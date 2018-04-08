مغانم العراق في اليابان – طارق حرب

يوم الجمعة الماضية السادس من شهر نيسان انتهت زيارة رئيس الوزراء الى اليابان وهذه الزيارة وإن كانت قصيرة زمانيا لكنها عظيمة مكاسب ومغانم للعراق ففي اليابان للعراق ما ليس في أية دولة اخرى توجب على العراق ان يجعل من اليابان قبلة التطور والرقي العراقي الجديد ليس في الاقتصاد من صناعة وتجارة وزراعة ونقد ومال لكن قبلة في التربيـــــــة والتعليم والاخلاق وفي جميع الامور غير المادية التي ارتقت فيها اليابان من دولة خرجت من الحرب العالمية الثانية بنتيـــــجة لم تخرج بها اية دولة اخرى بما فيها الدول الاوروبية اذ خرجت اليابان من الحرب وقد أجهزت عليها امريكا بضربتين لم يحصل مثيل لهما في تاريخ البشرية حيث ضربتان نوويتان لم تضرب بهما أية دولة اخرى ولم يتم استخدام القنبلة النووية كسلاح في الحرب.

ومع هذه الحالة التي لا يمكن وصفها قامت اليابان فأصبحت الدولة العظمى اقتصاديا وفي جميع مناحي الحياة ومن هنا فالخير كل الخير في زيارة رئيس الوزراء لليابان لا سيما وان العلاقات مع اليابان لا تبغي منها اليابان ولا تقصد موقفا سياسيا او عسكريا او ان العلاقة يترتب عليها التزامات وواجبات على العراق نحو ما يحصل في علاقاتنا مع الدول الاخرى اي ان العلاقة بعيدة عن شكل العلاقة مع روسيا او امريكا او الاتحاد الاوربي لا بل حتى العلاقة مع الدول المجاورة للعراق تكبل العراق بالتزامات معينة.

اما علاقة العراق مع اليابان فسوف لن يكون بمقابل سياسي او موقف عسكري او القيام بالتزامات ناهيك عن ان اليابان الدولة الانموذج في العالم بجميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسة لا بل يمتد ذلك الى الجانب الاخلاقي ففي اخلاق الشعب الياباني ما لايوجد في اخلاق اي شعب اخر.

اما الصناعة والتجارة والمال والنقد والاقتصاد ووالزراعة والتربية والتعليم العالي ومنظمات المجتمع المدني والقانون والقضاء والدبلوماسية والخارجية والاسكان والتعمير والبنى التحتية والاعلام والسياحة وجميع اوجه الحياة الاخرى اليابان في الصدارة والاولوية التي يجب ان تكون مثالا لبلدنا في التطور والتقدم والحضارة والعلم وكم كان صائبا رئيس الوزراء في اجتماعاته مع المسؤولين اليابانيين والشركات التجارية والجهات الصناعية وغيرها من الجهات ذات العلاقة بالبناء والاستثمار وتأكيده على هذه الجهات في فتح السوق العراقية والمشاريع التي تعيد بناءِ العراق مجددا لقد كانت زيارة رئيس الوزراء لليابان ضربة معلم كما يقال.

ونأمل من الجانب الياباني الشروع وعلى وجه الاستعجال في الدخول الى العراق ولو كان الدخول بسيطا اذ سرعان مايزداد مما يرتب الخير الكثير للعراق وهــــــــــي زيارة تحتسب في سجل ما قدمه رئيس الوزراء للعراق لا بل هي من فضلى زيارات العبادي الخارجية من حيث ما متوقع ان ينتج عنها خير كثير للعراق فالعراق يستحق الكثير ويستأهل العظيم .