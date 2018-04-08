التجارة ترسل القمح إلى ناحيتي سيد صادق و بيرة مكرون

النزاهة تعقد المؤتمر الوزاري السادس لمكافحة الفساد

بغداد – شيماء عادل

تعقد هيئة النزاهة المؤتمر الوزاري السادس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد يومي الخامس عشر والسادس عشر من شهر نيسان الجاري .وقالت الهيئة في بيان تلقته ( الزمان ) أمس ان (المؤتمر يعقد برعاية رئيس الوزراء حيدر العبادي وبالشركة مع الشبكة العربية وبدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي ومنظمات شريكة اخرى تحت شعار مكافحة الفساد في خدمة امن الانسان والمجتمع )،واضاف ان (قادة مكافحة الفساد في المنطقة العربية ودول شريكة من وزراء ورؤساء هيئات واجهزة متخصصة وقضاء ومسؤولين حكوميين وممثلين عن منظمات غير حكومية ومؤسسات بحثية وانمائية واقليمية ودول بارزة )، واوضح البيان ان (المؤتمر يناقش في جلساته مجالات تبادل المعلومات بشأن مستجدات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في بلدانهم واستكشاف العلاقة بينها وبين الجهود المبذولة لتوسيع الامن بمفهومه الشامل للابعاد الاقتصادية والاجتماعية)، واشار الى ان المؤتمر يعقد في فندق الرشيد قاعة (الزوراء)، ويذكر ان الشبكة العربية قد تاسست عام 2008 وتضم في عضويتها 47وزارة وجهة رسمية من 18 بلدا عربيا و25منظمة مستقلة تمثل منظمات غير حكومية فضلا عن ثلاثة دول للمراقبة.

من جهة اخرى باشرت وزارة التجارة، بإرسال القمح الى صوامع ناحية سيد صادق وبيرمكون بمحافظة السليمانية، والذي قامت بشرائه من استراليا وامريكا.وقالت الوزارة في بيان امس ان (الحكومة وعن طريق الوزارة باشرت بارسال القمح الاسترالي الى سايلو الناحية والقمح الامريكي الى سايلو ناحية بيرة مكرون، بداعي عدم توفر القمح المطلوب في الناحيتين لتحويله الى طحين وتوزيعه بين المواطنين)، واضاف ان ( الحكومة ارسلت 12 الف طن من القمح الى صوامع سيد صادق وبيرة مكرشون، حيث أرسلت 4 الاف طن من القمح الى سايلو سيد صادق و8 الاف طن من القمح الى سايلو بيرمكرون، تم شراء الطن الواحد بمبلغ 270 دولاراً امريكياً)، واوضح البيان ان (مجموع المبلغ للاعوام 2014 و2015 و2016 الباقي في ذمة الحكومة للفلاحين الذين سلموا مادة القمح الى صوامع سيد صادق هو 30 مليار دينار وليس هناك اي موعد محدد لتوزيع المبلغ بين الفلاحين).

فيما قال تجار أوروبيون إن العراق يجري محادثات بشأن شراء ما لا يقل عن 30 ألف طن، من الأرز الأمريكي المنشأ في اتفاقات بعيدا عن مناقصات شراء عالمية يجري طرحها.

وكانت الوزارة أعلنت الثلاثاء الماضي، إنها تعتزم بدء مفاوضات في الأيام المقبلة بشأن شراء أرز أمريكي دون أن تذكر تفاصيل.

ونقل بيان عن التجار الاوربيين ان (المحادثات تشمل أرزا أبيض طويل الحبة).

ويذكر ان الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة للوزارة اشارة الى ( إنها تخطط لمزيج من مناقصات الشراء العالمية وإجراء مفاوضات لا ترتبط بمناقصات لتلبية احتياجاتها من الواردات وجرت أحدث جولة من المحادثات غير المرتبطة بمناقصات بشأن شراء أرز وقمح أمريكي المنشأ في آذار لكنها انتهت بدون مشتريات).