المسرح السوري ولعبة الكبار

هل ستسحب أمريكا قواتها؟ – محمد العسكري

بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1990 وتفكك جمهورياته كانت روسيا الاتحادية هي الوريث الشرعي للكيان المنهار بالنسبة للامم المتحدة والمجتمع الدولي وهذا الانهيار غير معالم القوى السياسية والاقتصادية في العالم الى سياسة العولمة والقطب الواحد بعدما كانت سياسة القطبين .

ووقعت الولايات المتحدة الامريكية بحساباتها السياسية والاقتصادية وغيرها في مصاف قوى اقليمية مؤثرة ولم تنظر لها كقوة دولية مؤثرة وارتضت روسيا في ذلك الوقت لنفسها هذا الموقع بسبب ظروفها الاقتصادية الصعبة والتحاق معظم حلفائها السابقين للاتحاد السوفيتي الى ركب اوربا وامريكا وحلف الناتو والتجارة الحرة والاقتصاد غير المركزي ، وجرت احداث كبيرة في تلك الفترة من الحملات العسكرية للولايات المتحدة على يوغسلافيا وتفكيكها واحداث البوسنة والهرسك وعدم الوقوف بقوة كما كان متوقعا مع حليفها الرئيسي صربيا وكذلك احداث (11 سبتمبر) وما تلتها من تدخل عسكري في افغانستان واسقاط نظام طالبان وكذلك في العراق واسقاط نظامه اكتفت روسيا بالمعارضة الشكلية الرسمية في مجلس الامن واستندت في مواقفها على الشرعية الدولية ولن تكن نداً قوياً لاجهاض الرغبة الامريكية في الهيمنة على العالم .

في عام 2000 وصل فلاديمير بوتين الى رئاسة روسيا واختلفت الطموحات والرؤى الجديدة لاخراج روسيا من مواقعها الاقليمية باتجاه فضاءات خارج حدود الاتحاد السوفيتي فوجدت نفسها قد خسرت الكثير من حلفائها ومعقلها في الشرق الاوسط بالعراق وليبيا وبدأت احداث سوريا عام 2011 لتجد نفسها مضطرة للدخول في هذا المعترك للمحافظة على اخر حليف قديم وادركت ان زواله يعني اسقاط فيزة الروس للدخول لمنطقة الشرق الاوسط وخاصة ان لها مصالح اقتصادية وتجارية كبيرة في هذه البلدان في مجال التسليح وبيع المعدات العسكرية ومجالات الطاقة من البترول والغاز فادركت ان دخولها في مسرح العلميات السوري يؤمن لها مزايا عدة منها :

1- تحولها من قوة اقليمية محدودة غير مؤثرة الى قوة دولية مؤثرة .

2- الحفاظ على مصالحها الاقتصادية وشركاتها النفطية العاملة في العراق وسوريا .

3- فرصة مناسبة لاظهار تقدمها في مجال التصنيع الحربي وتجربة اسلحتها الحديثة المتطورة في ساحة معركة واقعية شرسة وليست في ميداين التدريب ، لقد عمدت على استعراض لمعادتها العسكرية في سوريا الى درجة المبالغة عندما استخدمت الصواريخ المجنحة كاليبرKalibr) ) التي اطلقتها من سفنها في بحر قزوين ومن غواصاتها وطائراتها الاستراتيتجية وهذه القدرات لا تمتلكها غير امريكا وبريطانيا، وخصوصاً اطلاق تلك الصواريخ من الغواصات فقد رأت روسيا ان الظرف مناسب لمواجهة حتى الولايات المتحدة الامريكية وقدرتها العسكرية وقد جلبت الانتباه وتساؤلات عدة حول دور حاملة الطائرات وفاعليتها العسكرية وبهذا تم انشاء قاعدة بحرية في طرطوس وتحديثها بعد التوقيع على الاتفاق مع الحكومة السورية في (18 يناير 2017 ) وكذلك حصول روسيا على قاعدة جوية في حميم على اساس دائم من دون مقابل .

4- عمدت روسيا انها تعود الى مكانتها وقوتها السابقة لا تأتي الا من خلال اقتصاد متين ومعدلات نمو عالية خططت لها خلال عشر سنوات ان ترتفع الى (6.7٪) ليكون في مصاف الدول الاقتصادية وذلك من خلال تصدير منتجاتها الصناعية و الزراعية والحربية وكونها العملاق الاول لما يسمى ( الطاقة النظيفة ) وهو الغاز و يعتبر البديل الناجح للنفط الذي سيكون مفتاح السيطرة على اقتصاد العالم حيث تحتل روسيا المركز الاول لانتاج الغاز بمعدل (430 مليار طن) سنوياً بعدها ايران ثم تركمانستان ، ادركت امريكا الامر وخطورته في هيمنت روسيا على الغاز في العالم فسارعت برفقة دول عدة على انشاء خط انابيب (نابوكو) ينقل الغاز من تركمانستان عبر بحر قزوين ثم اذربيجان ثم تركيا الى النمسا واوربا من دون المرور بروسيا وبذلك ستكون روسيا في قبضة طوق (نوبوكو) المدعوم امريكياً والمحمي بواسطة الناتو ردت روسيا بقوة قانونية من اثبات ان قزوين بحيرة وليست بحرا وهذا ما يمنع تركمانستان من مد انابيب غاز عبره وكذلك قامت روسيا بشراء كل الغاز التركمانستاني والاذربيجاني بعقود طويلة وعرقلة المشروع الامريكي وبالعام نفسه تعقد ايران اتفاقاً مع العراق وسوريا لاجل مد خط انبوب غاز من ايران عبر العراق ثم سوريا ثم تركيا واروبا للانفتاح على السوق الاوربية وتخفيف العقوبات عليها وامتلاك ورقة ضغط من اجل مفاوضات النووي .

