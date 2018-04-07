علاوي: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء المهيمنين على المشهد السياسي

بغداد – صباح الخالدي

أعلن زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي عن إطلاق مشروع لخوض الانتخابات النيابية المقبلة المقرر اجراؤها في 12 أيار المقبل.وقال علاوي في كلمة متلفزة امس ان (بعض من تولى المسؤولية بعد 2003 لم يحمل مشروع بناء دولة، والتخبط الذي حصل تسبب في تشكيل عناوين شتى في ظاهرها الرحمة وفي باطنها الذل والعذاب)، مشيرا الى ان (البعض استغل نفوذه وعلاقاته الدولية لمصادرة أصوات الشعب الحقيقية التي أفرزتها إنتخابات 2010 وتمرير التفافه على الحق) بحسب تعبيره، واضاف ان (المحاصصة البغيضة وتقاسم السلطة وفق الولاءات المختلفة والضيقة تسبب بمآسي التهجير والنزوح والإنتكاسات الامنية والفساد)، واوضح علاوي انه (تم الانطلاق بمشروع وطني حقيقي تحت عنوان نداء وطن لنجابه به وإياكم ليلا طويلا سرمداً)، حسب وصفه.وتابع أن ( الهدف من مشروعه هو انقاذ العراق وشعبه من الذُل والهوان الذي يعيشُه)، مضيفا (بانهم يؤمنون بقدرة الشباب على تغيير الواقع وهو ما عزز فينا ضرورة دعمهم بوصفهم الامل لتغيير الواقع وان الدولة المدنيةَ التي ترتكز على قاعدة الوطن والمواطنة هي مشروعنا ومشروع الشباب الذي سيثور لتحقيق مفهوم الاصلاح الواقعي)،وتابع علاوي ان (الهدف من المشروع هو ابراز الهوية الوطنية واعلاء شأنها وتوفير حقوق العراقيين ثوابت لن نتنازل عنها ومستعدون للتعاون مع أي مشروع وطني فعلي يؤمن بدولة المواطنة المتساوية ويحترم الوطن ويعمل لإنقاذ العراق)، محذرا من (تحريف إرادة الناخب العراقي والتلاعب بصوته وشراء الذمم ولن نقف مكتوفي الايدي بعد الان)، مؤكدا بانهم (سيتخذون قرارات مهمة تغضب أولئك الذين يهيمنون على الحياة السياسية ويعتقدون أنها ملك صرف لهم يتصرفون فيها كيفما يشاءوا)، واضاف انه (لا نبحث عن السلطة والعراق أسمى وأكبر من كل المسميات). فيما نفى تحالف القرار العراقي برئاسة نائب رئيس الجمهورية، أسامة النجيفي، الانباء عن انسحاب ثمانية أحزاب من التحالف.

وقال بيان لحزب للعراق متحدون المنضوي في التحالف ان ( أخبارا مسربة تفتقد إلى أبسط مقومات احترام المتلقي، وتكشف بلا خجل أو احترام للنفس أهدافها الشريرة في الاساءة المتعمدة، ومنها الادعاء الباطل بأن ثمانية احزاب قد انسحبت من التحالف على خلفية صراع عن التسلسلات في القائمة الانتخابية) ، وأضاف (نقول لهؤلاء أن الرغبات الكامنة في دواخلهم تفضحهم فما نشروه ليس اكثر من أمنيات بائسة يتمنون حدوثها، ويبثونها على أنها اخبار وتقارير ، وفاتهم أن المواطن يعرف اساليبهم، وهو قادر على التمييز بين الخبر الحقيقي والخبر المزيف الذي يفتقد المصدر والحجة والدليل)، وأكد البيان إن (تحالف القرار العراقي أصلب عودا وأشد عزما على المضي في تنفيذ برنامجه الوطني من أجل جماهيره التي وضعت ثقتها به، فالمبادئ التي يحملها والاخلاقيات التي يتصف بها تجعل من حركته ونشاطه عناوين عصية على فهم اصحاب النفوس المريضة التي تلجأ إلى الكذب وسوق الاتهامات بلا دليل أو خجل)، وأكد التحالف أن (هذه الأساليب لن تثنيه قيد أنملة عن المضي في الطريق الذي اختاره من أجل العراق والعراقيين)