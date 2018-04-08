بنادق الجهاد توحدت من زاخو الى الفاو – مروان منذر عبد الكريم

عندما حاول الظلاميون الدواعش تدنيس مدن الانبار ونينوى وديالى وبعض القصبات انتفض العراقيون من الحشد الشعبي والقوات المسلحة والشرطة وابناء العشائر وتحقق النصر المؤزر بسحق وطرد فلول الدواعش الذين دنسوا ارض الحضارات المقدسة وحاولوا من خلال تهديم المراقد والجوامع محو تاريخ يمتد لاكثر من سبعة الاف عام , كانت جموع الحق رجال العراق النشامى من كل الصنوف والتشكيلات يقاتلون تحت راية الله اكبر راية الوطن تلك الجموع الباسلة التي ملأت ميادين القتال في مختلف الجبهات رجال من النجف وبغداد وديالى وبابل وواسط والانبار والبصرة وكركوك وكل المحافظات وهم يضحون بالغالي والنفيس تحت راية الوطن دون اعلام احزاب او كتل او طوائف بل العراق اولا وقبل كل شيئ ما يعني ان الشعب العراقي واحد موحد متصالح ليس الان بل هم هكذا كما دجلة والفرات منذ الاف السنين وموضوع ما يسمى بالمصالحة وغيرها من المصطلحات هي في عقول السياسيين فقط ..لاادري بعد هذه المشاهد من فسيفساء وحدة وطنية راسخة والنصر في جبهات الجهاد المقدس كيف سينظر بعض سياسي الصدفة الى مواقفهم المتخاذلة لانهم كانوا فقط يصرحون من خلال شاشات الفضائيات , ويبدو انهم لايدركون ان الوطن يعني الشعب والتراب والذكريات والاحزان يعني موطن الولادة والنشأة والصبا هو حيث يجمعنا مع أفراده برابط فطري متين ويضمنا الى أحضانه وقت المكاره والنكبات وتكالب الاعداء والطامعين .. الوطن يعني الانسان والهواء والماء هو الروح التكافلية الاجتماعية هو النسق الثقافي الاصيل هو ذلك الشيئ الذي نبتنا في أرضه وأستنشقنا عبيره وأكتوينا بناره ..

وأزاء كل هذه المعاني السامية لمفردة الوطن كيف يكون مواطنا من يدمر وطنه ويقتل كل حياة فيه يسرق اموال الوطن وخيراته ولايحترم عمله ويتقنه ويساوم على حقوق المواطنين أويهدرها او يجعل من داره حاضنة للارهاب الذي ذهب الى غير رجعة..اليست المواطنة الصالحة هي في حب الوطن وعدم التفريط به والدفاع عنه، واطاعة القوانين والدستور؟

ان كل وسائل التغيير ينبغي ان تضمن هذه المعاني وان مفهوم الحرية وما يصاحبها من مسؤوليات وواجبات وهى أيضا المشاركة الواعية الفاعلة لكل مواطن دون إستثناء فى بناء الإطار الإجتماعى والسياسى والثقافى للدولة وفي خضم تباشير النصر على الدواعش كانت تظهر هنا وهناك اصوات نشاز تدعو الى الانفصال عن جسد الوطن وفق احلام مريضة بائسة واجندات خارجية لاتريد خير العراق وشعبه بل تتحين الفرص للنيل منه في وقت الازمات ولاتدرك ان الاوطان والشعوب تبقى والكيانات زائلة وليكن الشعار دائما (العراق أولا وأخيرا) لتكون تلك من خطوات البناء الصحيحة والمصالحة والوطنية وتفاني الجميع دون اية اعتبارات طائفية أو مناطقية أو قومية ..

هي فرحة للشعب بعد ان حررنا ارضنا من دنس الغزاة مهما كانت جنسياتهم وان تباشير النصر كانت شاخصة على محيا اهل تلك المدن التي كانت محتلة وهم يستقبلون اخوانهم من المقاتلين الذين سالت دماؤهم من اجل امرأة فلوجية او مصلاوية او من صلاح الدين وطفل وشيخ مريض كانوا رهائن عند داعش ….كم كانت تلك المشاعر التي عبر عنها العراقيون من اقصى زاخوا الى الفاو مبتهجين بالنصر المبين وخاصة الموصل عندها نذهب جميعا الى اهل نينوى نحتفل في ام الربيعين والغابات ونحن ننشد تلك الالحان الموصلية (كمير دلي ..سمرة قتلتينى ).

لنجد في استقبالنا ملا عثمان الموصلي يتأبط عوده منشدا (اهلا بكم في نينوى التاريخ والحضارة )..