نوعية السل).

دحر المرض

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة الدكتور حسن هادي باقر في كلمته ان (احتفال دول العالم اجمع بالمناسبة من اجل التصدي لمكافحة السل والقضاء عليه يأتي لأنه الاكثر خطورة وانتشاراً في العالم مسبباً الوفاة).مشيراً الى ان (العراق دأب على اثارة الاهتمام بهذه المناسبة السنوية واستثمار كل طاقات دوائر وزارة الصحة في بغداد والمحافظات بالتنسيق مع الجهات الرسمية والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية والحشد الاعلامي والمجتمعي وبما يعزز تبصير المواطن العراقي بالمرض كون دحر السل يتطلب تضافر جهود الجميع). وتحدث ممثل منظمة الدولية للهجرة التابعة للامم المتحدة الدكتور نضال عودة عن الشراكة الفاعلة مع البرنامج الوطني واشار الى ان(هذا الحضور الحاشد للإحتفالية يدل على تفاعل الاهالي مع المجتمع الطبي في العراق). واوضح ان(المنظمة الدولية للهجرة بدأت بدعم البرنامج الصحي في العراق في العام 2014، بعد أزمة الموصل والانبار وصلاح الدين، في اطار جهد تتداخل خلاله الخدمة الصحية مع خصوصية التدرن في اثناء الظروف الطارئة)، مؤكداً (وجود تعاون حكومي واهلي خلال السنتين الاخيرتين ما يمكننا من اعادة البنية التحتية للوحدات الصحية التي دمرتها الحرب وصولا للاماكن المنقطعة). ونوه ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور علي أكبر الى التقدم المتحقق في الشرق الاوسط بمواجهة التدرن وتجاوز العقبات. وقال ان (الامم المتحدة ستعقد مؤتمرين الاول في نيويورك خلال ايلول المقبل والثاني في موسكو خلال تشرين الثاني سيسهمان بتحسين الحال). وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته جمعية الهلال الاحمر بالمناسبة اوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور زياد طارق بأن (الهدف من إشراك ممثلي الصحف المحلية والقنوات الفضائية في هذه الاحتفالية لدورهم في نشر الوعي الصحي في مجال الاصابة بعدوى مرض السل).

تقدم كبير

يذكر ان اليوم العالمي للتدرن الذي أقيم تحت شعار (يلزمنا قادة لإيجاد عالم خال من السل) يركز هذا العام على وضع التزامات لإنهاء المرض ليس على المستوى السياسي مع رؤساء الدول ووزراء الصحة فحسب، بل على جميع المستويات.ووفقاً لأحدث إحصائيات منظمة الصحة العالمية، فقد تم بفضل التشخيص الناجح والعلاج الفعال، إنقاذ 53 مليون شخص خلال المدة الممتدة من العام 2000 والعام 2016، ولا يزال عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة به ينخفض بنحو 2 بالمئة سنوياً.

وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي يحرزه العلماء كل عام، فإن هذا الداء يعد واحداً من أهم أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم، إذ يخطف أرواح ما يزيد على 4500 شخص يومياً وأن 10.4 مليون شخص وقعوا في براثن المرض خلال عام 2017 كما انه حصد أرواح 1.8 مليون شخص آخر في عام 2016، الأمر الذي يجعله يتصدر قائمة الأمراض الفتاكة والمعدية في جميع أنحاء العالم.وحددت منظمة الصحة العالمية هدفاً طموحاً للمجتمع الدولي يتمثل في تقليص عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بهذا المرض بنسبة 95 بالمئة خلال المدة الممتدة بين العامين 2015 و2035 ، وخفض الحالات الجديدة بنسبة 90 بالمئة خلال المدة نفسها.

وفي الشأن نفسه اعلنت جمعية الهلال الاحمر العراقي عن قيام فرقها الصحية بتقديمها الخدمات الطبية والعلاجية لأكثر من 200 حالة مرضية يومياً لسكان الجانب الايمن لمدينة الموصل .وقالت الجمعية في بيان تلقته(الزمان) امس انه( تم تشكيل عيادات طبية متنقلة من الملاكات المتخصصة في الجمعية وتجهيزها بالمواد الطبية بغية تقديم الخدمات العلاجية للحلات المرضية التي يتم استقبالها في تلك العيادات) .

واضافت ان(العيادات الطبية المتنقلة للهلال الاحمر تستقبل يومياً وتقدم الخدمات الطبية لاكثر من 200 حالة مرضية موزعة بين احياء الكوار والنبي شيت والثورة ووادي حجر في الجانب الايمن لمدينة الموصل) . الى ذلك وزعت الفرق الصحية للهلال الاحمر العراقي العاملة ضمن محور صلاح الدين مواد صحية لأطفال ونساء اكثر من 1500 عائلة تسكن قرى السفينة والنايفة والهجيل والطالعة في الجانب الايسر من قضاء الشرقاط ، بحسب البيان الذي أكد (استمرار الفرق الصحية للهلال الاحمر في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للعوائل العائدة الى مناطق سكناها المحررة بغية مساعدتها على تخطي ضروفها الصعبة ، فضلاً عن تقديمها الدعم النفسي لهم).