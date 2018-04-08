الثقافة تكرّم أبناء شهداء الحشد الشعبي

العصائب: أغلب الكتل فقدت حظوظها في الإنتخابات

بغداد – الزمان

قالت حركة عصائب أهل الحق ان أغلب الكتل السياسية فقدت حظوظها في الفوز بالانتخابات البرلمانية المقبلة ، متهمة جهات سياسية من دون ان تسميها بالسعي الى تزوير الانتخابات.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة أحمد الكناني في تصريح امس أنه (لا يمكن منع التزوير في الانتخابات البرلمانية المقبلة ولا يمكن الوثوق بضمانات مفوضية الانتخابات، فهي غير مستقلة).

وتابع ان (هناك جهات سياسية تسعى الى تزوير الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في 12 ايار المقبل).

ورأى الكناني ان(أغلب الكتل السياسية فقدت حظوظها في الانتخابات وحتما ستسعى للتزوير وهذا ما نحذر ونخشى منه)، مشيرا الى ان (المفوضية لا تعد مستقلة وهناك زيارات سرية يقوم بها بعض السياسيين مايعد مخالفة للقانون).

من جهة اخرى اقامت دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة حفلا بمناسبة يوم اليتيم العراقي بحضور مدير عام الدائرة شفيق مهدي ووكيل وزارة الدفاع اللواء فاضل العكيلي ونائب الامين العام لعصائب اهل الحق محمد الطباطبائي وبعض المتبرعين .

دعم الايتام

وبدأت مراسيم الحفل الذي اقيم تحت شعار (نكفلهم من اجل مستقبلهم ) بايات من الذكر الحكيم تلاها الطباطبائي بعدها وقف الجميع لقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق ،بعد ذلك القى المهدي كلمة في الحفل تناول فيها اهمية دعم ومساندة اليتيم ورعايته والتي نصت على ذلك الشرائع السماوية وخاصة الرسالة الاسلامية واشار الى ان (ظاهرة اليتم اصبحت من الظواهر المهمة في المجتمع والتي تحتاج لوقفة مشرفة من الجميع من اجل رفع الحيف والظلم عن هذه الفئة من خلال دعمها وتوفير كل ماتحتاجه).

بدوره اكد الطباطبائي في كلمته ان (الاسلام المحمدي كان النموذج الاول في دعم اليتيم والحرص على توفير مايحتاجه لاسيما وإن القرآن اكد في اكثر من آية على اليتيم) مبينا ان (الاسلام كان اول المطالبين بالتكافل الاجتماعي والساعي له منذ السنة الاولى).

واضاف (نحن في العراق ننعم الآن بأمن واستقرار والفضل يرجع للنصر المتحقق بدماء الشهداء) ،داعيا لإكرام أبناء الشهداء ،مستشهدا بقول الإمام عليه السلام (أن المرء يكرم بولده).

وتخلل الحفل اناشيد تغنت بالانتصارات التي حققها الجيش والحشد الشعبي انشدتها مجموعة من الاطفال بعد ذلك تم تكريم عدد من الايتام بشهادات تقديرية كما قامت دار الايتام في منطقة الصليخ بتكريم عدد من ابناء الشهداء .

حملة تبرع

من جهة اخرى نظم مصرف الرافدين حمله تبرع بالدم دعما للقوات الأمنية والحشد الشعبي وجرحاهم الذين انتصروا في معاركهم ضد الإرهابيين .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان امس ان (المصرف نظم حملة التبرع بالدم لمساندة القوات الأمنية بجميع صنوفها ) مشيرا الى ان (اعداداً كبيرة من الموظفين توافدوا للمشاركة بالحملة وهو جزء بسيط يقدمونه لمن ضحى بالغالي والنفيس من اجل الدفاع عن تربة الوطن).