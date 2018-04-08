البيئة تدعو لإنقاذ نهر خريسان من التلوّث

ديالى تتريث في تنفيذ قرار نقل قائد الشرطة

ديالي ــ سلام عبد الشمري

قرر مجلس محافظة ديالى خلال جلسة طارئة امس التريث في قرار نقل قائد الشرطة.

وكان عضو في المجلس قد كشف ان المجلس سيعقد جلسة بشأن قرار نقل قائد شرطة المحافظة الى البصرة ، مشيرا الى ان القرار غير مناسب في الوقت الحاضر .

وقال عضو المجلس عمار مزاحم الجبوري لـ (الزمان) امس إن (المجلس قرر عقد جلسة طارئة ، لمناقشة موضوع قرار نقل قائد شرطة المحافظة اللواء الركن جاسم السعدي من منصبه واتخاذ الاجراءات اللازمة).

وأضاف أن (قرار نقل السعدي من منصبه في الوقت الحالي غير مناسب لأن المحافظة في وضع حرج وبأمس الحاجة له كونها مقبلة على انتخابات، خصوصا جهود السعدي معروفة في السيطرة على الاوضاع داخل المحافظة).

قرار سياسي

واعلن رئيس مجلس المحافظة علي الدايني عن صدور اوامر بنقل السعدي الى البصرة ، فيما عدته النائبة غيداء كمبش بانه قرار سياسي بامتياز .

وقال الدايني لـ (الزمان) امس ان (قرارا صدر من رئاسة الوزراء بنقل السعدي الى البصرة) ، مشيرا الى ان (نقل السعدي تقترب من مرحلة الانتخابات يحتاج الى اعادة نظر من قبل الوزارة باعتبار السعدي حقق نتائج مهمة في تعزيز امن المحافظة ونجح في دعم الاستقرار خلال فترة قيادته لجهاز الشرطة) .

مشددا على (ضرورة ان تأخذ رئاسة الوزراء راي مجلس المحافظة بقرار كهذا خاصة في ظل الظروف الامنية الراهنة والتي تتطلب تنسيقا مع ادارة ومجلس المحافظة حيال الملف الامني) .فيما وصفت كمبش ، نقل السعدي بأنه قرار سياسي بامتياز.

وقالت كمبش لـ (الزمان) امس إن (السعدي اثبت كفاءة في ادارة الملف الامني ونجح في القضاء على الجريمة المنظمة ومنها شبكات الخطف وانهاء الجزء الاكبر من خلايا داعش النائمة).

واضافت أن (المحافظة مقبلة على استحقاق انتخابي وهي تمر بتحديات مهمة ونقل السعدي في هذه الظروف نراه قرارا سياسيا بامتياز وليس مهنيا لان المهنية تفرض تقدير الموقف الامني في اي قرار).

متسائلة (كيف ينقل السعدي على ابواب الانتخابات ؟) ، وتابعت كمبش (نحمل الحكومة مسؤولية اي تدهور امني يحصل في المحافظة وضرورة اعادة النظر بالقرار والغائه او التريث به لحين الانتهاء من الانتخابات النيابية).

فتح طرق

من جانبه اكد قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي ، ان التظاهر السلمي حق كفله الدستور ولكن قطع الطرق امر مرفوض لتأثيره المباشر على حياة المواطنين ومصادر رزقهم .

وقال العزاوي لــ (الزمان) امس انه (اصدر توجيهات مباشرة بفتح اي طريق مغلق في المحافظة فورا من قبل متظاهرين رافضين لقرار نقل السعدي) .فيما اعلنت مديرية البيئة في المحافظة انها عقدت اجتماعا مع الدوائر الخدمية ، مشيرة الى ان الاجتماع تناول كيفية إعداد خارطة طريق لإنقاذ نهر خريسان من التلوث .

وقال مدير البيئة عبد الله هادي الشمري لــ (الزمان) امس ان (الاجتماع حضرته رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس المحافظة نجاة الطائي ومدراء دوائر المجاري والموارد المائية والبلدية ومستشفيي بعقوبة والبتول التعليميين ، اضافة الى ممثلين عن شركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية).

اجراءات بيئية

واضاف انه (تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور كان اهمها الحد من تصريف مياه المجاري الى الانهر للحفاظ على نوعية المياه وسلامة المواطنين من الامراض المعدية) .

مشيرا الى انه (تم التأكيد على مديرية المجاري للإسراع بإنجاز وحدة المعالجة للتخلص من المجاري في الجانب الشرقي لمدينة بعقوبة ، حيث اوضح مدير المجاري بانه سوف يتم اكمال انجازها خلال العام الحالي).

واوضح الشمري ان (مدير مستشفى البتول التعليمي اوضح للمجتمعين ، ان العمل مستمر بوحدة المعالجة ، كما تم التأكيد على مديرية بلدية بعقوبة للاهتمام بضفتي نهر خريسان).

وتابع ان ( المجتمعين دعوا الى اتخاذ اجراءات رادعة ازاء المخالفين الذين يقومون برمي المخلفات والنفايات بنهر خريسان واحالتهم للمحاكم المختصة وتطــــبيق القوانين النافذة بحقهم).

ومن جانب آخر ناشد مدير ناحية كنعان التابعة للمحافظة مهدي عبد الكريم الشمري شركة المنتجات النفطية في ديالى بـ (تجهيز محطاتهم بوقود البنزين من مستودع اخر غير مستودع كركوك وذلك لرداءة نوعية المنتوج المستلم منه .

مناشدا بــ (زيادة حصة الكاز للمولدات الاهلية لمساعدتهم وتخفيف الاعباء الكبيرة عن كواهلهم كونهم يدفعون مبالغ طائلة الى الكهرباء والماء والبلدية التي تجبي منهم ايجار الارض والتنظيفات فضلا عن الضرائب والكاز والتصليح) .

وأعلن مدير ناحية السعدية التابع للمحافظة أحمد الزركوشي عن بدء عودة اسر نازحة الى منازلها .

وقال الزركوشي لـ (الزمان) امس ان (أكثر من 600 اسرة نازحة بدأت بالعودة إلى منازلها داخل الناحية بالتنسيق مع القوى الامنية).

وأضاف ان (عودة الأسر النازحة ، جاءت بعد إكمال تدقيق ملفاتها الأمنية من قبل لجان مختصة في قيادة عمليات المحافظة ) .