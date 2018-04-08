منبئ يتوقّع هطول أمطار خلال الأيام المقبلة

بغداد – شيماء عادل

توقعت مواقع الطقس العالمية ان يشهد وسط وشمال العراق هطول امطار وفيرة خلال الايام المقبلة.وقال المنبيء الجوي من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل صادق عطية في بيان امس ان ( توقعات الانواء الجوية تشير الى بداية تأثراجواء العراق بحالة جوية ستبدأ اعتبارا من مساء اليوم الاثنين ).

واضاف ان (هطول الامطار سيبدأ من غرب وجنوب غرب البلاد ثم يتقدم بالتدريج نحو باقي المدن).

وتابع انه ( رغم صعوبة التوقع في الحالات الجوية الربيعية، الا ان بعض مواقع الطقس العالمية بدأت تلمح الى ان مدن شمال البلاد اضافه الى بعض مدن الوسط ستهطل فيها كميات امطار وفيرة ). فيما قال بيان للهيئة تلقته (الزمان ) أمس أن (طقس اليوم الاثنين في المنطقة الوسطى غائما جزئيا مع تساقط زخات مطر رعدية في اقسامها الشرقية يتحسن تدريجيا وفي الشمالية سيكون غائما جزئيا ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق , الرياح متغيرة الاتجاه وفي الجنوبية غائما جزئيا كما يتصاعد الغبار ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق).

واضاف ان ( طقس يوم غد الثلاثاء سيكون غائما جزئيا يتحول الى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية بعد الظهر , درجات الحرارة وترتفع درجات الحرارة قليلا عن اليوم السابق , الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة مسببة تصاعد للغبار , مدى الرؤية 6-8 كيلو مترات وفي الغبار 2-4 كيلو مترات وفي الشمالية سيكون الطقس غائما جزئيا الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة خلال الليل وفي الجنوبية سيكون الطقس غائما جزئيا الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة , ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق , والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة).

ويذكر ان اجواء المنطقة العربية ومن بينها العراق متجهة الى ظهور المنخفضات الخماسينية في فصل الربيع أي للمدة من شهر اذار الى اسابيع اخرى يصاحبها هبوب رياح تسمى الخماسين وهي رياح نشطة ومغبرة و ان المنخفض الجوي يعرف بأنه جزء من الهواء فوق منطقة معينة من الأرض يتميز بضغط أخفض من ضغط الهواء في المناطق المحيطة به تظهر المنخفضات الخماسينية في فصل الربيع يصاحبها هبوب رياح تسمى الخماسين وهي رياح نشطة ومغبرة .