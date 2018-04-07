الصحة تنفذ خطة طوارئ لمناسبة ذكرى إستشهاد الكاظم

بغداد – داليا احمد

وضعت دائرة صحة بغداد الكرخ خطة طوارئ خاصة مناسبة ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام ، فيما استحدثت دائرة العيادات الطبية الشعبية ثلاث عيادات لفحص المقبلين على الزواج في جانب الرصافة ببغداد . وقال مدير عام الدائرة جاسب لطيف الحجامي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الدائرة وضعت خطة طوارئ لمناسبة ذكرى استشهاد الكاظم تضمنت زيادة عدد المفارز الطبية و تقديم موعد نصب تلك المفارز بالاضافة الى تهيئة صالات العمليات و ردهات الطوارئ و قناني الدم من الأصناف كافة تحسبا لاي طارئ). (تفاصيل ص2)

الى ذلك وجه الحجامي بتشكيل فريق متخصص للارتقاء بالواقع الصحي والنهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين . وتابع البيان ان (فريقا متخصصا برئاسة المعاون الفني للدائرة ظافر كاظم وعضوية مدير قسم العمليات وطب الطوارئ وشعبة الاجهزة الطبية توجه الى مستشفيي الكرامة التعليمي و الكرخ العام من اجل عداد دراسة شاملة لزيادة الطاقة الاستيعابية لردهات ار . سي . يو ). من جهة اخرى استحدثت دائرة العيادات عدد من عيادات فحص المقبلين على الزواج في بعض المستشفيات بجانب الرصافة . وقال مدير عام الدائرة حازم عبد الرزاق الجميلي في بيان امس ان (الدائرة استحدثت عددا من عيادات فحص المقبلين على الزواج بعد حصول موافقة الوزارة واصدار بيان من دائرة التخطيط وتنمية الموارد على فتحها)، مشيرا الى ان (المستشفيات التي سيتم فيها استحداث تلك العيادات هي مستشفى الشهيد ضاري الفياض العام والمدائن العام والنعمان العام التي تقع ضمن الرقعة الجغرافية لدائرة صحة بغداد الرصافة)، مؤكدا ان ( افتتاح تلك العيادات يصب في خدمة الصالح العام من اجل تقليل الزخم الحاصل في بعض المؤسسات الصحية التي يتم فيها الفحص وتوفير الوقت والجهد على المراجع ليتسنى له تكملة بقية الاجراءات المطلوبة لعقد القرآن). من جهة اخرى اعلنت الدائرة ذاتها عن زيادة السعة السريرية في عدد من الاجنحة الخاصة ضمن دائرتي صحة الانبار والنجف.وقال معاون مدير عام الدائرة للشؤون الفنية شهاب احمد جاسم انه (استنادا الى بيان الوزارة دائرة التخطيط تقرر زيادة السعة السريرية للجناح الخاص فيال مستشفى من20 الى 30 سريرا)، .واضاف ان (الدائرة قررت ايضا زيادة السعة السريرية لردهة الجناح الخاص في مستشفى الحكيم العام بدائرة صحة النجف وبواقع 8 اسرة اي من 12 الى 20 سريرا)، وتابع أن (زيادة السعة السريرية في ردهات الأجنحة الخاصة لتلك المستشفيات جاء نتيجة إقبال المراجعين على تلك الردهات نظرا لتوفر الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية إضافة إلى جودة الخدمة الفندقية وبأسعار مناسبة قياسا بالأجور في المستشفيات الأهلية وبما تقتضيه المصلحة العامة).