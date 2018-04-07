مقتل شاب حاول إنقاذ صديقه من الإنتحار

العثور على أعتدة وصواريخ خلال ملاحقة داعش بديالى

بغداد – الزمان

ديالى – سلام عبد الشمري

عثرت قوة امنية مشتركة على صواريخ وعبوات ناسفة خلال عملية أمنية لملاحقة فلول داعش شمال شرقي محافظة ديالى .وقال اعلام الحشد الشعبي في بيان امس ان (الحشد والقوات الامنية نفذا عملية امنية مشتركة لملاحقة خلايا داعش في منطقة بابلان في قضاء المقدادية).

مشيرا الى ان (العملية اسفرت عن العثور على ستة صواريخ قاذفة ضد الدروع و12 صاروخ كاتيوشا وقذيفة عيار 155 وعبوة ناسفة محلية الصنع). الى ذلك اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن ضبط مضافة لداعش في المحافظة تحوي على عتاد وعبوات ورمانات يدوية .وقالت المديرية في بيان امس ان (الاستخبارات العسكرية في اللواء 19 الفرقة الخامسة داهموا احدى المضافات التابعة لداعش في حقول المرادية التابعة لناحية بني سعد بالمحافظة استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة عثر خلالها على حزام ناسف و60 شريحة اتصال و9 رمانات هجومية ودفاعية وبندقية كلاشنكوف وعبوات ناسفة ولاصقة ومولدة كهربائية وهويات احوال مزورة واخرى معدة للتزوير وموبايلات واطعمة وملابس). الى ذلك افاد مصدر محلي في المحافظة بأن شابا قتل عن طريق الخطأ اثناء محاولته انقاذ صديقه من الانتحار. وقال المصدر في تصريح امس إن (شابا حاول انقاذ صديقه من الانتحار بمسدس قرب منزله في أطراف قضاء خانقين، فانطلقت الرصاصة اثناء محاولته انقاذه ما اسفر عن مقتله في الحال)، موضحا أن (صديقه الذي حاول الانتحار لم يصب بأي أذى)، وأضاف أن (الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث). في غضون ذلك كشف مركز الإعلام الأمني عن إلقاء القبض على 3 من عناصر داعش بعملية تفتيش في محافظة الانبار.وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان امس إنه (بعد ورود معلومات لقيادة عمليات المحافظة تفيد بوجود عناصر إرهابية في منطقة الطاش التأميم، تمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على 3 من داعش بعد عملية التفتيش)، لافتا الى ان (مفارز المعالجة في القيادة ذاتها تمكنت من تفجير 30 عبوة ناسفة تعمل بالضغط في منطقة البو جدعان التابعة لناحية عامرية الفلوجة). وتمكنت قيادة عمليات المحافظة من تدمير ثلاث عجلات وبراميل مفخخة بالاضافة الى ضبط اسلحة واعتقال احد المطلوبين بعملية امنية واسعة غربي المحافظة.وقالت القيادة في بيان (قيادة العمليات باشرت بعمليتي تفتيش وتحري واسعتين في الصحراء الغربيه جنوب الخط السريع بمنطقة الضبعة)، مبينا ان (العملية تمت بقيادة اللواء الركن محمود خلف عبد العزيز الفلاحي وبمشاركة تشكيلات من قيادة فرقة المشاة الاولى واسناد من طيران الجيش)، لافتا الى ان (العملية اسفرت عن تدمير ثلاث عجلات مفخخة من قبل طيران الجيش والاستيلاء على اعداد من البنادق المتوسطة والخفيفة وتدمير عدد من البراميل المفخخة واعتقال احد المطلوبين).

واعتقلت مديرية مكافحة اجرام بغداد عصابة مختصة بسرقة المحال التجارية وحرقها في منطقة باب الشيخ والشورجة.وافادت المديرية في بيان امس بأن (قوة من المديرية القت القبض على عصابة ضمن منطقة باب الشيخ وسط بغداد تقوم بسرقة المحال التجارية وحرقها ضمن منطقتي السنك والشورجة). وفي محافظة النجف كشفت خلية الصقور الاستخبارية عن جريمة قتل غامضة والقت القبض على القاتل.وذكر بيان لمديرية شرطة المحافظة تلقت انه (وبإشراف من قبل قائد شرطة المحافظة العميد الحقوقي ماجد حاكم كاظم نفذت خلية الصقور الاستخباراتية عملية نوعية داخل المحافظة وكشف جريمة قتل غامضة)، مبينا ان (الخلية ألقت القبض علئ قاتل مطلوب وفق المادة 406 من قانون العقوبات بعد عمل استخباري دقيق).