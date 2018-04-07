البايرن يرفض مقترح تغيير نظام البوند سليغا

{ برلين – وكالات

يواصل الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، إقامة خمس مباريات أيام الاثنين طوال الموسم، حتى نهاية عقد الرعاية الحالي في 2021، رغم الاحتجاجات الكبيرة من الجماهير.ووافق 18 ناديا بالإجماع، في اجتماع عقد اول امس الجمعة، على مواصلة العمل بهذه الخطة، التي بدأت تعطي الفرق المشاركة في الدوري الأوروبي، المزيد من الراحة، ولتفادي إقامة مباريات عديدة اليوم الأحد، من أجل حماية قطاع الهواة.ووافقت الأندية أيضا، على عدم إضافة مباريات أيام الاثنين، بعد 2021.وانتقدت الجماهير إقامة المباريات أيام الاثنين، والتي بدأت هذا الموسم، وقالوا إنها صعبة على مشجعي الفرق، التي تلعب خارج أرضها.وتتبقى مباراتان ستقامان هذا الموسم يوم الاثنين، حيث يلعب لايبزيج مع باير ليفركوزن، يوم 9 نيسان/أبريل الجاري، وماينز مع فرايبورج بعدها بأسبوع.

تغيير نظام البوندسليجا

وشدد أولي هونيس رئيس بايرن ميونخ، على رفضه تعديل قوانين ونظام البوندسليجا لإكساب البطولة قوة أكبر وزيادة العائد من النقل التلفزيوني.

وكانت هناك اقتراحات في الآونة الأخيرة بإقامة الدوري الألماني بنظام المجموعتين، وفي النهاية يتم التصفية بين 4 أندية على طريقة مباريات الكؤوس من أجل حسم بطل المسابقة.

وقال هونيس، خلال تصريحات نقلها موقع “سبورت 1” الألماني: “المنافسة في كرة القدم خلال 34 مباراة صعبة في معظمها، في حين يمكن لأي فريق الفوز على غيره في كرة القدم، عكس كرة السلة فمن الصعب جدًا على العديد من الفرق التغلب على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى”.

وأضاف “بايرن الآن في نصف نهائي كأس ألمانيا واقترب من نصف نهائي دوري الأبطال، وعند نقطة ما عليك أن تبدأ التصفيات (حال تغيير نظام المسابقة)”.

وتابع “حين نتأهل لنهائي دوري الأبطال سيكون علينا لعب مباراة فاصلة بين البطولتين، فكيف من المفترض أن يكون ذلك؟”.

وتابع “قرار التصفيات من شأنه أن يوقف العمل الجيد الذي يقوم به بايرن، وأعتقد أن الأندية الأخرى يجب أن تعمل بشكل أفضل؛ لأننا لا نملك راع يمنحنا الأموال أو مستثمر أمريكي، نحن نعمل بأنفسنا منذ 40 عامًا”.

نغمة الانتصارات

على صعيد اخر حصد هانوفر، 3 نقاط ثمينة بعدما حقق فوزا صعبا على حساب ضيفه فيردر بريمن، بنتيجة (2-1) مساء اول امس الجمعة، في افتتاح الجولة الـ29 بالدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليجا”.

تقدم أصحاب الأرض أولا بهدفين في الدقيقتين 17 و42، عبر مارتن هارنيك وفيليكس كلاوس.

ثم قلص بريمن الفارق قبل 16 دقيقة من النهاية عن طريق المهاجم الجزائري إسحاق بلفوضيل، ولكنه لم يكن كافيا لتفادي الخسارة.

وبهذا يستعيد هانوفر ذاكرة الانتصارات بعد 6 مباريات، تكبد خلالها 5 هزائم وتعادل مرة واحدة، ليرتفع رصيده لـ35 نقطة يحتل بها المرتبة الـ13 ويبتعد عن منطقة الخطر.

في المقابل، توقف مسلسل انتصارات بريمن خلال الجولات الثلاث الماضية ليتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الثاني عشر.