5- امريكا تضطر للتنازل عن غاز تركمانستان وتتدارك الامر لايجاد ممول بديل لمشروع (نابوكو) وتعد قطر (الثالث عالمياً) البديل الناجح عبر انشاء انبوب ( قطر – السعودية – الاردن – سوريا – تركيا ثم اوربا) في عام 2009 حاولت قطر والمجتمع الدولي اقناع بشار الاسد بالسماح بمرور انبوب الغاز القطري عبر الاراضي السورية لكنه رفض لان ذلك سيؤدي بالضرر على الحلفاء الروس ونتج عن هذا ان قيام روسيا بارسال قواتها للاشتراك بمسرح العمليات بسوريا في (30 ديسمبر 2015) ويعد ذلك تطوراً نوعياً في الاسترانيجية الروسية فبأرسالها قواتها الى سوريا قد فرضت بقوة بالقوة على الولايات المتحدة الامريكية اجندتها واجبرتها على التفاهم معها على سوريا والشرق الاوسط وذلك بعد ان اخفقت موسكو في اقناع واشنطن بها عبر الوسائل والقنوات الاخرى ورغم ذلك فان الاستراتيجية الروسية لا زالت تتوخى دائما تفادي التصادم مع الولايات المتحدة الامريكية من جهة ولكن من جهة اخرى تحاول روسيا ان ترسم بينها وبين امريكا خطوطا حمرا على غرار ما جاء في مؤتمر (يالطا) بين ستالين وروسفيلت وتشيرشل عام 1945 وحرصت روسيا على التنسيق مع الولايات المتحدة الامريكية في سوريا بأكبر درجة تمتلكها ضمن اطار مستقل خارج التحالف التي تقوده واشنطن وهذا كان واضحاً بالاتفاق بين الطرفين حول خطوط الطيران العسكرية للبلدين في الاجواء السورية و بالمحصلة هذا الامر يعني ان روسيا لا تعارض التنسيق المشترك مع الولايات المتحدة الامريكية وانما ضد تفرد الولايات المتحدة الامريكية في اتخاذ القرار وحل الازمات وخصوصاً تلك التي تخص المصالح الروسية دون اخذ رأي روسيا ووجود تفاهم مسبق وبعد هذا الاستعراض ضغط مستشارو الرئيس (ترامب) الذي اعلن قبل ايام قليلة عن نيته في سحب القوات الامريكية من سوريا والغاء التخصيصات المالية لاعادة الاعمار بعدما شعر ان المعضلة السورية بدأت تتوسع وخاصة بعد دخول القوات التركية الى مدينة عفرين وتل رفعت ونواياها بالتوسع اكثر مما يعني صداماً غير معلن مع احد حلفائها في المنطقة ولكن كل هذه المعطيات جعلت من اصحاب القرار بالبيت الابيض الى التريث في الموقف الامريكي وعدم الاخلال بالظرف الراهن بالقوة مع روسيا وتركيا لذلك ستبقى القضية السورية باعتقادنا هي معركة القرن وان الزعماء التقليدين امريكا وروسيا من سيخسرها سيخسر الكثير والذي يكسبها سيعزز مصالحه في الشرق الاوسط لذلك كل الاحتمالات واردة ويبقى القرار بيد الشعب السوري المغلوب على امره الذي وجد نفسه باعوام معدودة بين متشرد ولاجئ ومهجر ومريض وجائع هذه افرازات الربيع العربي الذي بدأ بمطالب سليمة واقعية سراعناً ما تسلق عليها المتسلقون و دعات الاسلام المضللين الذين حولوها الى مجاز ومصالح سياسية ودفعتها سوريا والى اليوم تنزف من دمائها واقتصادها ويبدو ان الامور الت الى الواقعية بالنسبة للسوريين وادركوا ان بلادهم تضيع من ايديهم اذا بقيت الامور على ما هي عليه وستسمح بتدخلات اخرى عدا الامريكية والروسية والتركية الايرانية وحتى فرنسا بدأت تفكر بارسال قوات الى سوريا فالقرار اولا واخيراً للسوريين للحفاظ على بلدهم الجميل العريق ودعم قواتهم الوطنية وعودة الامور الى نصابها كما فعل العراقيون .

{ المستــــشار العسكري لوزارة الدفاع