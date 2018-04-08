طريق البرلمان معبّد بالسبيس – صباح الخالدي

تعد الدعاية الانتخابية في معظم دول العالم حالة حضارية يحاول من خلالها المرشح بتسويق نفسه بعد شرح وتوضيح برنامجه الانتخابي ليكون المواطن على دراية عن مدى تفكير المرشح ومدى ما يقدمه من خدمة لمجتمعه وبلده ولكن في دول العالم الثالث هذه القاعدة تكون معكوسة ففي العراق مع كل أربع سنوات وبعد الاحتلال الأمريكي في 2003 يرى المراقبون أن أسلوب الدعاية الانتخابية للمرشحين ليست لها علاقة لا من قريب أو بعيد بمصطلح …(الديمقراطية) لانها ببساطة خداع الناخبين بوعود وتمنيات وأنهم سوف يجعلون البلد يعيش (الدنيا ربيع )أو اقفل على جميع المواضيع ومع كل دورة انتخابية تتطور المغريات المقدمة من قبل المرشحين من تقديم هدايا مدافى إلى ألبطانيات إلى قطع أراض وهمية وصلت إلى توزيع حصص غذائية لأسر النازحة وتقديم خدمات في فرش السبيس وتعديل تخسفات الشوارع توزيع العباءات النسائية وخبز عورك. ؟

ومنهم من قرر ان ينحر عجلا كبيرا لو تم انتخابه وصولا إلى شراء بطاقات انتخابية من البسطاء ببعض الدولارات من السحت الحرام مع أن معظم هؤلاء هم في البرلمان والدولة ومنهم تسلم مسؤوليات مؤسسات ودوائر اقتصادية وزراعية وصناعية بحيث توصلوا الأوضاع بسبب الفساد والسرقات إلى بلد يستورد كل شيى من السيارات إلى الفجل ؟؟

وتحولت المزارع والمصانع إلى مكب للنفايات وافواج العاطلين من حملة الشهادات العاليا يبحثون عن فرصة عمال خدمات في المطاعم أو بيع السجائر عند الإشارات الضوئية …

وإنصاف الأميين الذين يتبعون هذا المسؤول أو ذاك يتنعمون بوظائف لا يعلم أي شى غير العنوان فقط ولا يملك إلا شهادة التلقيح ضد الجدري ولايتمكن من كتابة جملة …يا بط يابط !!والطامة الكبرى في هذه الدورة يتنافسون باموال السحت الحرام واستغلال الموقع الرسمي والبرلماني ظنا انه ســــوف يعود مرة أخرى …إنها فرصة ودعوة إلى الناخبين أن يكون اختيارهم من الشباب أصحاب الشهداء والكفاءات لأنه لابد من تغيير الوجوه لأن البلد مقبل على مرحلة إعمار وبناء الإنسان أولا خاصة المدن التي كانت محتلة من داعش وهم بحاجة إلى رعاية واهتمام نفسي قبل المالي مع إعادة ما فقدوا من بنى تحتية خلال معارك التحرير إضافة إلى وضع برامج من خلال تشريعات يصوت عليها البرلمان المقبل وليس كما كان سابقا ان يوم كان العضو البرلماني لم يحضر طوال الدورة إلا نهاية كل شهر لاستلام الراتب ومنهم من مشغول بسفرات دائمة وزيارته للعراق وكانه موفد !!

مع ذلك يعد برلمانيا. .إن قطع الطريق على منع الفاسدين من العودة يبدأ من خطوة العزم على المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة بعدها اختيار المناسب الوطني الأمين الكفوء وليس من لا يدرك قراءة بيان بلغة سليمة بل على طريقة .(نحباني للوو)..

كما في رسالة مسلسل تحت موس الحلاق؟..إنها مرحلة مفصلية مطلوب من العراقيين النشامى ذلك وترجمة التظاهرات التي تنطلق في بغداد والمحافظات إلى عمل فعلي على الأرض من خلال صناديق الاقتراع وأنها ليست صعبة حتما…أو. .(.دك…عيني..دك)..